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ΤτΕ: Σημαντική άνοδος στα €880,8 εκατ. καθαρά κέρδη το 2025 – Μέρισμα €0,6720 ανά μετοχή
Ανακοινώσεις
18:15 - 02 Μαρ 2026

ΤτΕ: Σημαντική άνοδος στα €880,8 εκατ. καθαρά κέρδη το 2025 – Μέρισμα €0,6720 ανά μετοχή

Reporter.gr Newsroom
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Τα αποθέματα ασφαλείας (financial buffers) της Τράπεζας, που περιλαμβάνουν τους λογαριασμούς αναπροσαρμογής, τις προβλέψεις για χρηματοοικονομικούς κινδύνους, τα αποθεματικά (τακτικό, έκτακτο και ειδικό αποθεματικό για χρηματοοικονομικούς κινδύνους), καθώς και το μετοχικό κεφάλαιο, διαμορφώθηκαν σε 21,3  δισεκ. ευρώ, έναντι 15,8 δισεκ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση.

Εγκρίθηκαν από το Γενικό Συμβούλιο της Τράπεζας της Ελλάδος, κατά τη συνεδρίαση της 2ας Μαρτίου 2026, οι ελεγμένες από τους Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Το σύνολο των καθαρών εσόδων της Τράπεζας για τη χρήση 2025 διαμορφώθηκε σε 880,8 εκατ. ευρώ, έναντι 436,0 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση κατά 444,8 εκατ. ευρώ, ενώ το σύνολο των εξόδων προ προβλέψεων διαμορφώθηκε σε 453,8 εκατ. ευρώ, έναντι 404,1 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση.

Τα κέρδη προ προβλέψεων στη χρήση 2025 ανήλθαν σε 427,0 εκατ. ευρώ, έναντι 31,9 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση κατά 395,1 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη χρήσεως, κατόπιν ενίσχυσης των προβλέψεων κατά 169,2 εκατ. ευρώ, ανήλθαν σε 257,7 εκατ. ευρώ, έναντι 82,9 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση.

Το Γενικό Συμβούλιο, με βάση τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 71 του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, αποφάσισε να προτείνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη διανομή μερίσματος προς τους μετόχους 0,6720 ευρώ ανά μετοχή (αμετάβλητο σε σχέση με την προηγούμενη χρήση), ήτοι σύνολο 13,3 εκατ. ευρώ, και τη μεταφορά 244,4 εκατ. ευρώ στο Ελληνικό Δημόσιο.

Σημειώνεται ότι για τη χρήση του 2025 το Ελληνικό Δημόσιο και οι φορείς γενικής κυβέρνησης έλαβαν από τις καταθέσεις τους στην Τράπεζα της Ελλάδος, που εκτοκίζονται με το υψηλότερο επιτρεπτό επιτόκιο από την ΕΚΤ, έσοδο ύψους 353,4 εκατ. ευρώ (2024: 730,4 εκατ. ευρώ) και 308,4 εκατ. ευρώ (2024: 392,3 εκατ. ευρώ), αντίστοιχα.

Έσοδα

- Το καθαρό αποτέλεσμα από τόκους, χρηματοοικονομικές πράξεις, ζημίες αποτίμησης και την αναδιανομή του νομισματικού εισοδήματος του Ευρωσυστήματος διαμορφώθηκε σε 685,2 εκατ. ευρώ, έναντι 191,4 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση.

- Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες διαμορφώθηκαν σε 162,6 εκατ. ευρώ, έναντι 148,3 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση.

- Τα έσοδα από μετοχικούς τίτλους και συμμετοχές διαμορφώθηκαν σε 5,7 εκατ. ευρώ, έναντι 75,3 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση.

- Τέλος, τα λοιπά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 27,2 εκατ. ευρώ, έναντι 21,0 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση.

Έξοδα

Το σύνολο των εξόδων προ προβλέψεων, ήτοι δαπάνες προσωπικού και συνταξιοδοτικών παροχών, λοιπές δαπάνες διαχείρισης και αποσβέσεις, διαμορφώθηκε σε 453,8 εκατ. ευρώ, έναντι 404,1 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση.

Το ενεργητικό της Τράπεζας της Ελλάδος στις 31 Δεκεμβρίου 2025 ανήλθε σε 221,5 δισεκ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2,2 δισεκ. ευρώ σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση.

Το ύψος των συσσωρευμένων προβλέψεων διαμορφώθηκε σε 4,7 δισεκ. ευρώ, έναντι 4,6 δισεκ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση.

Τα αποθέματα ασφαλείας (financial buffers) της Τράπεζας, που περιλαμβάνουν τους λογαριασμούς αναπροσαρμογής, τις προβλέψεις για χρηματοοικονομικούς κινδύνους, τα αποθεματικά (τακτικό, έκτακτο και ειδικό αποθεματικό για χρηματοοικονομικούς κινδύνους), καθώς και το μετοχικό κεφάλαιο, διαμορφώθηκαν σε 21,3 δισεκ. ευρώ, έναντι 15,8 δισεκ. Ευρώ στην προηγούμενη χρήση.

Τελευταία τροποποίηση στις 02/03/2026 - 19:46
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