Δημήτρης Κυπαρίσσης (Optima Bank): H ασφαλιστική αγορά, ο πυλώνας Euroxx και η Άμυνα

Έτερος πυλώνας για τον Optima Bank είναι βέβαια η εξαγορά της Euroxx. Όπως ειπώθηκε και στην γενική συνέλευση από τον πρόεδρο τον κύριο Τανισκίδη αλλά και από τον διευθύνοντα σύμβουλο, η εξαγορά του 80 τοις 100 ισχυροποιεί την παρουσία της τράπεζας στα θέματα της διαχείρισης περιουσίας, την πρόσβαση σε αγορές του εξωτερικού και την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών.
Η εξαγορά αναμένεται να ολοκληρωθεί σε τρεις έως πέντε μήνες. Θα γίνει στο 80% των μετοχών και οι παλιοί μέτοχοι θα παραμείνουν στο 20%.
Σε σχέση με την συγκυρία, παρά τη διεθνή αστάθεια, υπάρχει μια συγκροτημένη αισιοδοξία, Ωστόσο, ειπώθηκε πως η διάρκεια της κρίσης θα κρίνει πολλά. Προσώρας δε βλέπουν κίνδυνο κόκκινων δανείων, αλλά η πορεία των εξελίξεων θα δείξει.
Η άνοδος των επιτοκίων θεωρείται πάντως δεδομένη και το έσοδο των τόκων αυξάνεται κατά 3 εκατ. ευρώ για κάθε αύξηση 0,10%.
Τέλος, σημειώθηκε πως η Optima δίνει έμφαση στην άμυνα, έχοντας ξεκινήσει ήδη συνεργασίες, ενώ σε σχέση με παίκτες σε άλλες αγορές εκτός Ελλάδος ο κ. Κυπαρίσσης σημείωσε ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης.