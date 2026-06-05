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Deutsche Bank: Ανεβάζει τον πήχυ για τις ελληνικές τράπεζες – Περιθώρια ανάπτυξης και μετά το ράλι
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
11:43 - 05 Ιουν 2026

Deutsche Bank: Ανεβάζει τον πήχυ για τις ελληνικές τράπεζες – Περιθώρια ανάπτυξης και μετά το ράλι

Reporter.gr Newsroom
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Η Deutsche Bank προχώρησε σε αναβάθμιση των τιμών-στόχων για τις ελληνικές και κυπριακές τράπεζες, διατηρώντας παράλληλα τη σύσταση «buy» (αγορά) για τον κλάδο, παρά τις ήδη ισχυρές αποδόσεις που έχουν καταγραφεί το προηγούμενο διάστημα.  

Όπως αναφέρουν οι αναλυτές, ο τραπεζικός κλάδος ευνοείται από ένα μακροοικονομικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και πιο ξεκάθαρη αναπτυξιακή δυναμική σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες.

Στο πλαίσιο αυτό, η τιμή-στόχος για την Alpha Bank αυξάνεται από τα 4,45 ευρώ στα 4,80 ευρώ, για την Bank of Cyprus από τα 10,40 ευρώ στα 11,25 ευρώ, για την Τράπεζα Πειραιώς από τα 8,95 ευρώ στα 10,15 ευρώ, για την Eurobank από τα 4,35 ευρώ στα 5 ευρώ και για την Εθνική Τράπεζα από τα 15,95 ευρώ στα 17,10 ευρώ.

Η Deutsche Bank ξεχωρίζει την Eurobank ως την πιο ελκυστική επιλογή της στον κλάδο, λόγω των σημαντικών περιθωρίων ανόδου που διαβλέπει. Η τράπεζα, σύμφωνα με την ανάλυση, ακολουθεί στρατηγική ανάπτυξης με έμφαση στις εξαγορές, καταγράφει αποτελέσματα ανώτερα των προσδοκιών και, παρότι θεωρείται πιο σύνθετη επιχειρηματικά, διαπραγματεύεται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα αποτίμησης.

Στις προτιμήσεις του οίκου περιλαμβάνεται και η Alpha Bank, η οποία επωφελείται από ισχυρές λειτουργικές επιδόσεις και κινήσεις εξαγορών, παραμένοντας παράλληλα σε ελκυστικά επίπεδα αποτίμησης, παρά την υποτονική πορεία της μετοχής από την αρχή του έτους.

Η Πειραιώς εμφανίζει συνεχιζόμενη λειτουργική βελτίωση και ένα ελκυστικό προφίλ σχέσης ρίσκου–απόδοσης, σύμφωνα με τους αναλυτές.

Η Εθνική Τράπεζα καταγράφει ισχυρές επιδόσεις και σταθερή κεφαλαιακή βάση, ωστόσο παραμένει η λιγότερο προτιμώμενη επιλογή μεταξύ των ελληνικών τραπεζών για τη Deutsche Bank, λόγω της υψηλότερης αποτίμησής της.

Τέλος, η Τράπεζα Κύπρου χαρακτηρίζεται ως εξειδικευμένος περιφερειακός παίκτης, με σταθερά ισχυρά αποτελέσματα και δυνατότητα υπέρβασης των εκτιμήσεων (guidance), σύμφωνα με την έκθεση των αναλυτών.

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