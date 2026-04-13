ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Tagesschau: Λειψυδρία χωρίς προηγούμενο στην Ελλάδα – Σε συναγερμό η Αθήνα για τα αποθέματα νερού
ΥΔΡΕΥΣΗ
11:33 - 13 Απρ 2026

Tagesschau: Λειψυδρία χωρίς προηγούμενο στην Ελλάδα – Σε συναγερμό η Αθήνα για τα αποθέματα νερού

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Εκτενές ρεπορτάζ σχετικά με τα προβλήματα λειψυδρίας στην Ελλάδα δημοσιεύει η γερμανική Tagesschau.

«Περίπου 200 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της ελληνικής πρωτεύουσας, η στάθμη στον μεγαλύτερο ταμιευτήρα νερού έπεσε τα τελευταία τρία χρόνια σε χαμηλό επίπεδο-ρεκόρ. Και κάπως έτσι επανεμφανίστηκε το χωριό Κάλλιο, το οποίο βρισκόταν κάτω από το νερό από το 1980. […] Μόνο το περασμένο έτος η λίμνη του Μόρνου έχασε το μισό της νερό. Παρόμοια εικόνα παρατηρήθηκε και στους άλλους ταμιευτήρες της Αθήνας.

Τον Νοέμβριο η ΕΥΔΑΠ σήμανε συναγερμό, διότι τα αποθέματα έπεσαν κάτω από την ποσότητα που καταναλώνει η Αθήνα σε έναν χρόνο. Η κυβέρνηση κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για το νερό, με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να δηλώνει ότι πρέπει να προετοιμαστεί κανείς για το χειρότερο σενάριο».

Το σχέδιο έκτακτης ανάγκης προβλέπει την αξιοποίηση δύο ορεινών ποταμιών στην κεντρική Ελλάδα, στην περιοχή της Ευρυτανίας, και τη διοχέτευση του νερού τους προς την Αθήνα. Ωστόσο, όπως επισημαίνει, σύμφωνα με αναμετάδοση της DW, η Tagesschau, «στα βουνά υπάρχει αντίσταση απέναντι στα σχέδια της κυβέρνησης. […] Διότι υπάρχει ο φόβος πως, εάν η Αθήνα αξιοποιήσει τα ποτάμια, τότε μπορεί να τελειώσει το νερό στα ίδια τα βουνά». Η μείωση του νερού θα είχε σημαντικές επιπτώσεις «και στον τουρισμό και συνεπώς και στο μέλλον της περιοχής, όπως τονίζει η Σοφία Φλέγκα από την Ένωση Ξενοδόχων Νομού Ευρυτανίας».

Παράλληλα, «πολλοί κάτοικοι των ορεινών περιοχών λένε πως στην Αθήνα το νερό δεν χρησιμοποιείται πάντα με λογικό τρόπο. Υπάρχουν χιλιάδες πισίνες, μεγάλα έργα με τεχνητούς καταρράκτες, κέντρα δεδομένων που καταναλώνουν πολύ νερό – και λόγω αυτών θα πρέπει να εκτρέπονται τα ορεινά ποτάμια;» Ένα ακόμα πρόβλημα είναι η κατάσταση του δικτύου υδροδότησης, «το οποίο έχει κατά μέσο όρο ηλικία 60 ετών και ως αποτέλεσμα περίπου ένα στα έξι λίτρα χάνεται».

Αν και υπάρχουν ακόμη αρκετοί που ελπίζουν πως τα πράγματα δεν θα εξελιχθούν κατά το χειρότερο σενάριο, καθώς και ότι οι βροχοπτώσεις θα αυξηθούν και θα γεμίσουν και πάλι τους ταμιευτήρες, κατά την tagesschau «οι μακροπρόθεσμες κλιματικές προβλέψεις για την Ελλάδα είναι δυσοίωνες».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η επόμενη μέρα για την Ουγγαρία και την ΕΕ μετά τη νίκη Μαγιάρ
Ειδήσεις

Η επόμενη μέρα για την Ουγγαρία και την ΕΕ μετά τη νίκη Μαγιάρ

Το τοπίο μετά την απόφαση Τραμπ για αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ
Ειδήσεις

Το τοπίο μετά την απόφαση Τραμπ για αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

FT: H Αθήνα αντιδρά στις νέες κυρώσεις της ΕΕ κατά της Ρωσίας για να προστατεύσει την Dynagas
Ναυτιλία

FT: H Αθήνα αντιδρά στις νέες κυρώσεις της ΕΕ κατά της Ρωσίας για να προστατεύσει την Dynagas

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Στα ίχνη κυκλώματος ΦΠΑ €71 εκατ. σε Αττική, Καστοριά - Δεσμεύτηκαν crypto, πολυτελή αυτοκίνητα
Ειδήσεις

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Στα ίχνη κυκλώματος ΦΠΑ €71 εκατ. σε Αττική, Καστοριά - Δεσμεύτηκαν crypto, πολυτελή αυτοκίνητα

Φοιτητικά σπίτια: Τα ενοίκια σε Κυψέλη, Παγκράτι, Ζωγράφου, Περιστέρι, Πειραιά, Θεσσαλονίκη (πίνακες)
Ακίνητα

Φοιτητικά σπίτια: Τα ενοίκια σε Κυψέλη, Παγκράτι, Ζωγράφου, Περιστέρι, Πειραιά, Θεσσαλονίκη (πίνακες)

To παραδοσιακό ιαπωνικό φεστιβάλ Natsu Matsuri επέστρεψε στην Αθήνα για 5η συνεχή χρονιά
Ειδήσεις

To παραδοσιακό ιαπωνικό φεστιβάλ Natsu Matsuri επέστρεψε στην Αθήνα για 5η συνεχή χρονιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
19/07/2026 - 11:09

Κυψέλη: Πού στρέφονται οι έρευνες για την σορό γυναίκας στη βαλίτσα

Πολιτική
19/07/2026 - 10:50

Μητσοτάκης: Τα έργα μετρούν περισσότερο από τα λόγια – Κλείνουμε εκκρεμότητες δεκαετιών  

Magazino
19/07/2026 - 10:30

WSJ: Η Οδύσσεια προκαλεί διαφωνίες… εδώ και 2.600 χρόνια

Ειδήσεις
19/07/2026 - 09:59

Μέση Ανατολή: Μπαράζ αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν για όγδοη νύχτα

ΜΕΤΑΛΛΑ
19/07/2026 - 09:55

Τι είναι το γάλλιο; Το μέταλλο που φέρνει την Ελλάδα στο κέντρο της παγκόσμιας γεωπολιτικής σκακιέρας

Ειδήσεις
19/07/2026 - 09:50

Συνελήφθησαν στο Μαϊάμι οι αδερφοί Τέιτ – Βαριές κατηγορίες για σεξουαλικά εγκλήματα

Magazino
18/07/2026 - 21:00

Από την μπανιέρα στον τελικό: Η «τρελή» ιστορία του Μέσι με το μωρό που έγινε θρύλος

Ειδήσεις
18/07/2026 - 19:42

Το Κίεβο ανεβάζει την πίεση, η Μόσχα δοκιμάζεται σε πολλά μέτωπα

Πολιτική
18/07/2026 - 18:09

ΣΥΡΙΖΑ: Σήμα ανασυγκρότησης από τη Δούρου, σφοδρή επίθεση Πολάκη σε Τσίπρα και Φάμελλο

Ειδήσεις
18/07/2026 - 17:37

Κυψέλη: Ανθρώπινα μέλη εντοπίστηκαν σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο – Σε εξέλιξη οι έρευνες

Ειδήσεις
18/07/2026 - 16:40

Μαζική ουκρανική επίθεση με drones στη Ρωσία – Η Μόσχα απαντά με νέο χτύπημα στην Οδησσό

