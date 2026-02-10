Ποιος θέλει να στερήσει από τον Τασούλα μία δεύτερη θητεία;

Μία από τις προτάσεις του πρωθυπουργού για τη συνταγματική αναθεώρηση είναι να περιοριστεί σε μία εξαετία η θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας και να μην υπάρχει η δυνατότητα επανεκλογής.

Θυμίζουμε πως μέχρι σήμερα ένα πρόσωπο μπορεί να εκλεγεί πρόεδρος της Δημοκρατίας δύο φορές σε ισάριθμες πενταετείς θητείες. Ο κ. Μητσοτάκης προτείνει από εδώ και στος εξής ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να έχει μία εξαετή θητεία και να μην μπορεί να επανεκλεγεί.

Στη συζήτηση του Κύκλου Ιδεών για τη Συνταγματική Αναθεώρηση το απόγευμα της Δευτέρας ο συνταγματολόγος, Χαράλαμπος Ανθόπουλος, εξέφρασε διαφωνίες με τη συγκεκριμένη πρόταση, λέγοντας πως σε πολλές περιπτώσεις στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς οι πρόεδροι της Δημοκρατίας έπαιξαν ρόλο εγγυητών της ενότητας, επικαλούμενος ιδιαίτερα τον πρόεδρο Ματαρέλα στην Ιταλία.

Από την μεριά του ο οικοδεσπότης της εκδήλωσης, Ευάγγελος Βενιζέλος επέλεξε να τοποθετηθεί για το θέμα με έναν γρίφο: «Ίσως κάποιος φταίει που ο πρωθυπουργός θέλει να στερήσει από τον νυν προεδρο της Δημοκρατίας μία δεύτερη θητεία».

Τι να εννοεί άραγε;