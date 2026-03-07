ΗΠΑ: Το υπ. Δικαιοσύνης «σκαλίζει» υποθέσεις Κουβανών αξιωματούχων, καθώς ο Τραμπ σχεδιάζει αλλαγή καθεστώτος

Ομοσπονδιακός εισαγγελέας στη Φλόριντα έχει αναλάβει να «δέσει» ποινικές υποθέσεις εναντίον αξιωματούχων της κυβέρνησης της Κούβας και του Κομμουνιστικού Κόμματος, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ανοιχτά ότι η χώρα θα μπορούσε να είναι ο επόμενος στόχος του για αλλαγή καθεστώτος.

Η κυβέρνηση Τραμπ χρησιμοποίησε ποινικές κατηγορίες ως δικαιολογία για την ανατροπή του ηγέτη της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο και φαίνεται πως κάτι ανάλογο σχεδιάζει να πράξει και στην Κούβα.

Η Wall Street Journal μεταδίδει συγκεκριμένα πως ο εισαγγελέας των ΗΠΑ στο Μαϊάμι, που διορίστηκε από τον Τραμπ, έχει δημιουργήσει μια ομάδα εργασίας στην οποία συμμετέχουν αξιωματούχοι από το Υπουργείο Οικονομικών, το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών (FBI) και την Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών των ΗΠΑ (DEA), με στόχο τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων για τέτοιες διώξεις, που αφορούν στην Κούβα. Οι εισαγγελείς αναζητούν πιθανά εγκλήματα που σχετίζονται με ναρκωτικά, μετανάστευση και άλλες παραβιάσεις.

Η Κούβα πάντως δεν θεωρείται κόμβος διακίνησης ναρκωτικών και έτσι πρέπει να βρουν άλλες κατηγορίες να αποδώσουν.

Εκπρόσωπος του εισαγγελέα των ΗΠΑ Τζέισον Ρέντινγκ Κινιόνες δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης δήλωσε: «Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς σε όλη τη χώρα εργάζονται καθημερινά για την απονομή δικαιοσύνης, κάτι που περιλαμβάνει και προσπάθειες για την καταπολέμηση του διακρατικού εγκλήματος».

Οι δηλώσεις Τραμπ

Η κίνηση αυτή έρχεται, πάντως, σε μια κρίσιμη στιγμή για τις σχέσεις ΗΠΑ–Κούβας. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει επιβάλει de facto πετρελαϊκό αποκλεισμό στο κομμουνιστικό νησί, απειλώντας με δασμούς όποιον μεταφέρει πετρέλαιο στην Κούβα.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης των ΗΠΑ εκτιμούν ότι η οικονομία της Κούβας βρίσκεται κοντά στην κατάρρευση και ότι η κυβέρνησή της δεν ήταν ποτέ τόσο ευάλωτη, ιδιαίτερα μετά την απώλεια ενός σημαντικού συμμάχου, του Μαδούρο, ο οποίος κρατείται τώρα σε ομοσπονδιακή φυλακή στο Μπρούκλιν εν αναμονή δίκης για κατηγορίες διακίνησης ναρκωτικών. Ο ίδιος έχει δηλώσει αθώος. Ο δικηγόρος του ζήτησε από δικαστή να απορρίψει το κατηγορητήριο και η υπόθεση πιθανότατα δεν θα φτάσει σε δίκη για μήνες, αν όχι για χρόνια.

Την Πέμπτη, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα επικεντρωθούν στην Κούβα μόλις καταλαγιάσει η σύγκρουση στο Ιράν. «Αυτό που συμβαίνει με την Κούβα είναι εντυπωσιακό και πιστεύουμε ότι θέλουμε να το διορθώσουμε», είπε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο.

Την Παρασκευή δήλωσε στο CNN ότι η Κούβα «θα πέσει πολύ σύντομα».

Η κυβέρνηση αναζητά επίσης άτομα μέσα στην κουβανική κυβέρνηση που θα μπορούσαν να βοηθήσουν σε μια συμφωνία για την απομάκρυνση του καθεστώτος μέχρι το τέλος του έτους.

Ρεπουμπλικάνοι κουβανοαμερικανοί βουλευτές από τη Φλόριντα έχουν ζητήσει την απαγγελία κατηγοριών εναντίον του πρώην προέδρου της Κούβας Ραούλ Κάστρο, 94 ετών, για τον φερόμενο ρόλο του στην κατάρριψη δύο πολιτικών αεροσκαφών το 1996 από την οργάνωση «Brothers to the Rescue». Τρεις Αμερικανοί πολίτες και ένας μόνιμος κάτοικος των ΗΠΑ σκοτώθηκαν. Ο Κάστρο ήταν τότε υπουργός Άμυνας της Κούβας.

Ωστόσο, οι εισαγγελείς αντιμετωπίζουν πολλές νομικές προκλήσεις όταν προσπαθούν να ασκήσουν διώξεις εναντίον ξένων ηγετών. Οι κατηγορούμενοι μπορούν να υποστηρίξουν ότι έχουν ασυλία από δίωξη επειδή ήταν αρχηγοί ξένου κράτους, επικαλούμενοι το διεθνές εθιμικό δίκαιο, διεθνείς συνθήκες και αμερικανικούς νόμους. Τέτοιες ποινικές υποθέσεις είναι επίσης ανοιχτές σε ερμηνεία, καθώς ένας ξένος ηγέτης μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν διέπραττε έγκλημα αλλά ενεργούσε στο πλαίσιο της άσκησης κυβερνητικών καθηκόντων.