Ειδήσεις
18/07/2026 - 16:32

Σε τροχιά γενικευμένης σύγκρουσης η Μέση Ανατολή – Νέο μπαράζ αμερικανικών και ιρανικών επιθέσεων

Πολιτική
18/07/2026 - 16:21

Χρηστίδης: Πότε ζήτησε η ΝΔ συγνώμη για την παραπομπή του Ανδρέα Παπανδρέου στο Ειδικό Δικαστήριο;

Ναυτιλία
18/07/2026 - 14:00

Τα Στενά του Ορμούζ αδειάζουν: Οι επιθέσεις και οι νάρκες παραλύουν τις μεταφορές πετρελαίου

Πολιτική
18/07/2026 - 13:32

Τσουκαλάς για ΟΠΕΚΕΠΕ: Το γαλάζιο σκάνδαλο αποδεικνύεται σε κάθε πρόοδο της δικαιοσύνης

Ναυτιλία
18/07/2026 - 13:09

Celestyal ενισχύει το κοινωνικό της αποτύπωμα, ενδυναμώνοντας τη νέα γενιά για να διαμορφώσει ένα πιο βιώσιμο μέλλον

Επιχειρήσεις
18/07/2026 - 12:07

VIBO Piraeus: Το σύγχρονο meeting point του Πειραιά για την επιχειρηματική και ναυτιλιακή κοινότητα

Πολιτική
18/07/2026 - 11:29

Επίσημα πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ η Ρένα Δούρου

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18/07/2026 - 11:05

Κομισιόν: Θετικό πρώτο τεστ για το νέο πακέτο ETS και Εξηλεκτρισμού – Τι ζητούν οι φορείς της αγοράς

Τεχνολογία
18/07/2026 - 11:00

Ο Τραμπ παίρνει στα χέρια του την «πύλη» της τεχνητής νοημοσύνης

Οικονομία
18/07/2026 - 10:33

Άνοιξε η ρύθμιση των 72 δόσεων – Ποιες οφειλές υπάγονται, πώς μπορείτε να ρυθμίσετε

Πολιτική
18/07/2026 - 10:30

ΣΥΡΙΖΑ: Η Δούρου παίρνει το τιμόνι, την ώρα που το κόμμα αδειάζει

Ειδήσεις
18/07/2026 - 10:10

Τραμπ: Απειλεί τον Καναδά με νέους δασμούς λόγω του... καπνού από τις πυρκαγιές

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18/07/2026 - 10:00

Κομισιόν: Νέο ETS με €100 δισ. για την πράσινη βιομηχανία – Το μεγάλο στοίχημα του εξηλεκτρισμού

ΕΜΠΟΡΙΟ
18/07/2026 - 09:48

Ανοιχτά την Κυριακή (19/7) τα καταστήματα – Το ωράριο λειτουργίας

Άγγελος Κωβαίος
18/07/2026 - 09:45

Τα πολλά «αν» των εκλογών

Επιχειρήσεις
17/07/2026 - 23:35

Συμμαχία-μαμούθ AI: Η Anthropic στρέφεται στη Meta για πρόσβαση σε κρίσιμες υποδομές τεχνητής νοημοσύνης

Χρηματιστήρια
17/07/2026 - 23:23

Αγορές σε αναβρασμό: Βουτιά Nasdaq και S&P 500, ράλι 16% στο πετρέλαιο από την κλιμάκωση ΗΠΑ–Ιράν

Ειδήσεις
17/07/2026 - 23:20

Οι αναρτήσεις του Τραμπ γίνονται… premium: Νέα υπηρεσία έως $100.000 προκαλεί αντιδράσεις στη Wall Street

Πολιτική
17/07/2026 - 22:59

ΣΥΡΙΖΑ: Η Δούρου αναλαμβάνει την ΚΟ με φόντο τη μάχη για πολιτική επιβίωση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