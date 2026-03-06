Πειραιώς 2030: Το πλάνο για Εθνική Ασφαλιστική, δάνεια €56 δισ., εξαγορές και asset management

Να εμπεδώσει με καινοτόμο τρόπο ανάπτυξης την εικόνα της μεγαλύτερης τράπεζας στη χώρα, αλλά και μιας ισχυρής παρουσίας, διεθνώς, επιχειρεί η Τράπεζα Πειραιώς, με βάση όσα ανέφερε η διοίκηση παρουσιάζοντας στα ελληνικά ΜΜΕ, από το Λονδίνο, με τηλεδιάσκεψη, χθες το απόγευμα το νέο αναπτυξιακό business plan της 5ετίας 2026-2030.

“Στόχος μας είναι να μεγαλώσουμε με κερδοφόρο τρόπο και να είμαστε από τις πιο αποδοτικές τράπεζες στην Ευρώπη” σημείωσε ο CEO της τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου.

Συγκεκριμένα, ο Χρήστος Μεγάλου παρουσίασε το πώς η Πειραιώς θα αναπτυχθεί αποδίδοντας παράλληλα το μεγαλύτερο μέρος των κερδών στους μετόχους, κρατώντας πάντα κεφαλαιακό πλεόνασμα της τάξης των 100 μ.β. Παράλληλα σημείωσε ότι οι εξαγορές είναι στο “ραντάρ”. “Αν υπάρξει ευκαιρία εξαγοράς θα προχωρήσουμε, έχουμε τα κεφάλαια, δεν είμαστε «ντροπαλοί» να κάνουμε κινήσεις, δεν θα έχουμε κεφάλαια στο μπαούλο”, ανέφερε χαρακτηριστικά προσδιορίζοντας τους τομείς ενδιαφέροντος σε investment banking, asset management, insurance. Όπως είπε μπορούμε να διαθέσουμε 400 εκατ. ευρώ για εξαγορές χωρίς να περιοριστεί η μερισματική πολιτική.

Το Μέρισμα

Με βάση όσα ανέφερε, ο διευθύνων σύμβουλος, στόχος είναι διανομές ύψους 5 δισ. ευρώ στην 5ετία, με μέση ετήσια άνοδο 10% των κερδών ανά μετοχή, και μέρισμα στα 0,80 ευρώ ανά μετοχή το 2030 από 0,40 ευρώ το 2025. Όπως, δε, είπε χθες πως «τα τελευταία 9 χρόνια ήταν ένα ταξίδι που πετύχαμε ότι υποσχεθήκαμε και αυτό το εκτίμησε η αγορά. Το ίδιο θα κάνουμε και τώρα».

Παράλληλα, στόχος είναι η διατήρηση του δείκτη κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων (CET1) στο 12,5%. Συγκεκριμένα, με βάση το όλο σχέδιο, το 2026 ο δείκτης CET1 θα βρίσκεται στο επίπεδα του 13% και το 2030 στο 13,5%, από 12,7% στις 31 Δεκεμβρίου 2025. Όπως, μάλοστα, αναφέρθηκε, η οργανική παραγωγή κεφαλαίου μέσω της κερδοφορίας της περιόδου εκτιμάται ότι θα προσθέσει σωρευτικά περίπου τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες στον δείκτη. Η θετική αυτή επίδραση αντισταθμίζεται εν μέρει από την αύξηση των σταθμισμένων σε κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού λόγω ισχυρής πιστωτικής επέκτασης (1,5 ποσοστιαία μονάδα) και από την πολιτική διανομών προς τους μετόχους και την ταχύτερη απόσβεση DTC (2 ποσοστιαίες μονάδες). Μάλιστα, η διοίκηση εκτιμά πως θα καταφέρει να προβεί σε πλήρη απόσβεση των οριστικών και εκκαθαρισμένων αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων κατά 1 - 2 έτη νωρίτερα από ότι ανέμενε στην προηγούμενο business plan.

Τα δάνεια και τα νέα προϊόντα asset management

Σε σχέση με την τόνωση της κερδοφορίας, που είναι και ο βασικός στόχος, μχλοί ανάπτυξης είναι η πιστωτική επέκταση, αλλά και η ανάπτυξης μια δυναμικής κουλτούρας αξιοποίησης στους πελάτες, του διαθέσιμου ρευστού των αποταμιεύσεων, με ειδικά προϊόντα, που θα ενισχύουν το εισόδημα και θα ενιχύουν ή θα υποκαθιστούν τις αναμονές για συντάξιμες αποδοχές.

Σε σχέση με τα δάνεια, ειδικότερα, προβλέπεται, αύξηση του χαρτοφυλακίου δανείων στα 56 δισ. ευρώ το 2030 από 37 δισ. ευρώ το 2025. Η αύξηση θα προέλθει από τις χορηγήσεις επιχειρηματικών δανείων αλλά και λιανικής, με έμφαση τα στεγαστικά δάνεια.

