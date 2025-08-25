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Το Weapons έχει όλα όσα χρειάζεται για να γίνει η νέα αγαπημένη σου horror ταινία
Magazino
22:00 - 25 Αυγ 2025

Το Weapons έχει όλα όσα χρειάζεται για να γίνει η νέα αγαπημένη σου horror ταινία

Reporter.gr Newsroom
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Όσο κι αν προσπαθώ να μην έχω προσδοκίες για την επόμενη ταινία που θα βαφτίσουν ως «το καλύτερο horror της χρονιάς», συχνά τα δεδομένα με ξεπερνούν. Αυτό συμβαίνει και με το “Weapons” του Zach Cregger…

Υπάρχει καλύτερο συναίσθημα από το να ξέρεις ότι έρχεται ένα καλό horror για το τέλος του καλοκαιριού; Βέβαια, στο συγκεκριμένο είδος, δεν μπορείς να είσαι πάντα σίγουρος αν αυτή η υπόσχεση θα τηρηθεί. Κρατάς μικρό καλάθι και πηγαίνεις στο σινεμά με όσο λιγότερες προσδοκίες. Στην περίπτωση του “Weapons”, τα πράγματα φαίνονται λίγο πιο ξεκάθαρα. Παραβλέποντας τους βαρύγδοπους τίτλους για «την καλύτερη horror ταινία της χρονιάς», μπορούμε να βασιστούμε (και) σε άλλα στοιχεία για να βγάλουμε το συμπέρασμα ότι πρόκειται να δούμε μια εξαιρετική ταινία mystery horror.

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

Τελευταία τροποποίηση στις 25/08/2025 - 14:15
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