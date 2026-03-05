Πειραιώς: Ισχυρή κερδοφορία και φιλόδοξο πλάνο ανάπτυξης έως το 2030 - Στόχευση για διπλάσιο μέρισμα

Στο πλαίσιο αυτό, η Πειραιώς ανακοινώνει σήμερα τις στρατηγικές της φιλοδοξίες και τους χρηματοοικονομικούς της στόχους μέσω του Επιχειρηματικού Σχεδίου 2026 -2030, περιγράφοντας τις επιδιώξεις της για τη μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη περίοδο.
Ο πυρήνας της στρατηγικής της, όπως σημειώνει, εστιάζει σε τρεις βασικές προτεραιότητες:
• Ισχυρή και κερδοφόρος ανάπτυξη, με κινητήρια δύναμη την επέκταση του ενεργητικού και την παραγωγή εσόδων από διαφοροποιημένες πηγές
• Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας μέσω πειθαρχίας κόστους, ψηφιοποίησης και στοχευμένων επενδύσεων στην προσέλκυση και διατήρηση ταλέντου και στην τεχνολογία
• Βέλτιστη κατανομή κεφαλαίου μέσω ισχυροποίησης του ισολογισμού, ισχυρών αποθεμάτων έναντι των εποπτικών απαιτήσεων και αυξημένων διανομών στους μετόχους
Οι στόχοι της Πειραιώς αντανακλούν τη δέσμευσή της στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους της, με απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων ( RoaTBV ) περίπου 18% έως το 2030, κυμαινόμενη μεταξύ 15% και 18% κατά την περίοδο 2026 -2030, στηριζόμενη σε διατηρήσιμη παραγωγή καθαρών κερδών, η οποία μεταφράζεται σε ετήσια αύξηση των κερδών ανά μετοχή (EPS) περίπου 10% για την περίοδο. Η αύξηση των δανείων αναμένεται να παραμείνει ισχυρή, με ετήσιο ρυθμό 10% για την επιχειρηματική πίστη (CIB) και 5% για τη λιανική.
Διατηρώντας την πειθαρχία κόστους και εν ισχύοντας περαιτέρω τη ν παραγωγικότητα μέσω στοχευμένων επενδύσεων, η Πειραιώς στοχεύει σε δείκτη κόστους προς έσοδα (cost -toincome ratio) περίπου 30% κατά μέσο όρο για την περίοδο 2026 -2030. Παράλληλα, η Τράπεζα θέτει τους πελάτες της στο επίκεντρο, στοχεύοντας σε δείκτη μέτρησης ικανοποιίησης ( NPS ) άνω του 20 έως το 2030, από 14 σήμερα.
Η Πειραιώς επιδιώκει υπερδιπλασιασμό του μερίσματος ανά μετοχή, από 40 cents το 2025, σε περίπου 80 cents το 2030. Η συνολική αύξηση της αξίας για τους μετόχους (ενσώματη λογιστική αξία και μερίσματα) θα διαμορφωθεί σε 13% ανά έτος, κατά την πενταετή περίοδο (σημ. η διανομή μερίσματος υπόκειται σε εποπτική έγκριση , καθώς και στην έγκριση από τη Γενική Συνέλευση μετόχων).
Διεθνείς διακρίσεις
Δυναμική στη λιανική τραπεζική
Η Πειραιώς συνεχίζει να αξιοποιεί τη δυναμική της στη λιανική τραπεζική. Το 2025 κατέγραψε καθαρή πιστωτική επέκταση €0,3 δισ., σημειώνοντας την πρώτη αύξηση στεγαστικών δανείων μετά από 15 χρόνια. Παράλληλα, αποτελεί βασικό τραπεζικό συνεργάτη για περίπου 700 χιλιάδες αγρότες, ενώ προωθεί καινοτόμα προϊόντα που καλύπτουν ανάγκες χρηματοοικονομικής συμπερίληψης, ενεργειακής αποδοτικότητας και νέων καταναλωτικών ομάδων όπως η Gen Z.
Στον τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η τράπεζα έχει χορηγήσει δάνεια ύψους €6,7 δισ., καταγράφοντας δείκτη ικανοποίησης πελατών (NPS) 27, έναντι μέσου όρου 15-20 στη Νότια και Ανατολική Ευρώπη.
Εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής
Ορόσημο για το 2025 αποτέλεσε η ολοκλήρωση της εξαγοράς της Εθνικής Ασφαλιστικής, μιας από τις κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρείες στη χώρα. Η κίνηση αυτή διευρύνει το επιχειρηματικό μοντέλο της Πειραιώς και ενισχύει τη δραστηριότητα τραπεζοασφαλίσεων, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για προϊόντα προστασίας και επενδύσεων μέσω του υφιστάμενου δικτύου της τράπεζας.
Ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα
Η Πειραιώς κατέγραψε καθαρή κερδοφορία €1,1 δισ. το 2025, με απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 15,5%. Ο δείκτης κόστους προς έσοδα διαμορφώθηκε στο 33%, παραμένοντας μεταξύ των χαμηλότερων στην Ευρώπη.
Η πιστωτική επέκταση ανήλθε σε €3,9 δισ. (+11% σε ετήσια βάση), ενώ ο συνολικός κεφαλαιακός δείκτης διαμορφώθηκε σε 18,7%. Παράλληλα, η ρευστότητα παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή, με δείκτη κάλυψης 216%, υπερδιπλάσιο της ελάχιστης κανονιστικής απαίτησης.
Στόχοι ανάπτυξης έως το 2030
Η τράπεζα θέτει ως στόχο την αύξηση των εξυπηρετούμενων δανείων από €37 δισ. το 2025 σε περίπου €56 δισ. έως το 2030, αξιοποιώντας την ανάπτυξη τόσο της επιχειρηματικής όσο και της λιανικής πίστης.
Οι καταθέσεις εκτιμάται ότι θα αυξηθούν σε περίπου €76 δισ. έως το τέλος της δεκαετίας, ενώ τα υπό διαχείριση κεφάλαια αναμένεται να ξεπεράσουν τα €20 δισ., υποστηριζόμενα από νέες επενδυτικές λύσεις, ψηφιακά εργαλεία και αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης.
Σημαντική ανάπτυξη προβλέπεται και στον ασφαλιστικό κλάδο, με τα ασφάλιστρα να εκτιμάται ότι θα διπλασιαστούν σε €1,6 δισ. έως το 2030.
Επενδύσεις σε τεχνολογία και τεχνητή νοημοσύνη
Η τεχνολογία αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής της Πειραιώς. Η τράπεζα αναπτύσσει νέες ψηφιακές πλατφόρμες, αξιοποιώντας εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για την αυτοματοποίηση διαδικασιών, τη βελτίωση της εμπειρίας πελάτη και την ενίσχυση της παραγωγικότητας.
Σήμερα βρίσκονται σε εξέλιξη περίπου 50 εφαρμογές GenAI για ψηφιακή αποδοτικότητα και 13 για δημιουργία εσόδων, ενώ η αξιοποίηση της τεχνολογίας εκτιμάται ότι θα αποφέρει οφέλη περίπου €70 εκατ.
Ψηφιακός μετασχηματισμός και νέες υπηρεσίες
Η Πειραιώς αναπτύσσει νέα ψηφιακή πλατφόρμα στεγαστικών δανείων, με στόχο την επιτάχυνση της διαδικασίας έγκρισης και εκταμίευσης. Παράλληλα, επενδύει σε εργαλεία AI για την υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τη δημιουργία εξατομικευμένων προτάσεων επενδύσεων.
Στον τομέα της αγροτικής οικονομίας, η τράπεζα συνεργάζεται με την εταιρεία Wikifarmer για τη δημιουργία marketplace αγροτικών προμηθειών.
Ταυτόχρονα, μέσω της νέας ψηφιακής πρωτοβουλίας Snappi, η Πειραιώς εισέρχεται στον χώρο των neobanks, στοχεύοντας κυρίως σε νεότερες ηλικιακές ομάδες.
Διαχείριση κινδύνου και ανθρώπινο δυναμικό
Τέλος, ο όμιλος συνεχίζει να ενισχύει τη διαχείριση κινδύνου, με τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων να διαμορφώνεται στο 2%, επίπεδο συγκρίσιμο με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
Παράλληλα, επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό του. Για την περίοδο 2026-2030 προβλέπονται περίπου 900 νέες προσλήψεις, με το 70% να αφορά εργαζομένους κάτω των 35 ετών. Η αξιοποίηση τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά την παραγωγικότητα και την εργασιακή εμπειρία, αυξάνοντας τον δείκτη ικανοποίησης εργαζομένων από 63 σε περίπου 70 έως το 2030.