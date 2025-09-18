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Μεγάλες ευκαιρίες για το ελληνικό Εξαιρετικά Παρθένο Ελαιόλαδο στην Ιαπωνία
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
10:25 - 18 Σεπ 2025

Μεγάλες ευκαιρίες για το ελληνικό Εξαιρετικά Παρθένο Ελαιόλαδο στην Ιαπωνία

Reporter.gr Newsroom
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Η αγορά του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου στην Ιαπωνία προορίζεται για σημαντική ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια. Η ασιατική χώρα έχει καθιερωθεί ως ο τέταρτος μεγαλύτερος παγκόσμιος εισαγωγέας ελαιολάδου, αντιπροσωπεύοντας το 6% του παγκόσμιου εμπορίου εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου. Σύμφωνα με τις αναλύσεις της Grand View Research, η ιαπωνική αγορά το 2023 αξίζει 405,7 εκατομμύρια δολάρια και προβλέπεται να φτάσει τα 654 εκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2030, με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 7,1%.

Τα δεδομένα εισαγωγών δείχνουν ότι το 2023 η Ιαπωνία εισήγαγε 38.000 τόνους ελαιολάδου αξίας 266 εκατομμυρίων δολαρίων, εδραιώνοντας τη θέση ηγεσίας της στην ασιατική ήπειρο. Η συνολική κατανάλωση έφτασε περίπου τους 60.000 μετρικούς τόνους, με κατά κεφαλήν κατανάλωση 0,57 kg, που αντιπροσωπεύει μια εξαιρετική ανάπτυξη 1.387% σε σχέση με τα 0,039 λίτρα του 1992. Αυτοί οι αριθμοί τοποθετούν την Ιαπωνία ως τον μεγαλύτερο κατά κεφαλήν καταναλωτή στην Ασία και την 14η παγκόσμια αγορά.

Η Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι διατηρεί περιορισμένη παρουσία στην ιαπωνική αγορά ελαιολάδου, αποτελεί μέρος της ομάδας των ευρωπαίων προμηθευτών που μαζί ελέγχουν το 96% των συνολικών εισαγωγών. Όπως και άλλοι μικρότεροι προμηθευτές της ΕΕ, μεταξύ των οποίων η Πορτογαλία και η Τυνησία, η Ελλάδα κατέχει περίπου το 0,8% της συνδυασμένης μερίδας αγοράς, επωφελούμενη από τη Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας που εξάλειψε τα μη δασμολογικά εμπόδια από τον Φεβρουάριο του 2019.

Ο μετασχηματισμός που βρίσκεται σε εξέλιξη στην ιαπωνική αγορά του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου είναι το αποτέλεσμα μιας εξελικτικής διαδικασίας που καθοδηγείται από τρεις κύριους παράγοντες. Πρώτον, η προσβασιμότητα: η προσφορά ποιοτικών εξαιρετικά παρθένων ελαιολάδων στην ιαπωνική αγορά έχει γίνει ευρύτερη και εύκολα διαθέσιμη. Δεύτερον, διαφάνεια και πληροφόρηση: οι ιαπωνέζοι διανομείς επενδύουν όλο και περισσότερο στην ενημέρωση παρέχοντας στους καταναλωτές λεπτομέρειες για την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων, για τις διατροφικές αξίες και για τις σωστές μεθόδους κατανάλωσης, δημιουργώντας μια πιο αξιόπιστη σχέση. Τέλος, μια μεγαλύτερη συνειδητοποίηση των καταναλωτών: οι Ιάπωνες αναπτύσσουν μια βαθύτερη γνώση των οφελών του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου για την υγεία και, γενικότερα, των πλεονεκτημάτων της μεσογειακής διατροφής.

Επίσης το JOOP (Japan Olive Oil Prize), μέσω εκπαιδευτικών σεμιναρίων στα σχολεία, πάνελ συζήτησης και στιγμών γευσιγνωσίας κατά τη διάρκεια του έτους, συμβάλλει στη διάδοση μεταξύ καταναλωτών και φορέων εκμετάλλευσης στην Ιαπωνία μιας μεγαλύτερης συνειδητοποίησης των εξαιρετικών ιδιοτήτων του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου. Γεννημένος το 2013, ο διαγωνισμός μπόρεσε να βασιστεί το 2025 στη συμμετοχή 578 εξαιρετικά παρθένων ελαιολάδων από 28 διαφορετικές χώρες, που κρίθηκαν από ένα διεθνές πάνελ 12 ειδικών. Σήμερα, είναι ένα από τα κύρια σημεία αναφοράς στην Ιαπωνία για την προώθηση ελαιολάδων που δεν είναι ακόμη παρόντα στην αγορά και για δραστηριότητες εκπαίδευσης στον κόσμο του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου.

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