Συγκεκριμένα, το χαρτοφυλάκιο δανείων της τράπεζας θα αυξηθεί κατά σχεδόν 20 δισ. ευρώ μέσα στην επόμενη πενταετία, φθάνοντας τα 56 δισ. ευρώ το 2030 από 37 δισ. ευρώ το 2025.

Στο corporate banking, που αποτελεί και τον βασικό μοχλό ανάπτυξης, η διοίκηση προβλέπει αύξηση των ενήμερων δανείων από περίπου 27 δισ. ευρώ το 2025 σε περίπου 42 δισ. ευρώ έως το 2030, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης της τάξης του 10%. Η επέκταση θα στηριχθεί κυρίως σε χρηματοδοτήσεις σε κλάδους όπως οι υποδομές, η ενέργεια, ο τουρισμός, η ναυτιλία, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ο αγροτικός τομέας.

Τα στεγαστικά είναι το μελλοντικό κομμάτι ανάπτυξης για την ελληνική αγορά, είπε ο κ. Μεγάλου. Όπως σημείωσε η τράπεζα έχει στόχο πιστωτική επέκταση στα στεγαστικά 300 εκατ. ευρώ φέτος, με δάνεια όπως για το Σπίτι μου 2 (από 100 εκατ. ευρώ πέρυσι). Παράλληλα τα προβληματικά δάνεια θα υποχωρήσουν περαιτέρω στο 1,5% από 2% το 2025.

Έμφαση δίνει το επιχειρηματικό σχέδιο στην ανάπτυξη του asset management, τομέας που θα ενισχύσει τα έσοδα της τράπεζας με 50 εκατ. ευρώ τα επόμενα χρόνια. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της τράπεζας κάνουν τα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών θα αυξάνονται κατά περίπου 7% ετησίως έως το 2030, ξεπερνώντας στα 20 δισ ευρώ, από 14,5 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025. Παράλληλα οι καταθέσεις εκτιμάται ότι θα αυξάνονται με ρυθμό περίπου 3% ετησίως και θα διαμορφωθούν στα στα 76 δισ. ευρώ έως το 2030, από 66 δισ. ευρώ το 2025, στηριζόμενες σε μια ευρεία και διαφοροποιημένη πελατειακή βάση που ξεπερνά τα 10 εκατομμύρια λογαριασμούς

Ο ρόλος της Εθνικής Ασφαλιστικής

Η “σημαία”, επίσης, της Εθνικής Ασφαλιστικής, μέσω του bankassurance, μπαίνει στην κορυφή της αναπτυξιακής πορείας της Πειραιώς με στόχο, το 2030 το 50% των πωλήσεων της ασφαλιστικής να προέρχεται από το δίκτυο της τράπεζας (στο 17% σήμερα). Η διοίκηση της Πειραιώς εκτιμά ότι τα έσοδα από την ασφαλιστική δραστηριότητα θα ξεπεράσουν τα 210 εκατ. ευρώ έως το 2030, από περίπου 90 εκατ. ευρώ σήμερα. Προβλέπεται ότι τα ασφάλιστρα των πελατών θα διπλασιαστούν στα 1,6 δισ. ευρώ από 800 εκατ. ευρώ που ήταν το 2025 και η Πειραιώς έχει στόχο να «κτίσει» έναν ισχυρό τραπεζοασφαλιστικό οργανισμό που θα πρωταγωνιστεί σε όλο το φάσμα της αγοράς προσφέροντας καθετοποιημένες λύσεις και στον χώρο της υγείας.

Ψηφιακός μετασχηματισμός και επενδύσεις

Παράλληλα, όπως αναφέρθηκε, εμφατικά στη λήξη της ενημέρωσης, η τράπεζα αναμένεται να επενδύσει το ⅔ των διαθέσιμων πόρων για τεχνολογικό μετασχηματισμό. Πρόκειται για επενδύσεις ύψους 560 εκατ. ευρώ, που θα κατευθυνθούν σε υποδομές τεχνολογίας και ΑΙ, με στόχο απλούστερες και ταχύτερες διαδικασίες εξυπηρέτησης, όπως η εκταμίευση στεγαστικών δανείων.

Στο πλαίσιο αυτό στο “σκαριά” είναι συνεργασία με την Qualco την Odyssey για μια πλατφόρμα όπου ο ενδιαφερόμενος θα παρακολουθεί βήμα βήμα την εξέλιξη της αίτησης του για στεγαστικό και θα μπορεί να υποβάλλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Επενδύσεις σε τεχνολογία-Snappi

Σε σχέση με την Snappi ο κ. Μεγάλου ανέφερε ότι στόχος είναι σε ένα χρόνο η neobank με έδρα τα Ιωάννινα, να φτάσει να έχει διεθνή παρουσία. «Είμαι αισιόδοξος για την Snappi διότι έρχεται να καλύψει και να υπηρετήσεις ανάγκες της αγοράς, θα λανσάρουμε και ένα πρωτοποριακό app που θα κάνει την Revolut να ζηλέψει» είπε ο Χρήστος Μεγάλου αναφέροντας ότι στόχος είναι οι 300.000 πελάτες από 60 χιλιάδες στο τέλος του 2025.