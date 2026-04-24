Οι τεχνολογικοί κολοσσοί ορίζουν το μέλλον της εργασίας: Λιγότεροι εργαζόμενοι, περισσότερη AI

Η Meta Platforms μόλις έδωσε μια εικόνα για το πώς φαντάζεται το μέλλον της εργασίας: να εκπαιδεύεις και να επιβλέπεις συστήματα τεχνητής νοημοσύνης ώστε να κάνουν ό,τι παλιά ήταν η δουλειά σου. Και αυτό, αν εξακολουθείς να έχεις δουλειά.

Η εταιρεία κοινωνικών μέσων έχει κινηθεί με ασυνήθιστη επιθετικότητα — ακόμη και για τα δεδομένα της Silicon Valley — για να ενσωματώσει την τεχνητή νοημοσύνη στις ροές εργασίας των υπαλλήλων της και να τη χρησιμοποιήσει για να απλοποιήσει και να επιταχύνει τις λειτουργίες της.

Ήδη φέτος, έχει αρχίσει να αξιολογεί τους εργαζομένους στις ετήσιες αξιολογήσεις βάσει της χρήσης AI· έχει δημιουργήσει εξαιρετικά «επίπεδες» ομάδες με σχεδόν καθόλου μάνατζερ· και έχει ξεκινήσει την ανάπτυξη ενός λεγόμενου «CEO agent» για να βοηθά τον διευθύνοντα σύμβουλο Mark Zuckerberg στην εκτέλεση των καθηκόντων του. Ο Zuckerberg και οι συνεργάτες του έχουν επανειλημμένα τονίσει ότι η AI επιτρέπει σε μικρές ομάδες να κάνουν τη δουλειά μεγάλων, και μάλιστα πιο γρήγορα.

Αυτή την εβδομάδα, ο μετασχηματισμός μπήκε, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, σε πλήρη ταχύτητα.

Απολύει το 10% του εργατικού της δυναμικού

Την Πέμπτη, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να απολύσει το 10% του εργατικού της δυναμικού, δηλαδή περίπου 8.000 άτομα, στις 20 Μαΐου, καθώς επιδιώκει μεγαλύτερη αποδοτικότητα και εξοικονόμηση κόστους για να εξισορροπήσει τις τεράστιες επενδύσεις της στην AI.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, ένα εσωτερικό σημείωμα ενημέρωνε τους εργαζομένους για ένα νέο εργαλείο λογισμικού που θα καταγράφει τα πλήκτρα που πατούν, τις κινήσεις του ποντικιού και τα σημεία των κλικ, ώστε να εκπαιδεύσει «την επόμενη γενιά των μοντέλων AI μας να χρησιμοποιούν υπολογιστές».

Σε ξεχωριστό σημείωμα, ο επικεφαλής τεχνολογίας της Meta, Andrew Bosworth, δήλωσε ότι η εταιρεία χτίζει ένα όραμα όπου οι πράκτορες AI θα κάνουν κυρίως τη δουλειά. «Ο ρόλος μας είναι να τους κατευθύνουμε, να τους αξιολογούμε και να τους βοηθάμε να βελτιώνονται», είπε.

Όλα αυτά αποτελούν μέρος των σχεδίων της εταιρείας να γίνει «AI native» και να μεταμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο οι ομάδες και οι εργαζόμενοι κάνουν τη δουλειά τους, καθώς σκοπεύει να δαπανήσει έως και 135 δισεκατομμύρια δολάρια σε υποδομές AI φέτος και να δημιουργήσει αυτό που αποκαλεί προσωπική υπερνοημοσύνη για τους 3,5 δισεκατομμύρια καθημερινούς χρήστες της. Οι κινήσεις αυτές έχουν αφήσει κάποιους εργαζομένους γεμάτους άγχος και να αναρωτιούνται: Βοηθάω να αυτοματοποιηθεί η ίδια μου η δουλειά;

Μπαράζ απολύσεων

Η συρρίκνωση της Meta ακολουθεί ανακοινώσεις απολύσεων και από άλλες τεχνολογικές εταιρείες, όπως η Amazon, η Snap, η Block και η Oracle. Οι εταιρείες έχουν δώσει διαφορετικές εξηγήσεις για τις περικοπές. Η Block ήταν η μόνη που συνέδεσε άμεσα τις απολύσεις με την AI: «Ήδη βλέπουμε ότι τα εργαλεία νοημοσύνης που δημιουργούμε και χρησιμοποιούμε, σε συνδυασμό με μικρότερες και πιο επίπεδες ομάδες, επιτρέπουν έναν νέο τρόπο εργασίας που αλλάζει θεμελιωδώς το τι σημαίνει να χτίζεις και να διοικείς μια εταιρεία», έγραψε ο CEO Jack Dorsey σε ανάρτησή του στο X.

Ο Dorsey δήλωσε σε τηλεδιάσκεψη με αναλυτές: «Μέσα στον επόμενο χρόνο, πιστεύω ότι η πλειονότητα των εταιρειών θα καταλήξει στο ίδιο συμπέρασμα και θα κάνει παρόμοιες δομικές αλλαγές». Πολλοί παρατηρητές έχουν επισημάνει ότι μέχρι στιγμής, το κόστος ανάπτυξης της AI έχει συμβάλει περισσότερο στις απολύσεις στον τεχνολογικό κλάδο απ’ ό,τι τα κέρδη παραγωγικότητας.

Το εσωτερικό σημείωμα για το νέο λογισμικό παρακολούθησης της Meta έγινε viral στα κοινωνικά δίκτυα. Πολλοί εργαζόμενοι δημοσίευσαν ερωτήσεις και παράπονα σε εσωτερικό φόρουμ.

«Αυτό με κάνει να νιώθω πολύ άβολα. Πώς μπορούμε να εξαιρεθούμε;» ανέφερε το πιο δημοφιλές σχόλιο. (Δεν υπάρχει τρόπος εξαίρεσης.)

Άλλο σχόλιο ρωτούσε αν οι προσωπικοί λογαριασμοί email των εργαζομένων θα εξαιρούνται. Η απάντηση ήταν αρνητική.

Στο Blind, έναν ιστότοπο όπου επαληθευμένοι εργαζόμενοι μπορούν ανώνυμα να δημοσιεύουν απόψεις για τους εργοδότες τους, ένας χρήστης συνέκρινε την παρακολούθηση με τα λεγόμενα «bossware» που χρησιμοποιούν κάποιες εταιρείες για να ελέγχουν την παραγωγικότητα. «Τι ακολουθεί; Να μας βάλουν τσιπάκια στον εγκέφαλο για να διαβάζουν τις σκέψεις μας; Πώς δεν σχετίζεται αυτό με τις επερχόμενες απολύσεις;» έγραψε.

Η Meta δήλωσε ότι το νέο εργαλείο στοχεύει να βοηθήσει τα Meta Superintelligence Labs να διδάξουν στα μοντέλα της βασικές δεξιότητες υπολογιστή, όπως επιλογή από μενού και χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου. Εκπρόσωπος της εταιρείας είπε ότι τα δεδομένα δεν θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς και ότι υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας για ευαίσθητο περιεχόμενο.

Σύμφωνα με ανάλυση του Blind, το κλίμα μεταξύ των εργαζομένων της Meta είναι στο πιο αρνητικό επίπεδο που έχει καταγραφεί.

Το 2024 περίπου το 20% των αναρτήσεων για τη Meta ήταν αρνητικές. Φέτος, το ποσοστό αυτό έχει ξεπεράσει το 80%.

Ενθουσιασμός για τις δυνατότητες της AI

Ο Zuckerberg έχει δείξει μεγάλο ενθουσιασμό για τις δυνατότητες της AI, επενδύοντας δισεκατομμύρια για την πρόσληψη κορυφαίων ερευνητών και προβάλλοντας τον ρόλο της τεχνολογίας στην ανάπτυξη της διαφημιστικής δραστηριότητας της εταιρείας. Τους τελευταίους μήνες, εστιάζει όλο και περισσότερο στο πώς η τεχνολογία μπορεί να ενισχύσει την εργασία εντός της εταιρείας και να αλλάξει τη δομή του εργατικού δυναμικού.

«Αρχίζουμε να βλέπουμε έργα που παλιά απαιτούσαν μεγάλες ομάδες να ολοκληρώνονται πλέον από ένα μόνο πολύ ταλαντούχο άτομο», είπε σε τηλεδιάσκεψη αποτελεσμάτων τον Ιανουάριο.

Μέχρι τότε, η Meta είχε ήδη απολύσει 1.500 εργαζομένους στο τμήμα Reality Labs. Τον Μάρτιο δημιούργησε μια νέα ομάδα εφαρμοσμένης μηχανικής AI με εξαιρετικά επίπεδη δομή (50 εργαζόμενοι ανά έναν μάνατζερ) και ανέθεσε στον Bosworth την πρωτοβουλία «AI For Work» για να αυξήσει τη χρήση AI από τους εργαζομένους. Ο Zuckerberg έχει επίσης αφιερώσει περισσότερο χρόνο στον ίδιο τον κώδικα της εταιρείας και συμμετέχει στην ανάπτυξη ενός «CEO agent» που ανακτά πληροφορίες από όλη την οργάνωση.