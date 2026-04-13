Tagesschau: Λειψυδρία χωρίς προηγούμενο στην Ελλάδα – Σε συναγερμό η Αθήνα για τα αποθέματα νερού

Εκτενές ρεπορτάζ σχετικά με τα προβλήματα λειψυδρίας στην Ελλάδα δημοσιεύει η γερμανική Tagesschau.

«Περίπου 200 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της ελληνικής πρωτεύουσας, η στάθμη στον μεγαλύτερο ταμιευτήρα νερού έπεσε τα τελευταία τρία χρόνια σε χαμηλό επίπεδο-ρεκόρ. Και κάπως έτσι επανεμφανίστηκε το χωριό Κάλλιο, το οποίο βρισκόταν κάτω από το νερό από το 1980. […] Μόνο το περασμένο έτος η λίμνη του Μόρνου έχασε το μισό της νερό. Παρόμοια εικόνα παρατηρήθηκε και στους άλλους ταμιευτήρες της Αθήνας.

Τον Νοέμβριο η ΕΥΔΑΠ σήμανε συναγερμό, διότι τα αποθέματα έπεσαν κάτω από την ποσότητα που καταναλώνει η Αθήνα σε έναν χρόνο. Η κυβέρνηση κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για το νερό, με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να δηλώνει ότι πρέπει να προετοιμαστεί κανείς για το χειρότερο σενάριο».

Το σχέδιο έκτακτης ανάγκης προβλέπει την αξιοποίηση δύο ορεινών ποταμιών στην κεντρική Ελλάδα, στην περιοχή της Ευρυτανίας, και τη διοχέτευση του νερού τους προς την Αθήνα. Ωστόσο, όπως επισημαίνει, σύμφωνα με αναμετάδοση της DW, η Tagesschau, «στα βουνά υπάρχει αντίσταση απέναντι στα σχέδια της κυβέρνησης. […] Διότι υπάρχει ο φόβος πως, εάν η Αθήνα αξιοποιήσει τα ποτάμια, τότε μπορεί να τελειώσει το νερό στα ίδια τα βουνά». Η μείωση του νερού θα είχε σημαντικές επιπτώσεις «και στον τουρισμό και συνεπώς και στο μέλλον της περιοχής, όπως τονίζει η Σοφία Φλέγκα από την Ένωση Ξενοδόχων Νομού Ευρυτανίας».

Παράλληλα, «πολλοί κάτοικοι των ορεινών περιοχών λένε πως στην Αθήνα το νερό δεν χρησιμοποιείται πάντα με λογικό τρόπο. Υπάρχουν χιλιάδες πισίνες, μεγάλα έργα με τεχνητούς καταρράκτες, κέντρα δεδομένων που καταναλώνουν πολύ νερό – και λόγω αυτών θα πρέπει να εκτρέπονται τα ορεινά ποτάμια;» Ένα ακόμα πρόβλημα είναι η κατάσταση του δικτύου υδροδότησης, «το οποίο έχει κατά μέσο όρο ηλικία 60 ετών και ως αποτέλεσμα περίπου ένα στα έξι λίτρα χάνεται».

Αν και υπάρχουν ακόμη αρκετοί που ελπίζουν πως τα πράγματα δεν θα εξελιχθούν κατά το χειρότερο σενάριο, καθώς και ότι οι βροχοπτώσεις θα αυξηθούν και θα γεμίσουν και πάλι τους ταμιευτήρες, κατά την tagesschau «οι μακροπρόθεσμες κλιματικές προβλέψεις για την Ελλάδα είναι δυσοίωνες».