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CrediaBank: Σχεδιάζει να διαθέσει νέες κοινές μετοχές προκειμένου να ενισχύσει την κεφαλαιακή της θέση
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
12:38 - 23 Μαρ 2026

CrediaBank: Σχεδιάζει να διαθέσει νέες κοινές μετοχές προκειμένου να ενισχύσει την κεφαλαιακή της θέση

Reporter.gr Newsroom
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Η CrediaBank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία («CrediaBank», ή η «Εταιρεία»), ο 5ος τραπεζικός πυλώνας στην Ελλάδα, ανακοινώνει σήμερα την πρόθεσή της να προχωρήσει σε έκδοση και διάθεση νέων κοινών, ονομαστικών μετοχών με δικαιώματα ψήφου («Νέες Μετοχές») της CrediaBank – με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της (οι «Μέτοχοι») – οι οποίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών («Χ.Α.» και «Εισαγωγή», αντίστοιχα).

Όπως τονίζει στην ανακοίνωση της: Η προτεινόμενη έκδοση των Νέων Μετοχών εξαρτάται από τις συνθήκες της αγοράς, την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας («ΔΣ») από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα πραγματοποιηθεί την 27η Μαρτίου 2026 και την απόφαση του ΔΣ, ενεργούντος βάσει της εν λόγω εξουσιοδότησης.

Οι Νέες Μετοχές αναμένεται να διατεθούν μέσω (i) δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές μέσω της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χ.Α. με δικαίωμα προτεραιότητας στην κατανομή των Νέων Μετοχών προς τους εγγεγραμμένους μετόχους κατά την ημερομηνία καταγραφής που θα καθοριστεί από το ΔΣ («Ελληνική Δημόσια Προσφορά») και (ii) ιδιωτικών τοποθετήσεων σε ειδικούς, θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές εκτός Ελλάδας, με την επιφύλαξη των εφαρμοστέων εξαιρέσεων από τις ισχύουσες απαιτήσεις δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου (η «Διεθνής (Θεσμική) Προσφορά» και μαζί με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, η «Συνδυασμένη Προσφορά»).

Στο πλαίσιο της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και της Εισαγωγής, η Εταιρεία καταρτίζει έγγραφο σύμφωνα με το Παράρτημα IX του Κανονισμού (ΕΚ) 2017/1129, όπως ισχύει.

Κύρια Σημεία

  • Η CrediaBank αποτελεί τον 5ο τραπεζικό πυλώνα στην Ελλάδα με βάση το σύνολο του ενεργητικού της κατά την 31 Δεκεμβρίου 20251 όπως προέκυψε από τη συγχώνευση μεταξύ της Attica Bank και της Παγκρήτιας Τράπεζας το 2024.
  • H CrediaBank έχει αναδειχθεί σε ελληνική «challenger bank», με αύξηση 36% στα καθαρά δάνεια σε ετήσια βάση, στις 31 Δεκεμβρίου 2025, ξεπερνώντας την αύξηση της Ελληνικής αγοράς, που ανήλθε σε 8%.
  • Η Εταιρεία σημείωσε αύξηση 88% στα επαναλαμβανόμενα έσοδα προ προβλέψεων το 2025 και καθαρή πιστωτική επέκταση ύψους 1,1 δισ. Ευρώ, που αντιστοιχεί σε μερίδιο αγοράς 11,4% των καθαρών πιστωτικών επεκτάσεων.
  • Η Εταιρεία διαθέτει μια ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων τόσο στον τομέα της επιχειρηματικής όσο και της λιανικής τραπεζικής, με ιδιαίτερη έμφαση και εξειδίκευση στους ταχέως αναπτυσσόμενους και μη επαρκώς εξυπηρετούμενους τομείς των μικρομεσαίων (SME) και μικρών επιχειρήσεων.
  • Μέσω των ενεργειών που αναλήφθηκαν στο πρόσφατο παρελθόν, η CrediaBank διαθέτει έναν ισχυρό και υγιή ισολογισμό με ακαθάριστο δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) στο 2,9% στις 31 Δεκεμβρίου 2025 και χωρίς οριστικές και εκκαθαρισμένες αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις (DTCs) στην κεφαλαιακή της διάρθρωση.
  • Η CrediaBank έχει συνάψει οριστική συμφωνία – η οποία υπόκειται σε συνήθεις εταιρικές και εποπτικές εγκρίσεις – για την εξαγορά μεριδίου 70% στην HSBC Μάλτας, η οποία, στις 31 Δεκεμβρίου 2024, ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα στη Μάλτα ως προς το σύνολο ενεργητικού (με μερίδιο αγοράς περίπου 24%), η δεύτερη μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία ζωής ως προς τα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα και η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, ως προς τα περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση, στην εξαιρετικά ελκυστική αγορά της Μάλτας. Αυτή η μη οργανική κίνηση στρατηγικής και υψηλών συνεργειών, θα διπλασιάσει το μέγεθος της Εταιρείας, θα διαφοροποιήσει σημαντικά το επιχειρηματικό προφίλ της CrediaBank και θα αξιοποιήσει ελκυστικές και σημαντικές συνέργειες.
  • Η CrediaBank διαθέτει μια σαφή στρατηγική για περαιτέρω βιώσιμη και κερδοφόρα ανάπτυξη, με την επαναλαμβανόμενη απόδοση επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (που ορίζεται ως το επαναλαμβανόμενο καθαρό κέρδος μετά την πληρωμή τόκων επί των ομολόγων AT1 της Εταιρείας, διαιρούμενο με τη μέση ενσώματη λογιστική αξία) να αναμένεται να υπερβεί το 17% μεσοπρόθεσμα, υποστηριζόμενη από ισχυρή ανάπτυξη, επαναχρηματοδότηση του ισολογισμού και λειτουργική αποδοτικότητα, χάρη στο συνεχιζόμενο πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού της Εταιρείας και την υλοποίηση σημαντικών συνεργειών.
  • Η Εταιρεία διοικείται από μια έμπειρη ομάδα ηγεσίας με αποδεδειγμένο ιστορικό επιτυχούς υλοποίησης σύνθετων και στρατηγικών έργων και θεωρεί ότι βρίσκεται σε μοναδική θέση να δημιουργήσει συνέργειες και αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της.

