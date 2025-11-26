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Alpha Bank και UniCredit ενισχύουν περαιτέρω τη διασυνοριακή τους συμμαχία
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
10:42 - 26 Νοε 2025

Alpha Bank και UniCredit ενισχύουν περαιτέρω τη διασυνοριακή τους συμμαχία

Reporter.gr Newsroom
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Με επικεφαλής τους Βασίλη Ψάλτη και Andrea Orcel και τη συμμετοχή ανώτατων στελεχών των δύο Ομίλων, πραγματοποιήθηκε στο Μόναχο η τρίτη συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής (SteerCo) που έχουν συστήσει η Alpha Bank και η UniCredit, στο πλαίσιο της στρατηγικής τους συνεργασίας.

Κατά τη διάρκεια διαδοχικών συναντήσεων, αναδείχθηκε η δυναμική της συμμαχίας, παρουσιάστηκαν τα σημαντικά επιτεύγματα της περιόδου 2024–2025 και προσδιορίστηκε μία φιλόδοξη, κοινή στρατηγική ατζέντα για την αξιοποίηση νέων ευκαιριών προς όφελος των πελατών τους σε όλη την Ευρώπη. Οι δύο Οργανισμοί, επιβεβαίωσαν για ακόμη μία φορά την κοινή τους φιλοδοξία να διαμορφώσουν ένα από τα αποτελεσματικότερα και πλέον ολοκληρωμένα μοντέλα διασυνοριακής τραπεζικής συνεργασίας στην Ευρώπη.

Πέρα από την πρόοδο των κοινών πρωτοβουλιών που παρουσιάστηκε στη SteerCo, η νέα φάση της συνεργασίας επιδιώκει να αξιοποιήσει τη μοναδική θέση μεγάλων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε Ιταλία, Γερμανία και Ελλάδα, τρεις αγορές με στενούς εμπορικούς και επενδυτικούς δεσμούς. Πολλές κορυφαίες εταιρείες σε κλάδους όπως η ενέργεια, οι υποδομές, η βιομηχανία, τα logistics και τα καταναλωτικά αγαθά, έχουν σημαντική παρουσία και στις τρεις χώρες.

Η διευρυμένη συνεργασία UniCredit - Alpha Bank, προσφέρει σε αυτές τις επιχειρήσεις πρόσβαση σε μία ολοκληρωμένη, απρόσκοπτη, διασυνοριακή τραπεζική πλατφόρμα που υποστηρίζει τις αναπτυξιακές τους φιλοδοξίες, συνδυάζοντας το μέγεθος και τις δυνατότητες της UniCredit σε Ιταλία και Γερμανία (μέσω της HypoVereinsbank), με τις ισχυρές σχέσεις και την τοπική τεχνογνωσία της Alpha Bank στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Ο CEO του Ομίλου Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, σημείωσε: «Με τους συνεργάτες μας στην UniCredit εργαζόμαστε αδιάλειπτα για τη δημιουργία αξίας για τους πελάτες μας, προσφέροντάς τους νέες δυνατότητες για την επέκταση των δραστηριοτήτων τους πέρα από τα εθνικά σύνορα. Η Γερμανία αποτελεί παραδοσιακά έναν ισχυρό εμπορικό εταίρο της Ελλάδας και το διήμερο συσκέψεων στο Μόναχο αποτέλεσε μία εξαιρετική ευκαιρία για τις ομάδες μας να συνεργαστούν εντατικά στη διαμόρφωση νέων προτάσεων για τους πελάτες μας. Θέτουμε ήδη τις βάσεις για διευρυμένη και στοχευμένη υποστήριξη των πελατών μας το 2026».

O CEO του Ομίλου UniCredit, Andrea Orcel, δήλωσε: «Η στρατηγική σχέση που έχουμε αναπτύξει με την Alpha Bank αναδεικνύει τη δύναμη της συνεργασίας στην προώθηση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας στην Ευρώπη. Συνδυάζοντας το μέγεθος και τις ψηφιακές δυνατότητες της UniCredit με την ισχυρή τοπική παρουσία και τεχνογνωσία της Alpha Bank, δημιουργούμε μία πλατφόρμα που προσφέρει κορυφαίες λύσεις στους πελάτες μας και επιταχύνει την ανάπτυξή τους σε βασικές αγορές. Με αυτόν τον τρόπο, διαμορφώνουμε το μέλλον του τραπεζικού κλάδου στην Ευρώπη, πιο αποτελεσματικού, με επίκεντρο την τεχνολογία και βαθιά συνδεδεμένου με τις τοπικές κοινωνίες. Η πανευρωπαϊκή μας προσέγγιση μάς διασφαλίζει ότι σεβόμαστε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε χώρας, δημιουργώντας παράλληλα ένα πραγματικά ενιαίο δίκτυο προς όφελος των πελατών, των μετόχων και της κοινωνίας στο σύνολό της. Μαζί θέτουμε νέα πρότυπα για το τι μπορεί να επιτύχει ο ευρωπαϊκός τραπεζικός τομέας».

Η στρατηγική συνεργασία μεταξύ της UniCredit και της Alpha Bank συνεχίζει να εξελίσσεται, έχοντας ως θεμέλιο την αμοιβαία εμπιστοσύνη, τις κοινές προτεραιότητες και τη συνέπεια στην υλοποίηση. Καθώς οι συνέργειες διευρύνονται, οι δύο Οργανισμοί παραμένουν προσηλωμένοι στο να αξιοποιήσουν περαιτέρω αυτό το ισχυρό υπόβαθρο, με στόχο να δημιουργήσουν ακόμη μεγαλύτερη αξία για τους πελάτες, τους μετόχους και τα ενδιαφερόμενα μέρη τους.

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