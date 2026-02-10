ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Σάκης Αρναούτογλου: Η Ευρώπη χρειάζεται υποχρεωτικό και συγκεκριμένο σχέδιο κλιματικής ανθεκτικότητας
Πολιτική
12:09 - 10 Φεβ 2026

Σάκης Αρναούτογλου: Η Ευρώπη χρειάζεται υποχρεωτικό και συγκεκριμένο σχέδιο κλιματικής ανθεκτικότητας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τοποθετήθηκε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Σάκης Αρναούτογλου, στη συζήτηση για τα ακραία καιρικά φαινόμενα που έπληξαν το τελευταίο διάστημα την Πορτογαλία, την Ισπανία, τη νότια Ιταλία, τη Μάλτα και την Ελλάδα, με αντικείμενο την ευρωπαϊκή αντίδραση και την ενίσχυση των μηχανισμών ετοιμότητας, προετοιμασίας και αλληλεγγύης.

Ο κ. Αρναούτογλου υπογράμμισε ότι, για ακόμη μία φορά, η Ευρώπη συζητά την ετοιμότητα των μηχανισμών της αφού η καταστροφή έχει ήδη συμβεί, επισημαίνοντας πως η πρόληψη και η προετοιμασία εξακολουθούν να αποτελούν τον αδύναμο κρίκο της ευρωπαϊκής πολιτικής.

Τόνισε ότι η πρόληψη πρέπει να καταστεί πρωταρχικό μέλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ζήτησε τη μετάβαση από τη λογική της εκ των υστέρων διαχείρισης σε έναν υποχρεωτικό, οργανωμένο προληπτικό σχεδιασμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο πλαίσιο αυτό, πρότεινε τη συστηματική χαρτογράφηση της κλιματικής τρωτότητας και των κινδύνων σε όλες τις περιφέρειες της Ένωσης, με ενσωμάτωση των δεδομένων στον περιφερειακό σχεδιασμό, τεχνική υποστήριξη προς τις τοπικές αρχές και σαφή σύνδεση της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης με προληπτικά έργα ανθεκτικότητας.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον ρόλο των περιφερειακών και τοπικών αρχών, οι οποίες –όπως σημείωσε– βρίσκονται στην πρώτη γραμμή απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα, συχνά όμως χωρίς επαρκή εργαλεία, πόρους και θεσμική στήριξη.

Κλείνοντας, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες αναμένουν συγκεκριμένες και αποφασιστικές πολιτικές για την κλιματική ανθεκτικότητα, με έμφαση στην πρόληψη, στις δημόσιες επενδύσεις και στην ουσιαστική ευρωπαϊκή αλληλεγγύη.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Crypto και αγορές 2026: Το ρίσκο, η παγκόσμια επανατιμολόγηση, η ψευδαίσθηση ασφάλειας και οι υπερβολές
Νομίσματα

Crypto και αγορές 2026: Το ρίσκο, η παγκόσμια επανατιμολόγηση, η ψευδαίσθηση ασφάλειας και οι υπερβολές

Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών: Νέος πρόεδρος ο Ασλανίδης, στη θέση της Καρυστιανού
Ειδήσεις

Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών: Νέος πρόεδρος ο Ασλανίδης, στη θέση της Καρυστιανού

Κοινή επιστολή ΣΕΒ και BusinessEurope προς τον Πρωθυπουργό για άμεσα μέτρα ενίσχυσης της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας
Επιχειρήσεις

Κοινή επιστολή ΣΕΒ και BusinessEurope προς τον Πρωθυπουργό για άμεσα μέτρα ενίσχυσης της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας

Δούκας: Οι αναφορές περί «βιομηχανίας μεταναστευτικού» εκθέτουν ανεπανόρθωτα όσους επενδύουν πολιτικά στο φόβο
Πολιτική

Δούκας: Οι αναφορές περί «βιομηχανίας μεταναστευτικού» εκθέτουν ανεπανόρθωτα όσους επενδύουν πολιτικά στο φόβο

Χρειάζεται η Ελλάδα Φρένο Χρέους; Ενστάσεις για... παγίδες σε δικαστικές αποφάσεις και προεκλογικές παροχές
Πολιτική

Χρειάζεται η Ελλάδα Φρένο Χρέους; Ενστάσεις για... παγίδες σε δικαστικές αποφάσεις και προεκλογικές παροχές

Ποιος θέλει να στερήσει από τον Τασούλα μία δεύτερη θητεία;
Ανεμοδείκτης

Ποιος θέλει να στερήσει από τον Τασούλα μία δεύτερη θητεία;

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Χρηστίδης: Η ΝΔ άνοιξε τον ασκό του Αιόλου - Να λογοδοτήσει για τα οικονομικά των υπουργών της
Πολιτική

Χρηστίδης: Η ΝΔ άνοιξε τον ασκό του Αιόλου - Να λογοδοτήσει για τα οικονομικά των υπουργών της

Ανδρουλάκης: Οι οκτώ δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος
Πολιτική

Ανδρουλάκης: Οι οκτώ δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος

«Η Ελλάδα που αντιστέκεται»: Το βίντεο-ντοκιμαντέρ του Παύλου Γερουλάνου για τον Έβρο
Πολιτική

«Η Ελλάδα που αντιστέκεται»: Το βίντεο-ντοκιμαντέρ του Παύλου Γερουλάνου για τον Έβρο

Η τέχνη της αλαζονείας: Πώς η οίηση μετατρέπεται σε πολιτική στρατηγική
Ηλιάνα Χατζηδημητρίου

