Νύχτα μαγικιά: 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη στη Μικρή Επίδαυρο

100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη, Μαρία Φαραντούρη και Τάσης Χριστογιαννόπουλος ενώνουν τις φωνές τους και παρουσιάζουν, στη Μικρή Επίδαυρο, αποσπάσματα από τον τελευταίο κύκλο τραγουδιών που συνέθεσε ο εμβληματικός Έλληνας συνθέτης.

Το 2025 συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη. Με την αφορμή αυτή, η κορυφαία ερμηνεύτρια Μαρία Φαραντούρη, εμβληματικά ταυτισμένη με τον Μίκη, μαζί με τον βαρύτονο Τάση Χριστογιαννόπουλο, έναν από τους σημαντικότερους λυρικούς μας ερμηνευτές, ενώνουν τις φωνές τους για να παρουσιάσουν ένα ρεπερτόριο που αναδεικνύει τον βαθύ λυρισμό του πολυσήμαντου μουσικού έργου του Θεοδωράκη. Όπως σημείωνε ο ίδιος: «Θέλω να πιστεύω ότι το σύνολο των έργων μου -από το πιο απλό τραγούδι έως το πλέον περίτεχνο συμφωνικό- ανήκουν σε μια και μόνο μουσική ενότητα».

