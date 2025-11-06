Χρηστίδης: Συνδέεται η αναβολή της πλήρους εξαγοράς της ACS από την GLS με το κλείσιμο καταστημάτων των ΕΛΤΑ;

Ο Παύλος Χρηστίδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, αναφέρθηκε σήμερα (6/11) σε ομιλία του στη Βουλή στο ζήτημα του κλεισίματος των καταστημάτων των ΕΛΤΑ και στην πιθανή σύνδεσή του με την αναβολή της πλήρους εξαγοράς της ACS από την GLS.

Όπως τόνισε ο κ. Χρηστίδης:

«Η Νέα Δημοκρατία οφείλει να πει με πολύ καθαρό τρόπο, τι έκανε, τα έξι χρόνια, που διοικεί αυτόν τον τόπο, για τα Ελληνικά Ταχυδρομεία. Αυτό το οποίο κάνει είναι να οδηγεί τα ΕΛΤΑ σε θάνατο δια της ευθανασίας. Το 2020, η κυβέρνηση πανηγύριζε για τον εκσυγχρονισμό και την εξυγίανση των Ελληνικών Ταχυδρομείων, δίνοντας στα Ελληνικά Ταχυδρομεία 250 εκατομμύρια ευρώ. Τι έγινε με αυτά τα 250 εκατομμύρια; Αγοράστηκε κανένα καινούργιο όχημα; Στηρίχτηκε κάποιος εργαζόμενος; Εκσυγχρονίστηκε η λειτουργία των ΕΛΤΑ; Τότε, γιατί, το 2023, κλείσατε 140 καταστήματα, ενώ ο κ. Πιερρακάκης έλεγε ότι δεν θα επηρεαστεί η ταχυδρομική υπηρεσία σε όλη τη χώρα;».

Παράλληλα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε στην εξαγορά της ACS από τη μεγάλη, διεθνή εταιρεία GLS, διερωτώμενος κατά πόσον υπάρχει σύνδεση με την υπόθεση των ΕΛΤΑ. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε:

«Είναι γνωστό ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη εταιρεία, η GLS, η οποία εξαγοράζει βήμα - βήμα την ACS. Η ολοκλήρωση της συγκεκριμένης εξαγοράς ήταν να γίνει μέχρι τέλος Οκτωβρίου, αλλά τελικά μετατίθεται για έναν χρόνο μετά. Δηλαδή, αυτή η μεγάλη επένδυση, ενώ ήταν να γίνει, ξαφνικά δε γίνεται. Και έρχεται ξαφνικά η κυβέρνηση, χωρίς να έχει ενημερώσει τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, όπως λένε οι ίδιοι, και ανακοινώνει το κλείσιμο άλλων 204 καταστημάτων.

Και κάνω ένα ερώτημα. Θέλω να μου πει κάποιος, εάν θεωρεί ότι συνδέονται αυτές οι δυο υποθέσεις μεταξύ τους».

Στη συνέχεια της τοποθέτησής του ο κ. Χρηστίδης αναφέρθηκε και στη συμφωνία των Ελληνικών Ταχυδρομείων με την Alpha Bank:

«Παράλληλα, είναι γνωστό, το παρουσίασε η δική σας κυβέρνηση, πριν από λίγο καιρό, μια ακόμα μεγάλη συμφωνία ανάμεσα στα Ελληνικά Ταχυδρομεία και μια πολύ μεγάλη τράπεζα, την Alpha Bank. Και ήδη σήμερα που μιλάμε έχουν κλείσει δεκάδες καταστήματα στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη. Αυτή είναι η αξιοπιστία με την οποία κάνετε συμφωνίες με την Alpha Bank και με την οποιαδήποτε ελληνική τράπεζα; Αυτή είναι μια διαδικασία που θεωρείτε ότι τεκμηριώνει καλή πίστη και καλή προαίρεση;».

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ πρόσθεσε:

«Άκουσα τον κύριο Χατζηδάκη να λέει ότι “κακώς θεωρούν κάποιοι ότι έχω εγώ την ευθύνη και δεν θα πάρω περισσότερες ευθύνες απ’ ότι μου αναλογούν”. Πρέπει να μας απαντήσει κάποια στιγμή η κυβέρνηση, τί γνώριζε ο κύριος Χατζηδάκης ως αντιπρόεδρος; Γιατί αν θέλει να μας πείσει ότι η χώρα κυβερνάται από ένα e-mail που του έστειλε ο κύριος Σκλήκας, για τον οποίο έκανε μια σειρά πολύ μεγάλων αλλαγών όσο ήταν υπουργός Εθνικής Οικονομίας για να μπορεί ο κύριος Σκλήκας να διπλασιάσει το μισθό του, τότε αποδεικνύεται ότι, όχι μόνο δεν υπάρχει επιτελικό κράτος, αλλά υπάρχει ένα επικίνδυνο κράτος. Ο Πρόεδρος του Υπερταμείου συμμετείχε στην Κοινοβουλευτική Ομάδα Διαμαρτυρίας της Νέας Δημοκρατίας, πριν από λίγες ημέρες. Ο πρόεδρος του Υπερταμείου, που για 99 χρόνια έχει στη δική του κατοχή την περιουσία των Ελλήνων πολιτών, και για τον οποίο υποτίθεται ότι η Νέα Δημοκρατία δεν ήξερε τίποτα από όσα κάνει, συμμετείχε και απαντούσε στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για το τι ήξερε και τι δεν ήξερε από αυτά που έκανε ο διοικητής των ΕΛΤΑ που διόρισε αυτή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Επιτελικό μπάχαλο. Που ξανάγινε!», όπως κατέληξε χαρακτηριστικά.