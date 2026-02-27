Ψάλτης (Alpha Bank): Αυξημένη εμπιστοσύνη πελατών και επενδυτών - Περιορισμός του κόστους μέσω εθελουσίας

Ο CEO της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, ανέλυσε τα οικονομικά αποτελέσματα της τράπεζας για το 2025 και έθεσε τους στόχους για το μέλλον. Τόνισε ότι η αυξημένη εμπιστοσύνη πελατών και επενδυτών, καθώς και η διείσδυση σε νέες αγορές, συμβάλλουν στην αύξηση των εσόδων, ενώ η ανάπτυξη του ΑΕΠ της χώρας ωφελεί τις εργασίες της τράπεζας.

Σύμφωνα με τον κ. Ψάλτη σημείο - κλειδί για την Alpha Bank και την ανάπτυξη των εργασιών της αποτελεί η συνεργασία της με τη Unicredit.

Όπως είπε, μέσα από τη συνεργασία αυξάνεται η εμπιστοσύνη πελατών και επενδυτών και βοηθάει τα έσοδα της τράπεζας.

Επιπλέον, η διοίκηση διαβεβαίωσε πως θα υπάρξει αναδιανομή κόστους μέσω προγραμμάτων εθελουσίας αλλά και την επένδυση σε προσωπικό με αυξημένες δεξιότητες.

Επιστρέφοντας στις επιδόσεις του 2025, ο κ. Ψάλτης είπε πως επιτρέπουν την αύξηση της διανομής μερισμάτων που θα ξεπεράσουν τα 500 εκατ. ευρώ. Η τράπεζα παραμένει επίσης δεσμευμένη σε προοδευτική αύξηση του μερίσματος ανά μετοχή.

Τέλος, προτείνεται επανάκτηση μετοχών ύψους 259 εκατ., αυξημένη κατά 23% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με την ανατροφοδότηση των μετόχων, ενώ οι μελλοντικές επαναγορές θα εξαρτηθούν από τις συνθήκες της αγοράς.