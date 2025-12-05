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Alpha Bank: Διαχρονικά και με συνέπεια στην πρώτη γραμμή του επαναπατρισμού ταλέντων
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
13:43 - 05 Δεκ 2025

Alpha Bank: Διαχρονικά και με συνέπεια στην πρώτη γραμμή του επαναπατρισμού ταλέντων

Reporter.gr Newsroom
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Η τράπεζα συμμετέχει στην εκδήλωση του «Rebrain Greece» στη Νέα Υόρκη, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική συμβολή της στο brain regain, με 102 προσλήψεις Ελλήνων του εξωτερικού τα τελευταία χρόνια.

Στην προσέλκυση Ελλήνων επαγγελματιών του εξωτερικού πρωτοστατεί η Alpha Bank, καθώς στελέχη της τράπεζας θα δώσουν δυναμικό «παρών» στην εκδήλωση που διοργανώνει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στη Νέα Υόρκη, με στόχο τη διασύνδεση σημαντικών ελληνικών επιχειρήσεων με επαγγελματίες που ζουν και εργάζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πρωτοπόρος στο Brain Regain η Alpha Bank

Η Alpha Bank είναι η πρώτη τράπεζα που έχει ως στρατηγική προτεραιότητα τον επαναπατρισμό των Ελλήνων του εξωτερικού καθώς έχει συμμετάσχει σε 5 διεθνείς αποστολές τα τελευταία τέσσερα χρόνια και έχει έρθει σε επαφή με πάνω από 900 Έλληνες επαγγελματίες από όλον τον κόσμο. Μάλιστα, έχει αναπτύξει εντός του Ομίλου την κοινότητα των «Alpha Ithacans», που απαρτίζεται από 102 επιτυχημένους επαγγελματίες, οι οποίοι επέλεξαν την Alpha Bank για να συνεχίσουν την επαγγελματική τους πορεία και αποφάσισαν να επιστρέψουν στην Ελλάδα.
Η Chief Human Resources Officer της Alpha Bank, Φραγκίσκη Μελίσσα, δήλωσε: «Το brain regain είναι ένα εθνικό στοίχημα. Στην Alpha Bank έχουμε διαμορφώσει ένα σύγχρονο περιβάλλον εργασίας, όπου τα στελέχη μας συνεισφέρουν με την εμπειρία τους, μπορούν να εργαστούν σε απαιτητικά και υψηλού επιπέδου projects και να επιτύχουν τους επαγγελματικούς τους στόχους. Σε έναν οργανισμό που μετασχηματίζεται γρήγορα, πιστέψαμε ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε ‘εκτός το τεράστιο ανθρώπινο κεφάλαιο της διασποράς. Γι’ αυτό και ξεκινήσαμε την πρωτοβουλία ‘Alpha Ithacans’, με μια κοινότητα που μεγαλώνει συνεχώς από επαγγελματίες που βρίσκουν στην τράπεζά μας τη δική τους Ιθάκη, ενισχύοντας τις ομάδες μας με στελέχη διεθνούς εμπειρίας και οπτικής».

Η Alpha Bank ως εργοδότης επιλογής


Με την παρουσία της στη Νέα Υόρκη, η Alpha Bank φιλοδοξεί να συναντήσει Έλληνες που σκέφτονται τον επαναπατρισμό τους και να τους προσελκύσει ως εργοδότης επιλογής. Τα τελευταία πέντε χρόνια, η τράπεζα έχει επιδείξει σταθερά αποτελέσματα στην προσέλκυση εξιδεικευμένων στελεχών, ενώ έχει αναπτύξει μία σύγχρονη κουλτούρα, με σημαντικές επενδύσεις στην ανάπτυξη και εξέλιξη των εργαζομένων, στην προώθηση της καινοτομίας και τις επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και στην εξέλιξη των προτάσεών της προς τον πελάτη. Μάλιστα, έχει αποκτήσει ένα διεθνές outlook, που την καθιστά έναν ακόμη πιο ελκυστικό προορισμό για επαγγελματίες που έχουν ξεκινήσει την καριέρα τους στο εξωτερικό, καθώς η στρατηγική της συνεργασία με τη UniCredit επιτρέπει στα στελέχη της να συμμετέχουν στην υλοποίηση projects με διεθνή εμβέλεια.
Η εκδήλωση του «Rebrain Greece» στη Νέα Υόρκη θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου ενώ την επόμενη ημέρα, ο Deputy CEO της Alpha Bank - Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου και ο Investor Relations Director - Ιάσωνας Κεπαπτσόγλου θα συμμετέχουν στο ετήσιο «Capital Link Forum», που προωθεί τις ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα.

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