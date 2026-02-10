Optima Bank: Τριπλή διάκριση στα επιχειρηματικά βραβεία ΧΡΗΜΑ 2025
12:13 - 10 Φεβ 2026

Optima Bank: Τριπλή διάκριση στα επιχειρηματικά βραβεία ΧΡΗΜΑ 2025

 Η Optima bank και η θυγατρική της Optima asset management ΑΕΔΑΚ απέσπασαν σημαντικές διακρίσεις στα Επιχειρηματικά Βραβεία ΧΡΗΜΑ, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία χρονιά την ισχυρή και σταθερά ανοδική τους πορεία. Οι βραβεύσεις αυτές αναδεικνύουν τη συνέπεια της στρατηγικής του ομίλου και την αφοσίωσή του στη δημιουργία αξίας για μετόχους, επενδυτές και πελάτες, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία του στην ελληνική και διεθνή αγορά. 

Πιο συγκεκριμένα, η Optima bank βραβεύτηκε με:

  • 1ο βραβείο - “Καλύτερη Εταιρεία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης” (FTSELargeCap 2025)
  • 2ο βραβείο - “Καλύτερη Τράπεζα”,

Παράλληλα η Optima asset management ΑΕΔΑΚ έλαβε:

  • 1ο βραβείο - “Καλύτερη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων”

Οι διακρίσεις της τράπεζας επιβεβαιώνουν την αδιάκοπη δέσμευσή της στην παροχή της βέλτιστης εμπειρίας εξυπηρέτησης και τη διαμόρφωση ενός μοντέλου βιώσιμης ανάπτυξης με επίκεντρο τον πελάτη.

Οι αναγνώστες του περιοδικού ΧΡΗΜΑ με την ψήφο τους αναγνώρισαν την κορυφαία αποδοτικότητα της Optimabank, καθώς η τράπεζα διαθέτει την υψηλότερη απόδοση ιδίων κεφαλαίων (RoTE) στην Ελλάδα και μια από τις υψηλότερεςαποδόσεις στην Ευρώπη, με ποσοστό 25,3% για το 9μηνο 2025.Η επίδοση αυτή δεν αποτελεί συγκυρία, αλλά αποτέλεσμα υγιούς οργανικής ανάπτυξης και αποτελεσματικής διαχείρισης.

Επιπλέον, η Optimabank βρίσκεται σταθερά σε ‘’world-class’’ επίπεδα ικανοποίησης πελατών, καθώς ο δείκτης NPS παραμένει σταθερά πάνω από 80, επιβεβαιώνοντας τη μοναδική τραπεζική εμπειρία που προσφέρει στους πελάτες της.

Αντίστοιχα, η βράβευση της Optima asset management αντικατοπτρίζει τη δυναμική του ομίλουτης Optimabankστην παροχή εξειδικευμένων επενδυτικών προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας. Η Optimaassetmanagementκατέκτησε πρόσφατα την κορυφή της αγοράς με δύο αμοιβαία κεφάλαια που σημείωσαν εξαιρετικές αποδόσεις για το 2025, καταλαμβάνοντας την 1η θέση στην κατηγορία τους:

  • το Optimaελληνικό μετοχικό σημείωσε απόδοση 53,6%, την υψηλότερη μεταξύ 46 μετοχικών Α/Κ της ελληνικής αγοράς
  • το Optimagreekbalanced – μικτό εσωτερικού πέτυχε απόδοση 32,2%, καταλαμβάνοντας την 1η θέση μεταξύ 57 μικτών Α/Κ

Σε δήλωσή του, ο CEO της Optima bank κ. Δημήτρης Κυπαρίσσης ανέφερε: «Οι φετινές διακρίσεις στα Βραβεία ΧΡΗΜΑ είναι αποτέλεσμα ξεκάθαρης στρατηγικής, πειθαρχίας και συλλογικής προσπάθειας,αποτυπώνοντας τη δυναμική του ομίλου και την εμπιστοσύνη της επενδυτικής κοινότητας. Συνεχίζουμε με τον ίδιο προσανατολισμό, δημιουργώντας μακροπρόθεσμη αξία με μετρήσιμα αποτελέσματα».

