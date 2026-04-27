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Στήριξη €200 εκατ. στη γεωργία από Εθνική Τράπεζα και ΕΤΕπ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
13:48 - 27 Απρ 2026

Στήριξη €200 εκατ. στη γεωργία από Εθνική Τράπεζα και ΕΤΕπ

Reporter.gr Newsroom
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Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και η Εθνική Τράπεζα υπέγραψαν την πρώτη δόση χρηματοδότησης, ύψους 100 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο εγκεκριμένου προγράμματος συνολικού ύψους 200 εκατ. ευρώ, με στόχο την ενίσχυση επενδύσεων στη γεωργία και τη βιοοικονομία σε όλη τη χώρα.

Η χρηματοδότηση απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης που δραστηριοποιούνται στη γεωργία, την παραγωγή τροφίμων και τη βιοοικονομία, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, τον εκσυγχρονισμό και τη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη βιωσιμότητα, καθώς σημαντικό μέρος των κεφαλαίων θα κατευθυνθεί σε επενδύσεις με περιβαλλοντικό αποτύπωμα, που στηρίζουν την πράσινη μετάβαση. Παράλληλα, η πρωτοβουλία ενισχύει έργα που αυξάνουν την ανθεκτικότητα του τομέα απέναντι στην κλιματική αλλαγή, μέσω της αποδοτικότερης αξιοποίησης των φυσικών πόρων και της υιοθέτησης σύγχρονων, βιώσιμων πρακτικών.

Ταυτόχρονα, η χρηματοδότηση αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στην ενίσχυση της απασχόλησης των νέων, ενδυναμώνοντας τις τοπικές οικονομίες και προσελκύοντας μια νέα γενιά επαγγελματιών στον αγροτικό τομέα.

Η συμφωνία βασίζεται στη μακροχρόνια και επιτυχημένη συνεργασία μεταξύ των δύο οργανισμών, ενώ η σχεδόν πλήρης αξιοποίηση προηγούμενης χρηματοδότησης καταδεικνύει τη σημαντική ζήτηση για επενδύσεις στον συγκεκριμένο τομέα.

«Η νέα αυτή χρηματοδότηση επιβεβαιώνει τη δέσμευση της ΕΤΕπ να στηρίζει τη γεωργία και τη βιοοικονομία στην Ελλάδα, τομείς κρίσιμους για την οικονομική ανάπτυξη και τη συνοχή των περιφερειών. Μέσω της συνεργασίας μας με την Εθνική Τράπεζα, στηρίζουμε επενδύσεις που προάγουν τη βιωσιμότητα, την καινοτομία και την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή, δημιουργώντας παράλληλα νέες ευκαιρίες για τη νέα γενιά», δήλωσε ο Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ, Γιάννης Τσακίρης.

Η Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ, Τζελσομίνα Βιλιότι, σημείωσε: «Η γεωργία και η βιοοικονομία αποτελούν στρατηγικούς πυλώνες για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, την επισιτιστική ασφάλεια και τη συνοχή των περιφερειών, ιδιαίτερα σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων κλιματικών και γεωπολιτικών προκλήσεων. Μέσω της παροχής μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης και σε συνεργασία με αξιόπιστους εθνικούς εταίρους, η ΕΤΕπ συμβάλλει καθοριστικά στην κινητοποίηση επενδύσεων, την επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των αγροδιατροφικών συστημάτων της Ευρώπης.»

Η Γενική Διευθύντρια Λιανικής Τραπεζικής της Εθνικής Τράπεζας, Χριστίνα Θεοφιλίδη, δήλωσε: «Η συμμετοχή μας σε αυτό το εμβληματικό πρόγραμμα της ΕΤΕπ αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό ορόσημο στη μακροχρόνια συνεργασία μας. Η εστίαση του προγράμματος στη χρηματοδότηση ελληνικών ΜΜΕ και εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης που δραστηριοποιούνται στους τομείς της γεωργίας και της βιοοικονομίας ευθυγραμμίζεται πλήρως με τον στρατηγικό στόχο της Εθνικής Τράπεζας για την προώθηση βιώσιμων χρημοτοδοτήσεων.»

Τελευταία τροποποίηση στις 27/04/2026 - 13:53
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