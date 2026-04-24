ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση έχει υλοποιήσει μια συστηματική πολιτική αποδυνάμωσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

Μέσω ανακοίνωσής του σήμερα (24/4) ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εκφράζει τη συμπαράστασή του στις κινητοποιήσεις των εργαζομένων της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Όπως αναφέρει στη σχετική της ανακοίνωση η Κουμουνδούρου:

«Η σημερινή, 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, έπειτα από απόφαση της ΠΟΕ-ΟΤΑ, αφορά μια δίκαιη διεκδίκηση ενάντια στην «ομηρία» συμβασιούχων εργαζομένων που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

Οι εργαζόμενοι διεκδικούν συγκεκριμένα τη μονιμοποίηση των εργαζομένων που απασχολούνται επί σειρά ετών με αλλεπάλληλες και επαναλαμβανόμενες συμβάσεις, στις κοινωνικές δομές των δήμων.

Η κυβέρνηση της ΝΔ έχει υλοποιήσει μια συστηματική πολιτική αποδυνάμωσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε θεσμικό και οικονομικό επίπεδο. Προτάσσει μία σχέση ιδιωτικού χαρακτήρα των δήμων με τους δημότες, ευνοεί την ελεύθερη αγορά εκεί που θα έπρεπε να στηρίζει τις δημόσιες δομές, αρνείται να τους δώσει τη δυνατότητα να καλύψουν τα μεγάλα κενά τους σε προσωπικό.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εκφράζει την αλληλεγγύη του στον αγώνα των εργαζομένων και στηρίζει τα δίκαια αιτήματά τους», καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.