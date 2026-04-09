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Eurobank: Αναβάθμιση από την Morningstar DBRS σε ΒΒΒ (high) με σταθερό outlook
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
14:58 - 09 Απρ 2026

Eurobank: Αναβάθμιση από την Morningstar DBRS σε ΒΒΒ (high) με σταθερό outlook

Reporter.gr Newsroom
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Η Morningstar DBRS προχώρησε σε αναβάθμιση της μακροπρόθεσμης αξιολόγησης της Eurobank σε BBB (high) από BBB, ενώ οι προοπτικές της τράπεζας αναθεωρήθηκαν σε σταθερές από θετικές.  

Σύμφωνα με τον οίκο, η αναβάθμιση αντικατοπτρίζει την συνεχή εκτέλεση της στρατηγικής εξαγορών της Eurobank και την ανθεκτική οικονομική της απόδοση.

Η νέα αξιολόγηση λαμβάνει υπόψη τη συνεχιζόμενη ενσωμάτωση της Hellenic Bank και της CNP Cyprus Insurance Holdings στην Κύπρο, καθώς και την εξαγορά του κλάδου ασφαλειών ζωής της Eurolife Life στην Ελλάδα. Οι κινήσεις αυτές ενισχύουν τη γεωγραφική διαφοροποίηση της τράπεζας και προσφέρουν ευρύτερες δυνατότητες εσόδων στον τομέα του wealth management και των ασφαλειών.

Επιπλέον, η αναβάθμιση αντικατοπτρίζει τους ισχυρούς δείκτες κερδοφορίας της Eurobank, τη διατήρηση υγιών τάσεων στην ποιότητα του ενεργητικού και την ύπαρξη ισχυρών κεφαλαιακών αποθεμάτων ασφαλείας. Αυτά διατηρούνται παρά τις πιέσεις από τα χαμηλότερα επιτόκια, τους αυξημένους γεωπολιτικούς και εμπορικούς κινδύνους, τις υψηλότερες διανομές προς τους μετόχους και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της τράπεζας τόσο οργανικά όσο και μέσω εξαγορών.

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