Εύρυτος: Η ΕΥΔΑΠ θωρακίζει την Αττική για τα επόμενα 30 έτη - Όλες οι παρεμβάσεις

H ΕΥΔΑΠ ανακοίνωσε μία σειρά παρεμβάσεων για να μην λείψει το νερό στην Αττική, να παραμείνει σε άριστη ποιότητα και βέβαια να παραμείνει το τιμολόγιό της το πλέον χαμηλό στην ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό ανακοίνωσε επενδύσεις ύψους 2,5 δισεκ. ευρώ ως το 2030.

Στο πλαίσιο αυτό, το μεγάλο πλάνο για διοχέτευση νερού από τη Λίμνη Κρεμαστών πάει σε δεύτερο πλάνο και για λόγους οικονομίας και ταχύτητας, η ΕΥΔΑΠ, με μοντέλο fast track, θα καλύψει το πρόβλημα της λειψυδρίας που αντιμετωπίζει η Αθήνα με το έργο «Εύρυτος».

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε ο CEO της ΕΥΔΑΠ Χ. Σαχίνης, για το έργο, που κοστολογείται σε 535 εκατ. ευρώ, ο διαγωνισμός αναμένεται να ξεκινήσει το καλοκαίρι του 2026 και στόχος είναι να ολοκληρωθεί στα μέσα του 2029. Θα γίνει, δε, με ενεργοποίηση του άρθρου 55 που θα επιταχύνει την διαδικασία της δημοπράτησης. Θα αφορά δύο σήραγγες που δίνουν 200 εκατ. κυβικά το χρόνο. Αυτό σημαίνει πως ουσιαστικά ακολουθείται το μοντέλο της Θεσσαλίας για να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και να αποφευχθούν καθυστερήσεις.

Όπως αναφέρθηκε, για το μεγάλο αυτό έργο, ανάλογα με αυτά του παρελθόντος σε Εύηνο, Υλίκη κτλ., το νερό θα έρχεται από τον Εύρυτο (μερική Εκτροπή Κρικελιώτη και Καρπενησιώτη προς τον Εύηνο) και θα εξασφαλίζει νερό για την πρωτεύουσα για τα επόμενα 30 χρόνια. Θα γίνει, μάλιστα, όπως αναφέρθηκε, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος και στόχος είναι να είναι έτοιμο το πρώτο εξάμηνο του 2029.

Με βάση το πλάνο, θα γίνει με μικρή εκτροπή των ποταμών Κρικελιώτη και Καρπενησιώτη. Όπως μάλιστα ανέφερε η διοίκηση της ΕΥΔΑΠ, θα μπορούσε μελλοντικά αν δεν χρειάζεται αυτή η ποσότητα νερού μπορεί να διοχετευτεί ακόμα και σε νησιά.

Γρήγορα τα έργα

Αναφερόμενος, νωρίτερα, ο κ. Σαχίνης στα θέματα έγκαιρης υλοποίησης των έργων σημείωσε ότι η ΕΥΔΑΠ προχωρά με γοργούς ρυθμούς και εντός χρονοδιαγράμματος.

Η Υλίκη

Επιπλέον με βάση τα όσα αναφέρθηκαν, τρέχουν βελτιωτικές παρεμβάσεις στην Υλίκη, κυρίως γεωτρησεις για την ανάκτηση νερού. Γεωτρήσεις, επίσης, γίνονται σε Μαυροσουβάλα και Ούγγρους. Τέλος υλοποιούνται έργα και στον Βοιωτικό Κηφισό που εξασφαλίζουν αποθέματα νερού για ύδρευση αλλά και άρδευση. Συγκεκριμένα, ενεργοποιήθηκαν αντλιοστάσια και αξιοποιούνται 17 υδρογεωτρήσεις. Η άντληση θα γίνεται 18 ώρες ανά ημέρα.

Plan Β

Η ΕΥΔΑΠ προχωρά, ως plan Β, επιπρόσθετα και σε πλάνο με αφαλατώσεις σε Θίσβη, Νέα Πέραμο, Λαύριο με αρθρωτούς μηχανισμούς, που, ανάλογα, μπορεί να αξιοποιηθούν και σε νησιά.

Στόχος του plan b, όπως αναφέρθηκε, είναι να διασφαλιστούν επιπλέον 35 εκατ. κυβικά το χρόνο. «Είναι υποστηρικτικός μηχανισμός που διασφαλίζει στο ενδιάμεσο διάστημα την υδροδότηση, σε περίπτωση που το έργο του Εύρυτου καθυστερήσει», ανέφερε η διοίκηση της ΕΥΔΑΠ.

Το κόστος, μάλιστα, εκτιμάται σε 1.000 ευρώ το κυβικό. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται είτε το αφαλατωμένο νερό να πάει απευθείας στον Μόρνο, είτε να μπουν μονάδες αφαλάτωσης σε Νέα Πέραμο και Λαύριο. Το κόστος στη Θίσβη είναι μεταξύ 50 και 75 εκατ. ευρώ, ωστόσο το σχέδιο αυτό, δεν είναι προτιμητέα λύση γιατί είναι ακριβή.

Στα συνημμένα στο τέλος του κειμένου ολόκληρη η παρουσίαση του στρατηγικού σχεδιασμού της ΕΥΔΑΠ