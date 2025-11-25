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Το Βασιλικό Νομισματοκοπείο (The Royal Mint) και η Τράπεζα Πειραιώς παρουσιάζουν για πρώτη φορά μια περιορισμένης παραγωγής Χρυσή Λίρα
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
14:35 - 25 Νοε 2025

Το Βασιλικό Νομισματοκοπείο (The Royal Mint) και η Τράπεζα Πειραιώς παρουσιάζουν για πρώτη φορά μια περιορισμένης παραγωγής Χρυσή Λίρα

Reporter.gr Newsroom
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Το Βασιλικό Νομισματοκοπείο (The Royal Mint), επίσημος φορέας παραγωγής  νομισμάτων του Ηνωμένου Βασιλείου, και η Τράπεζα Πειραιώς, κορυφαίος χρηματοπιστωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, ανακοινώνουν την έναρξη διάθεσης περιορισμένης παραγωγής Χρυσής Λίρας με το ανάγλυφο διακριτικό ιδιόσημο «ΕΛ». Το νόμισμα είναι καθαρότητας 22 καρατίων,  φέρει την προτομή της Α.Μ. Βασιλιά Καρόλου Γ΄, καθώς και την εμβληματική μορφή του έφιππου Αγίου Γεωργίου που κατατροπώνει τον δράκoντα.

Το ιδιόσημο «ΕΛ» (από την ΕΛΛΑΔΑ) σηματοδοτεί την πρώτη Χρυσή Λίρα που ενσωματώνει σύμβολο αφιερωμένο στην χώρα μας. Με περιορισμένη παραγωγή 15.000 νομισμάτων, η έκδοση αυτή γιορτάζει τη 15ετή συνεργασία της Τράπεζας Πειραιώς με το The Royal Mint.Το νόμισμα θα είναι διαθέσιμο αποκλειστικά μέσω της Τράπεζας Πειραιώς και θα προσφέρεται σε ειδική συσκευασία ασφαλείας με τα λογότυπα των δύο οργανισμών, συνδυάζοντας την ελληνική κληρονομιά με το διαχρονικό κύρος της Χρυσής Λίρας.

Ένας Ιστορικός Δεσμός, μια Στρατηγική Συνεργασία

Η Χρυσή Λίρα αποτελεί διαχρονικό σημείο αναφοράς στην Ελλάδα, ως μέσο διατήρησης αξίας και ως στοιχείο πολιτιστικής παράδοσης. Για περισσότερο από είκοσι χρόνια, η Τράπεζα Πειραιώς πρωταγωνιστεί στην ελληνική αγορά επενδυτικού χρυσού, με αιχμή τη 15ετή συνεργασία της με το The Royal Mint, διατηρώντας ζωντανή την κληρονομιά της Χρυσής Λίρας στην χώρα. Mία σχέση που έχει καταστήσει την Πειραιώς έναν από τους σημαντικότερους θεσμικούς διανομείς Χρυσών Λιρών στην Ευρώπη.

“Η Χρυσή Λίρα είναι το πιο αναγνωρισμένο χρυσό νόμισμα παγκοσμίως, φημισμένο για την απαράμιλλη ακρίβεια, την εξαιρετική δεξιοτεχνία και τον διαχρονικό σχεδιασμό του”, δήλωσε ο Nick Bowkett, Global Head of Growth at The Royal Mint. “Αυτή η επετειακή έκδοση με το ιδιόσημο «ΕΛ» αναγνωρίζει τη βαθιά σχέση της Ελλάδας με τη Χρυσή Λίρα και γιορτάζει τους στενούς δεσμούς μας με την Τράπεζα Πειραιώς”.

“Αυτή η μοναδική Χρυσή Λίρα αποτελεί την επιτομή της μακροχρόνιας συνεργασίας μας με το The Royal Mint, βασισμένη στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και στις κοινές μας αξίες” δήλωσε ο Αθανάσιος Αρβανίτης, επικεφαλής του Piraeus Financial Markets (PFM) της Πειραιώς. “Το ιδιόσημο «ΕΛ» δεν αποτελεί μόνο φόρο τιμής στην ελληνική πολιτιστική κληρονομιά, αλλά και επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας να προσφέρουμε κορυφαίες υπηρεσίες στην αγορά του επενδυτικού χρυσού. Είμαστε υπερήφανοι που διαθέτουμε αυτή την ιστορική έκδοση στους πελάτες μας· το αποτέλεσμα μιας στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ δύο οργανισμών. Η επετειακή Χρυσή Λίρα με το ιδιόσημο «ΕΛ» είναι κάτι παραπάνω από χρυσός, είναι ιστορία, πολιτισμός και αξία, που μπορείτε να κρατήσετε στα χέρια σας”.

Σχετικά με το The Royal Mint

Το The Royal Mint, με ιστορία που εκτείνεται σε περισσότερα από 1.100 χρόνια, είναι μια από τις παλαιότερες εταιρείες της Βρετανίας και ο μοναδικός παραγωγός Χρυσών Λιρών. Σήμερα αποτελεί τον κορυφαίο κατασκευαστή νομισμάτων και προϊόντων πολύτιμων μετάλλων για το Ηνωμένο Βασίλειο και τις διεθνείς αγορές.

www.royalmint.com/invest

Υπηρεσίες Επενδυτικού Χρυσού

Η Πειραιώς δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά χρυσού για περισσότερα από είκοσι χρόνια, προσφέροντας στους πελάτες της Χρυσές Λίρες και ράβδους επενδυτικού χρυσού, παράλληλα με υπηρεσίες εκτίμησης, πιστοποίησης και ασφαλούς φύλαξης. Τα τελευταία 15 χρόνια, η Τράπεζα συνεργάζεται με το The Royal Mint, μια συνεργασία που έχει καθιερώσει την Πειραιώς ως τον κορυφαίο ιδιωτικό φορέα προϊόντων επενδυτικού χρυσού στην Ελλάδα, αξιόπιστο εταίρο τόσο για ιδιώτες όσο και για θεσμικούς επενδυτές.

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