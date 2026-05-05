Δημήτρης Κυπαρίσσης (Optima Bank): H ασφαλιστική αγορά, ο πυλώνας Euroxx και η Άμυνα

Στο περιθώριο της γενικής συνέλευσης της Optima Bank, o διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, Δημήτρης Κυπαρίσσης, τόνισε ότι με αφετηρία τη ΓΣ ανοίγει η δυνατότητα στο καταστατικό για προσφορά υπηρεσιών bancassurance. Το αν θα γίνει μέσω εξαγοράς ή συνεργασίας, τόνισε πως αυτό είναι θέμα επιχειρηματικής απόφασης.

Έτερος πυλώνας για τον Optima Bank είναι βέβαια η εξαγορά της Euroxx. Όπως ειπώθηκε και στην γενική συνέλευση από τον πρόεδρο τον κύριο Τανισκίδη αλλά και από τον διευθύνοντα σύμβουλο, η εξαγορά του 80 τοις 100 ισχυροποιεί την παρουσία της τράπεζας στα θέματα της διαχείρισης περιουσίας, την πρόσβαση σε αγορές του εξωτερικού και την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών.

Η εξαγορά αναμένεται να ολοκληρωθεί σε τρεις έως πέντε μήνες. Θα γίνει στο 80% των μετοχών και οι παλιοί μέτοχοι θα παραμείνουν στο 20%.



Σε σχέση με την συγκυρία, παρά τη διεθνή αστάθεια, υπάρχει μια συγκροτημένη αισιοδοξία, Ωστόσο, ειπώθηκε πως η διάρκεια της κρίσης θα κρίνει πολλά. Προσώρας δε βλέπουν κίνδυνο κόκκινων δανείων, αλλά η πορεία των εξελίξεων θα δείξει.



Η άνοδος των επιτοκίων θεωρείται πάντως δεδομένη και το έσοδο των τόκων αυξάνεται κατά 3 εκατ. ευρώ για κάθε αύξηση 0,10%.

Τέλος, σημειώθηκε πως η Optima δίνει έμφαση στην άμυνα, έχοντας ξεκινήσει ήδη συνεργασίες, ενώ σε σχέση με παίκτες σε άλλες αγορές εκτός Ελλάδος ο κ. Κυπαρίσσης σημείωσε ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης.