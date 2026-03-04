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Πειραιώς: Ο δείκτης αγροτικών προϊόντων ενισχύθηκε το Φεβρουάριο κατά 0,92% έναντι 2,8% των εμπορευμάτων
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
12:05 - 04 Μαρ 2026

Πειραιώς: Ο δείκτης αγροτικών προϊόντων ενισχύθηκε το Φεβρουάριο κατά 0,92% έναντι 2,8% των εμπορευμάτων

Reporter.gr Newsroom
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Ενδείξεις εξομάλυνσης παρουσίασαν τον Φεβρουάριο του 2026 οι διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές, παρά την υψηλή αβεβαιότητα στις γεωπολιτικές και εμπορικές σχέσεις. Εξέλιξη, η οποία φαίνεται να συνέβαλε στη σταθεροποίηση των βασικών συναλλαγματικών ισοτιμιών και των αποδόσεων στα κρατικά ομόλογα.      

Στο μετοχικό κομμάτι, η ανθεκτικότητα της οικονομικής δραστηριότητας και η βελτίωση του επενδυτικού κλίματος, κυρίως, στις αναδυόμενες αγορές αντιστάθμισαν τις πιέσεις που προκάλεσαν οι συνεχιζόμενες εξελίξεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και τις ανησυχίες για τη δυνητική επίδρασή τους στη μελλοντική κερδοφορία επιμέρους κλάδων.

Στις αγορές εμπορευμάτων, οι τιμές της ενέργειας ενισχύθηκαν, λόγω της παρατεταμένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας και των κινδύνων στην παγκόσμια προσφορά. Τα βιομηχανικά μέταλλα διατηρήθηκαν σε σταθερή τροχιά υποστηριζόμενα από ενίσχυση της ζήτησης, ενώ τα πολύτιμα μέταλλα κατέγραψαν ήπια διόρθωση, αντανακλώντας μετατόπιση του επενδυτικού ενδιαφέροντος. Συνολικά, η αγορά συνέχισε να χαρακτηρίζεται από προσεκτική στάση τοποθετήσεων, αναδεικνύοντας ένα περιβάλλον εύθραυστης ισορροπίας μεταξύ ανθεκτικότητας της οικονομικής δραστηριότητας και επίμονων γεωοικονομικών κινδύνων.

Η θετική δυναμική στις διεθνείς κεφαλαιαγορές επηρέασε και τον δείκτη αγροτικών προϊόντων, ο οποίος κατέγραψε άνοδο. Παρά τη συνολική ενίσχυση, η εικόνα στις επιμέρους αγορές παρέμεινε μεικτή. Κέρδη, που αντανακλούν ισχυρή ζήτηση, σημείωσαν οι τιμές σε σιτάρι, σόγια, βοοειδή και βαμβάκι. Στον αντίποδα, βρέθηκαν η ζάχαρη, το καλαμπόκι, χυμός πορτοκαλιού και το ρύζι, καθώς οι τιμές τους υποχώρησαν υποδηλώνοντας εξομάλυνση των προηγούμενων ανοδικών πιέσεων και διαφοροποίηση των θεμελιωδών παραγόντων. Οι παγκόσμιες αγορές αγροτικών προϊόντων πιθανά να παραμείνουν ιδιαίτερα ευμετάβλητες, καθώς η αβεβαιότητα στην παγκόσμια προσφορά, οι διαφοροποιήσεις στη ζήτηση μεταξύ περιοχών, οι κλιματικές μεταβολές, οι συνεχιζόμενοι γεωπολιτικοί κίνδυνοι και οι ενδεχόμενες διαταραχές στις εμπορικές ροές που πιθανά να προκαλέσει η νέα δασμολογική πολιτική των ΗΠΑ, διαμορφώνουν ένα περιβάλλον αυξημένης αστάθειας.

Για τις κλιματολογικές συνθήκες, το ΝΟΑΑ προβλέπει μετάβαση από το φαινόμενο La Niña σε ουδέτερες συνθήκες, κατά την περίοδο Φεβρουαρίου–Απριλίου 2026 (πιθανότητα 60%), με αυτές να εκτιμώνται ότι θα διατηρηθούν μέχρι και το καλοκαίρι (πιθανότητα 56%). Στο σιτάρι, το ελαφρά πλεονασματικό ισοζύγιο συγκρατεί την ανοδική δυναμική, αν και οι καιρικές συνθήκες και οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι προσέφεραν στήριξη στις τιμές.

Η επαρκής προσφορά και η σταθερή κατανάλωση δύναται να ασκήσουν πτωτική πίεση στην τιμή της ζάχαρης, ωστόσο ο κίνδυνος του short covering ενισχύει τη μεταβλητότητα στην τιμή της. Για το καλαμπόκι, το ισοζύγιο προσφοράς-ζήτησης αποτυπώνει ήπια σύσφιγξη και πιθανές ανοδικές πιέσεις, αλλά η σταθερή ροή των εξαγωγών εξομαλύνει το ρίσκο των διακυμάνσεων. Στον χυμό πορτοκαλιού, η ενισχυμένη βραζιλιάνικη προσφορά και η απομόχλευση παλαιότερων θέσεων αγοράς συνέβαλλε στη διόρθωση των τιμών. Για το βαμβάκι, παρά το πλεονασματικό ισοζύγιο, η ενίσχυση των τιμών πιθανά να οφείλεται σε short covering και όχι σε βελτίωση των θεμελιωδών. Η ενισχυμένη παγκόσμια παραγωγή ασκεί καθοδική πίεση στις τιμές της σόγιας, ενώ η αγορά δεν έχει ακόμη απορροφήσει πλήρως τη διευρυμένη προσφορά από τη Βραζιλία, όπως υποδηλώνουν οι συγκρατημένες τοποθετήσεις στα ΣΜΕ. Για τα βοοειδή, η συρρίκνωση της προσφοράς λόγω χαμηλών τοποθετήσεων διατηρεί τις τιμές ενισχυμένες. Στο ρύζι, η αυξημένη προσφορά διαμορφώνει πτωτικό περιβάλλον για τις τιμές, τάση που αποτυπώθηκε στις θέσεις πώλησης στα ΣΜΕ.

Ο δείκτης των αγροτικών προϊόντων ενισχύθηκε τον Φεβρουάριο κατά 0,92% έναντι 2,8% του δείκτη των εμπορευμάτων. Η διαφοροποίηση αυτή μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι ο αγροτικός τομέας παραμένει διαρθρωτικά ασθενέστερος, καθώς οι σοδειές-ρεκόρ και η συγκρατημένη ζήτηση περιορίζουν την ανοδική του δυναμική σε συνδυασμό με την πρόσφατη σταθεροποίηση του δολαρίου, αλλά και το διαρκώς εντεινόμενο επίπεδο αβεβαιότητας που χαρακτηρίζει το υφιστάμενο περιβάλλον στις διεθνείς εμπορικές σχέσεις.

Το Δελτίο Τιμών Αγροτικών Προϊόντων, το οποίο υλοποιείται, για τον Αγροτικό Τομέα της Πειραιώς από τη Μονάδα Οικονομικής Ανάλυσης & Επενδυτικής Στρατηγικής, απευθύνεται σε εξαιρετικά ευρύ κοινό, που δραστηριοποιείται στον αγροδιατροφικό τομέα.

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