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Open House Athens: Πάνω από 500 επισκέπτες γνώρισαν ιστορικά κτίρια της Alpha Bank
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
16:33 - 15 Απρ 2026

Open House Athens: Πάνω από 500 επισκέπτες γνώρισαν ιστορικά κτίρια της Alpha Bank

Reporter.gr Newsroom
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Οι επισκέπτες του Open House Athens είχαν φέτος την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά δύο ιστορικά κτήρια της Alpha Bank, στο πλαίσιο του θεσμού που προβάλλει την αρχιτεκτονική ταυτότητα της Αθήνας. Περισσότερα από 500 άτομα περιηγήθηκαν στους χώρους των κτηρίων στην οδό Πεσμαζόγλου 12 και στην Πανεπιστημίου 45, τα οποία στο παρελθόν στέγαζαν τα κεντρικά γραφεία της Ιονικής και της Λαϊκής Τράπεζας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα δύο αυτά κτήρια αποτελούν μέρος του ευρύτερου συγκροτήματος Alpha Bank Campus, ενός συνόλου επτά κτηρίων, τα οποία άνοιξαν στο κοινό προσφέροντας μια εμπειρία που συνδύασε την ιστορική τους ταυτότητα με σύγχρονες αρχιτεκτονικές προσεγγίσεις. Μέσα από την περιήγηση, αναδείχθηκαν οι βασικές αρχές που διέπουν τον σχεδιασμό των χώρων στους οποίους δραστηριοποιείται η τράπεζα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε και η αντιπαραβολή των δύο κτηρίων, τα οποία φέρουν την υπογραφή του ίδιου αρχιτέκτονα, του Αναστάσιος Μεταξάς, αλλά κατασκευάστηκαν με χρονική απόσταση περίπου δέκα ετών. Οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να εντοπίσουν ομοιότητες και διαφορές, παρακολουθώντας την εξέλιξη της αρχιτεκτονικής του προσέγγισης και τη συμβολή του στη διαμόρφωση της εικόνας της πόλης.

Το Alpha Bank Campus αποτελεί ένα νέο, ενιαίο συγκρότημα που εκτείνεται ανάμεσα στις οδούς Κοραή, Σταδίου, Πεσμαζόγλου και Πανεπιστημίου, συγκεντρώνοντας σε έναν κοινό χώρο τη γνώση, την εμπειρία και τη στρατηγική κατεύθυνση της τράπεζας. Στόχος είναι να φιλοξενεί περισσότερους από 2.000 εργαζόμενους, δημιουργώντας ένα δυναμικό και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον στο κέντρο της Αθήνας.

Η δημιουργία του δεν περιορίζεται απλώς στη συγκέντρωση λειτουργιών, αλλά αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής μετάβασης της τράπεζας σε μια νέα εποχή ανάπτυξης, με έμφαση σε μια πιο ανοιχτή, σύγχρονη και βιώσιμη εταιρική ταυτότητα, που επιδιώκει παράλληλα ισχυρό οικονομικό και κοινωνικό αποτύπωμα.

Κομβικό σημείο του συγκροτήματος είναι το κτήριο στη Σταδίου 40, έργο του αρχιτέκτονα Νίκος Βαλσαμάκης. Το γνωστό «Κτίριο Διοικήσεως», σχεδόν σαράντα χρόνια μετά την αρχική του λειτουργία, ανακαινίζεται ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες, υιοθετώντας υψηλά πρότυπα ποιότητας, βιωσιμότητας και εργασιακής εμπειρίας, λειτουργώντας ως βασικός χώρος συνάντησης εργαζομένων, πελατών και συνεργατών.

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