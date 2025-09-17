Μια μυσταγωγική μουσική εμπειρία στην Κέρο

Πόσο συχνά σού δίνεται η ευκαιρία να περπατήσεις πάνω σε ένα νησί που θεωρείται ιερό εδώ και πέντε χιλιετίες, να αφουγκραστείς την αρχέγονη σιωπή του και να την ακούσεις να μεταμορφώνεται σε μουσική;

Αυτή την μοναδική εμπειρία ζήσαμε όσοι βρεθήκαμε στην ιστορική συναυλία «5 χιλιετίες ελληνικού ήχου» στην Κέρο την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου. Ήταν η κορύφωση του επετειακού 10ου Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Κουφονησίων, σε συνδιοργάνωση με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Μια συναυλία στην ακατοίκητη Κέρο, αφιερωμένη στην ιστορία της μουσικής, με τη συμμετοχή κορυφαίων ελλήνων και ξένων μουσικών και ερμηνευτών. Εμπνευστής, ο αρχιμουσικός Κορνήλιος Μιχαηλίδης, ιδρυτής και καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ. Ο σκηνοθέτης Μιχαήλ Μαρμαρινός, ανέλαβε να «ντύσει» τους ήχους με εικόνες, σκηνοθετώντας για τη συναυλία ένα τελετουργικό δρώμενο που κράτησε λιγότερο από δύο ώρες, μα έμοιαζε να διαστέλλει τον χρόνο σ’ αυτό το αινιγματικό νησί στην καρδιά των Μικρών Κυκλάδων.

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