Η τέχνη της αλαζονείας: Πώς η οίηση μετατρέπεται σε πολιτική στρατηγική

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
18/05/2026 - 13:40

Χρηστίδης: Η ΝΔ άνοιξε τον ασκό του Αιόλου - Να λογοδοτήσει για τα οικονομικά των υπουργών της

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 13:36

Ο Όμιλος Interamerican τίμησε την αριστεύσασα του Executive MBA του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με την υποτροφία «Δημήτρης Κοντομηνάς»

Ανεμοδείκτης
18/05/2026 - 13:32

Η επιμονή του Μητσοτάκη για εκλογές το ‘27 και η αμηχανία του Χατζηδάκη

Εμπορεύματα
18/05/2026 - 13:30

Συνεχίζεται το ράλι στο πετρέλαιο μετά από επίθεση σε πυρηνικό εργοστάσιο στα ΗΑΕ

Νομίσματα
18/05/2026 - 13:26

Νέο sell off στα crypto: Κάτω από τα $77.000 το Bitcoin

Magazino
18/05/2026 - 13:13

Η Αθήνα στον ρυθμό του Final Four της EuroLeague

Οικονομία
18/05/2026 - 13:09

Προσωπικός Βοηθός: Ενισχύεται με χρηματοδότηση 34,8 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ

Το σκίτσο του ΚΥΡ
18/05/2026 - 13:07

«Αλλαγή»

Ειδήσεις
18/05/2026 - 13:00

Επιχείρηση της ΕΛΑΣ στα Βορίζια: Έξι συλλήψεις για ζωοκλοπές, καταπατήσεις και εκβιασμούς

Πολιτική
18/05/2026 - 12:54

Ανδρουλάκης: Οι οκτώ δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος

Ναυτιλία
18/05/2026 - 12:51

Επιθέσεις με drones σε εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα – Κλιμακώνεται η πίεση στη ναυτιλία

Αυτοδιοίκηση
18/05/2026 - 12:49

Δήμος Αθηναίων: Την Τετάρτη (20/5) ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή μαθητών στα καλοκαιρινά camps

Ειδήσεις
18/05/2026 - 12:38

Χανταϊός: Στο Ρότερνταμ για απολύμανση το υπερωκεάνιο MV Hondius

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 12:32

Η EY επαναπροσδιορίζει τις ελεγκτικές υπηρεσίες με agentic AI

Εμπορεύματα
18/05/2026 - 12:25

Οι Κερδισμένοι και οι Χαμένοι της Νέας Παγκόσμιας Τάξης του Πετρελαίου

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
18/05/2026 - 12:22

Καραβίας: Σήμα για άνοιγμα στην ινδική αγορά – «Προτεραιότητα η διαφοροποίηση των πηγών εσόδων»

Ειδήσεις
18/05/2026 - 12:15

Ιράν: Νέα αναθεωρημένη πρόταση προς τις ΗΠΑ με σκοπό τον τερματισμό της σύγκρουσης

Οικονομία
18/05/2026 - 12:05

Καύσιμα: Έρχονται τιμές άνω των €2,10 στη βενζίνη

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18/05/2026 - 12:00

ΡΑΑΕΥ: Νέο εργαλείο για τη στατιστική ανάλυση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας

Οικονομία
18/05/2026 - 11:59

ΤτΕ: Οι επιπτώσεις της πολεμικής σύρραξης πέρασαν άμεσα στις καταναλωτικές τιμές

Ομόλογα
18/05/2026 - 11:55

Βρετανία: Στα ύψη το κόστος δανεισμού – Ασφυκτική πίεση στον Στάρμερ

Ναυτιλία
18/05/2026 - 11:54

Συμβιβασμός $2,25 δισ. για το δυστύχημα του «Dali» – Ανοιχτό το μέτωπο ευθυνών

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18/05/2026 - 11:47

ΔΕΗ: Καλύφθηκε σε χρόνο ρεκόρ η ΑΜΚ - Ζήτηση στην περιοχή των €9-10 δισ.

Πολιτική
18/05/2026 - 11:42

«Η Ελλάδα που αντιστέκεται»: Το βίντεο-ντοκιμαντέρ του Παύλου Γερουλάνου για τον Έβρο

Σχόλια Αγοράς
18/05/2026 - 11:38

Νευρικότητα στις αγορές: ΔΕΗ, τράπεζες και Μέση Ανατολή καθορίζουν το κλίμα

ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
18/05/2026 - 11:33

Ικτίνος: Σε «ρότα» υλοποίησης η συμφωνία διεθνούς αξιοποίησης του ακινήτου της στον Όρμο Σητείας Κρήτης

Magazino
18/05/2026 - 11:11

Διεθνής Ημέρα Μουσείων: Οι δωρεάν δράσεις που αξίζει να βάλεις στο πρόγραμμα

ΑΜΥΝΑ
18/05/2026 - 11:05

Mission 2030: Ο κλάδος της Αεροδιαστημικής και Άμυνας εισέρχεται σε νέα εποχή ανάπτυξης - Οι προκλήσεις

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
18/05/2026 - 11:03

ΔΑΑ: Άνοδος 8,1% στην επιβατική κίνηση το πρώτο τρίμηνο του 2026

Ανακοινώσεις
18/05/2026 - 10:50

ΔΕΗ: Η ανακοίνωση για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου – Στο 33,4% το ποσοστό του Δημοσίου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