Κύρια σημεία της προτεινόμενης

Συνδυασμένης Προσφοράς Η Εταιρεία σχεδιάζει να προβεί στη Συνδυασμένη Προσφορά με σκοπό (i) να ενισχύσει την κεφαλαιακή της θέση και να επιδιώξει ανάπτυξη, (ii) να αυξήσει τη διασπορά της, (iii) να βελτιώσει τη ρευστότητα των κοινών μετοχών της και (iv) να διαφοροποιήσει τη μετοχική της βάση.

Η προτεινόμενη Συνδυασμένη Προσφορά αναμένεται να συνίσταται σε προσφορά Νέων Μετοχών που θα εκδοθούν από την Εταιρεία μετά από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με την κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης, αλλά με δικαίωμα κατά προτεραιότητα κατανομής Νέων Μετοχών στους υφιστάμενους Μετόχους.

Επιπλέον, οι Discovery Capital Management, LLC, Fiera Capital (UK) Limited εκ μέρους ορισμένων επενδυτικών της κεφαλαίων και Marbella InvestmentsInc (οι «Βασικοί Επενδυτές») έχουν δεσμευτεί εκ των προτέρων, ατομικά και όχι από κοινού, να εγγραφούν για Νέες Μετοχές στο πλαίσιο της προτεινόμενης Συνδυασμένης Προσφοράς για συνολικό ποσό περίπου 110 εκατομμυρίων Ευρώ, υπό την επιφύλαξη συνήθων όρων και προϋποθέσεων.

Περίοδος Δέσμευσης (Lock Up)

Αναμένεται ότι η Εταιρεία και οι κύριοι μέτοχοί της, δηλαδή η Thrivest Holding Ltd και η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε., εκάστη θα δεσμευτεί να τηρήσει περίοδο δέσμευσης μετοχών (Lock Up) διαρκείας 180 ημερών από την έναρξη της διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Χ.Α., υπό την επιφύλαξη συνήθων εξαιρέσεων.

Χρήση των Εσόδων από τη Προτεινόμενη Συνδυασμένη Προσφορά

Τα καθαρά έσοδα θα χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία για την ενίσχυση της κεφαλαιακής της θέσης και την επιδίωξη ανάπτυξης, με σκοπό τη διατήρηση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας σε επίπεδα σημαντικά υψηλότερα των απαιτήσεων του ευρωπαϊκού εποπτικού πλαισίου.

H Ελένη Βρεττού, Διευθύνουσα Σύμβουλος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της CrediaBank, σχολίασε: «Η πρόθεσή μας να ενισχύσουμε την κεφαλαιακή μας θέση συνάδει με τη στρατηγική μας προτεραιότητα να επιδιώκουμε και να συνεχίσουμε να επιτυγχάνουμε κερδοφόρα ανάπτυξη, τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Μάλτα. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν στην CrediaBank να επιταχύνει την πλήρη αξιοποίηση της δυναμικής της, να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της στην ελληνική αγορά και διεθνώς, να διαφοροποιήσει περαιτέρω τη μετοχική της βάση και να αξιοποιήσει πιθανές στρατηγικές ευκαιρίες μέσω συνεργασιών ή/και εξαγορών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους Βασικούς Επενδυτές για την εμπιστοσύνη και την υποστήριξή τους στη διοίκηση της Τράπεζας και στο επιχειρηματικό μας σχέδιο, καθώς και για το ότι συμμερίζονται το όραμά μας σε αυτό το κομβικό σημείο στην πορεία εξέλιξης της Τράπεζας».

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