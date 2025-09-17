Στον απόηχο της Δράμας – Όλα όσα έγιναν στο 48ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους

Στην 48η έκδοση του, το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας που πραγματοποιήθηκε με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ είχε όλα τα χαρακτηριστικά ενός παλλόμενου κινηματογραφικού φεστιβάλ: Δουλειές νέων ανερχόμενων αλλά και καταξιωμένων σκηνοθετών. Συζητήσεις, μοίρασμα, διάλογος. Δυναμισμός, κέφι αλλά και προβληματισμός και διεκδίκηση.

Ο κύκλος των ανθρώπων του κινηματογράφου δεν είναι μεγάλος στην Ελλάδα και έτσι σίγουρα θα συναντήσεις τους περισσότερους στο ετήσιο ραντεβού των φεστιβάλ. Ωστόσο η Δράμα έχει το θετικό στοιχείο της διαρκούς ανανέωσης: Οι σπουδαστές από Ελλάδα και εξωτερικό, οι νέοι δημιουργοί με την πρώτη τους ταινία, αλλά και οι παλιότερες σειρές που επιστρέφουν με δουλειές τους.

Αν κάτσεις για έναν καφέ στην πόλη, το πιθανότερο είναι να ακούσεις δίπλα σου όχι κουτσομπολιά, μαχαιρώματα και χαρακτηρισμούς (νομίζω οι νέοι τα έχουν υπερβεί αυτά), αλλά όνειρα και σχέδια που βγαίνουν σαν αχνιστή μυρωδιά από το διπλανό φλιτζάνι. Παραδίπλα μου προχθές ένας πενηντάρης που αποφάσισε ν’ αλλάξει εντελώς κατεύθυνση ζωής και σπουδάζει τώρα κινηματογράφο, συμβούλευε την εικοσάχρονη κοπέλα πλάι του να ακολουθήσει τα δικά της όνειρα κι όχι αυτά των γονιών της.

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