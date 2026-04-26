Ο «χάρτης» των τραπεζών στη νέα διεθνή συγκυρία – Οι προκλήσεις και τα στοιχήματα

Σε ένα διεθνές περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από γεωπολιτικές εντάσεις, ενεργειακές ανακατατάξεις και αυξανόμενη αβεβαιότητα, ο τραπεζικός κλάδος καλείται να προσαρμοστεί σε νέες, πιο σύνθετες συνθήκες. Οι επικεφαλής των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, από το βήμα του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, ανέδειξαν τις βασικές προκλήσεις αλλά και τα περιθώρια που διαμορφώνονται για την ελληνική οικονομία, με αιχμή το επενδυτικό κενό, την ενεργειακή μετάβαση και την ανάγκη για βαθύτερη ευρωπαϊκή ενοποίηση.

Ψάλτης: Σήμα για τολμηρότερα βήματα προς την ενοποίηση του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, έστρεψε το βλέμμα στο διαρθρωτικό ζήτημα της Ευρώπης, επισημαίνοντας το επενδυτικό κενό και τα όρια του τραπεζικού συστήματος. Όπως ανέφερε, «μιλάμε για 700 δισ. επιπλέον επενδύσεις που απαιτούνται», τονίζοντας ότι οι τράπεζες δεν μπορούν να καλύψουν μόνες τους αυτή την ανάγκη. Πρόσθεσε μάλιστα ότι «οι ευρωπαϊκές τράπεζες δεν είναι πλέον στις ισχυρότερες του κόσμου» και ότι «υπάρχει θέμα κερδοφορίας για τα έργα -κυρίως τα πράσινα- που καλούνται να χρηματοδοτήσουν οι τράπεζες».

Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Ψάλτης στάθηκε στο ανταγωνιστικό μειονέκτημα που δημιουργούν τα αυστηρά ESG κριτήρια, αλλά και στη συνεχιζόμενη εκροή κεφαλαίων: «500 δισ. ευρώ ευρωπαϊκών αποταμιεύσεων κατευθύνονται κάθε χρόνο στις ΗΠΑ».

Η απάντηση, σύμφωνα με τον ίδιο, βρίσκεται στη δημιουργία μιας ουσιαστικής Ένωσης Κεφαλαιαγορών, η οποία θα επιτρέψει καλύτερη κατανομή κινδύνου και κεφαλαίων, αλλά και στην ενίσχυση εργαλείων όπως η τιτλοποίηση δανείων. Σε διαφορετική περίπτωση, όπως προειδοποίησε, «υπάρχει κίνδυνος απώλειας ανταγωνιστικότητας».

Καραβίας: Οι παραδοσιακοί τραπεζικοί κίνδυνοι σε συνάρτηση με τις γεωπολιτικές εξελίξεις

Ο CEO της Eurobank, Φωκίων Καραβίας, περιέγραψε ένα περιβάλλον όπου οι παραδοσιακοί τραπεζικοί κίνδυνοι συνδέονται πλέον άμεσα με τις γεωπολιτικές εξελίξεις και την τεχνολογία. «Δεν είναι πλέον εφικτός ο διαχωρισμός των επιχειρηματικών κινδύνων από τις γεωπολιτικές ισορροπίες», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Καραβίας έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη διαφοροποίηση, τόσο γεωγραφικά όσο και σε επίπεδο δραστηριοτήτων, με πάνω από το 50% της κερδοφορίας να προέρχεται από το εξωτερικό. Παράλληλα, ανέδειξε τη στρατηγική στροφή σε τομείς όπως το wealth management και οι ασφάλειες.

Στο ίδιο μήκος κύματος, στάθηκε στις ευκαιρίες που δημιουργούνται σε νέες αγορές, με την Ινδία να αναδεικνύεται σε βασικό εταίρο. Όπως υπογράμμισε, Ελλάδα και Κύπρος μπορούν να λειτουργήσουν ως «πύλες εισόδου» για επενδύσεις προς την Ευρώπη.

Την ίδια στιγμή, επισήμανε ότι η ελληνική οικονομία εισέρχεται στη σημερινή συγκυρία με ισχυρότερα θεμέλια σε σχέση με το παρελθόν, τονίζοντας ότι η χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 ενίσχυσε σημαντικά την ικανότητα του τραπεζικού κλάδου να τους διαχειρίζεται με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και πειθαρχία. Ταυτόχρονα, υπογράμμισε όμως ότι εξωγενείς κίνδυνοι, όπως η πανδημία και οι πόλεμοι σε Ουκρανία και Ιράν, φέρνουν νέες προκλήσεις για τον τραπεζικό κλάδο.

Μεγάλου: Βασικό στοιχείο του τραπεζικού μετασχηματισμού η τεχνολογία

Ο CEO της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου έδωσε από την μεριά του έμφαση στον ρόλο της τεχνολογίας, σημειώνοντας ότι αποτελεί βασικό στοιχείο του μετασχηματισμού του τραπεζικού κλάδου. «Μιλάμε για κάτι που είναι πολύ κοντά στην καρδιά μου και στο DNA της Τράπεζας Πειραιώς», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η ενασχόληση με την τεχνολογία αποτέλεσε την αφετηρία μιας ευρύτερης στρατηγικής τα τελευταία χρόνια.

Στο ίδιο πλαίσιο, στάθηκε στο αναπτυσσόμενο οικοσύστημα καινοτομίας στην Ελλάδα, επισημαίνοντας ότι δημιουργεί αξία για την οικονομία και προσφέρει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις να εξελιχθούν σε παγκόσμιους «παίκτες». Όπως τόνισε, η χώρα διαθέτει τα εφόδια –τεχνολογική εκπαίδευση, ανθρώπινο δυναμικό και εξωστρέφεια– ώστε να στηρίξει αυτή τη δυναμική, με στόχο τη δημιουργία επιχειρήσεων που μπορούν να αναπτυχθούν διεθνώς.

Μυλωνάς: Το «στοίχημα» της ενεργειακής μετάβασης

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, Παύλος Μυλωνάς, επικεντρώθηκε στις προκλήσεις της επόμενης ημέρας στην ενέργεια, τονίζοντας ότι η μετάβαση γίνεται πιο απαιτητική. Το ζήτημα, όπως είπε, δεν είναι μόνο η παραγωγή από ΑΠΕ, αλλά η συνολική λειτουργία του συστήματος σε συνθήκες αυξημένης μεταβλητότητας.

Στάθηκε στην ανάγκη για ισχυρότερα δίκτυα, αποθήκευση και ευελιξία, επισημαίνοντας ότι το βασικό εμπόδιο είναι η χρηματοδότηση και όχι η επενδυτική πρόθεση. «Απαιτούνται προβλέψιμες χρηματορροές», ανέφερε.

Όπως σημείωσε, ο βασικός περιορισμός δεν είναι μόνο η τεχνολογία ή η επενδυτική διάθεση, αλλά η δυνατότητα υλοποίησης έργων με βιώσιμους όρους χρηματοδότησης. Σε αυτό το πλαίσιο, η μετάβαση περνά μέσα από νέα χρηματοπιστωτικά εργαλεία, όπως το Energy Baseload Swap της Εθνικής Τράπεζας, αλλά και από την ευθυγράμμιση δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με στόχο τη δημιουργία ενός σταθερού πλαισίου που θα μειώνει την αβεβαιότητα και θα επιτρέπει την υλοποίηση επενδύσεων.