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Σταθερές οι τιμές του πετρελαίου εν μέσω των γεωπολιτικών εντάσεων και της υπερπροσφοράς
Εμπορεύματα
13:35 - 05 Δεκ 2025

Σταθερές οι τιμές του πετρελαίου εν μέσω των γεωπολιτικών εντάσεων και της υπερπροσφοράς

Reporter.gr Newsroom
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Οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν σχετικά σταθερές την Παρασκευή (5/12), στηριζόμενες από τις αδιέξοδες ειρηνευτικές συνομιλίες στην Ουκρανία, αν και τα κέρδη περιορίστηκαν από τις προσδοκίες για πλεόνασμα προσφοράς.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Brent παρουσιάζει αυτή την ώρα μικρές απώλειες 0,17% στα 63.15 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια στιγμή, αντίστοιχα μικρή πτώση καταγράφει και το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) κατά 0,23%, με την τιμή του βαρελιού στα 59.53 δολάρια.

Συνολικά αυτή την εβδομάδα, το Brent παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό σταθερό, ενώ το WTI κατευθυνόταν προς κέρδος περίπου 1,7%, καταγράφοντας τη δεύτερη συνεχόμενη εβδομαδιαία αύξηση.

«Είναι αρκετά σταθερό σήμερα και η εβδομάδα είχε ένα στενό εύρος διαπραγμάτευσης», δήλωσε ο Tamas Vargas, αναλυτής πετρελαίου στην PVM. «Η έλλειψη προόδου στις ειρηνευτικές συνομιλίες της Ουκρανίας παρέχει ένα ανοδικό υπόβαθρο, αλλά από την άλλη, η ανθεκτική παραγωγή του ΟΠΕΚ παρέχει μια καθοδική ασφάλεια. Αυτές οι δύο αντίθετες δυνάμεις κάνουν το εμπόριο φαινομενικά ήσυχο».

Σημειώνεται επιπλέον ότι η αγορά αξιολογεί τον αντίκτυπο μιας πιθανής μείωσης επιτοκίου από τη Fed των ΗΠΑ και τις εντάσεις με τη Βενεζουέλα, οι οποίες και οι δύο θα μπορούσαν να αυξήσουν τις τιμές του πετρελαίου, σύμφωνα με τους αναλυτές.
Από τους οικονομολόγους που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση της Reuters από 28 Νοεμβρίου έως 4 Δεκεμβρίου, το 82% αναμένει μείωση επιτοκίου κατά 25 μονάδες βάσης στη συνάντηση πολιτικής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ την επόμενη εβδομάδα. Μια μείωση επιτοκίου θα τονώσει την οικονομική ανάπτυξη και τη ζήτηση ενέργειας.

«Κοιτάζοντας μπροστά, οι παράγοντες προσφοράς παραμένουν στο επίκεντρο. Μια ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία θα φέρει περισσότερα βαρέλια στην αγορά και πιθανότατα θα πιέσει τις τιμές προς τα κάτω», δήλωσε η Anh Pham, ανώτερη ερευνήτρια στην LSEG.
«Από την άλλη πλευρά, οποιαδήποτε γεωπολιτική κλιμάκωση θα αυξήσει τις τιμές. Ο ΟΠΕΚ+ συμφώνησε να διατηρήσει σταθερή την παραγωγή μέχρι τις αρχές της επόμενης χρονιάς, κάτι που επίσης στηρίζει τις τιμές», πρόσθεσε.

Οι αγορές συνέχισαν επίσης να προετοιμάζονται για μια πιθανή στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, μετά τη δήλωση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας ότι οι ΗΠΑ θα αρχίσουν να δρουν για να σταματήσουν τους Βενεζουελάνους εμπόρους ναρκωτικών «πολύ σύντομα».
Η Rystad Energy ανέφερε σε σημείωμά της ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την παραγωγή 1,1 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως της Βενεζουέλας, η οποία πηγαίνει κυρίως στην Κίνα.

Παράλληλα, οι τιμές ενισχύθηκαν επίσης αυτή την εβδομάδα από την αποτυχία των αμερικανικών συνομιλιών στη Μόσχα να πετύχουν οποιαδήποτε σημαντική πρόοδο για τον πόλεμο στην Ουκρανία, που θα μπορούσε να περιλάμβανε συμφωνία για την επιστροφή ρωσικού πετρελαίου στην αγορά.
Αυτοί οι παράγοντες κράτησαν τις τιμές υποστηριγμένες παρά το αυξανόμενο πλεόνασμα.


Κλείνοντας, επισημαίνεται ότι η Σαουδική Αραβία μείωσε τις τιμές πώλησης του Arab Light crude για την Ασία τον Ιανουάριο στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε ετών, εν μέσω υπερπροσφοράς, σύμφωνα με έγγραφο που εξετάστηκε από το Reuters την Πέμπτη.

Μικρή ενίσχυση για το φυσικό αέριο - Κέρδη για τα μέταλλα

Το φυσικό αέριο, ανακάμπτει ελαφρώς μετά τη χθεσινή εικόνα κατάρρευσης που παρουσίασε, ενισχυόμενο 0,820% με την τιμή της μεγαβατώρας στα 27.310 δολάρια.

Όσον αφορά τα μέταλλα, οι τιμές του χρυσού ενισχύονται κατά 0,21% στα 4,251.75 δολάρια η ουγγιά. Την ίδια στιγμή, οι τιμές του ασημιού σημειώνουν σημαντική άνοδο 1,92% μετά τη χθεσινή πτωτική συνεδρία, με την τιμή της ουγγιάς να διαμορφώνεται στα 58.593 δολάρια, ενώ και ο χαλκός κινείται ανοδικά κατά 1,27% στα 5.4433 δολάρια η ουγγιά.

Τέλος στα νομίσματα, το αμερικανικό δολάριο υποχωρεί ελαφρώς έναντι του ευρώ κατά 0,04% με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1648 δολάρια ανά ευρώ. Αντίστοιχα μικρή πτώση σημειώνει συγκριτικά και με τη βρετανική λίρα κατά 0,03% με την ισοτιμία στα 1.3333 δολάρια ανά λίρα. Κλέινοντας, η βρετανική λίρα καταγράφει μικρή άνοδο 0,02% έναντι του ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στη 0.8736 λίρα ανά ευρώ.

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