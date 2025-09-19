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Έφη Μουρίκη: Στην προσπάθεια να επιβιώσω, έκρυβα την ευαισθησία μου
Magazino
06:21 - 19 Σεπ 2025

Έφη Μουρίκη: Στην προσπάθεια να επιβιώσω, έκρυβα την ευαισθησία μου

Reporter.gr Newsroom
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Η ηθοποιός Έφη Μουρίκη συνάντησε δυσκολίες σε κάθε της βήμα, επειδή ήταν γυναίκα. Πιστεύει πως θα ήταν περίεργο να μην είχε συναντήσει.

Το Πεδίον Άρεως θα μπορούσε να είναι ο κήπος της – είναι παιδί του κέντρου. Το γειτονικό θέατρο Ζίνα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, θα μπορούσε να είναι η παιδική της χαρά: δεν έχει ξεχάσει να φέρνει τη χαρά του παιδιού και την αφοσίωση του στο παιχνίδι στην καθημερινή πρόβα. Ο κόσμος της Έφης Μουρίκη είναι μικρός και μεγάλος. Μικρός γιατί επιμένει να γεύεται την απλότητα της καθημερινότητας με όσες και όσους αγαπά, να εστιάζει στο εδώ και τώρα. Μεγάλος γιατί δεν φοβήθηκε ούτε τα μεγάλα συναισθήματα, ούτε τα μεγάλα τραύματα που της επιφύλασσε η ζωή.

Αυτό τον καιρό προετοιμάζεται για ένα ρόλο – πρόκληση, αυτόν της Μάρθα στο «Ποιος φοβάται την Βιρτζίνια Γουλφ;» του Έντουαρντ Άλμπι – σε σκηνοθεσία του Σωτήρη Τσαφούλια – έχοντας στο πλευρό της, το σύντροφό της Βλαδίμηρο Κυριακίδη. Ένα κείμενο που ξυπνάει, θέλοντας και μη, επεισόδια από τη δική της βιογραφία στο θέατρο και πρωτίστως στη ζωή. Από τους δραματικούς ρόλους που διδάχθηκε στο Εθνικό Θέατρο δίπλα σε θεατρικά θηρία όπως o Γιώργος Μιχαλακόπουλος και η Ελένη Χατζηαργύρη μέχρι την εξουσία που επιχείρησαν να της επιβάλλουν εργασιακά. Κι από τα προσωπικά της πένθη και τις απώλειες μέχρι τα πιο μεγάλα της όνειρα.

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.grστο monopoli.gr

Τελευταία τροποποίηση στις 18/09/2025 - 11:26
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