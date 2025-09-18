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Ο στόλος των LNG των Ελλήνων εφοπλιστών - Πόσα πλοία διαθέτουν
Ναυτιλία
11:11 - 18 Σεπ 2025

Ο στόλος των LNG των Ελλήνων εφοπλιστών - Πόσα πλοία διαθέτουν

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
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Η επίσκεψη του Υπουργού Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια στην Ουάσιγκτον συνέπεσε με μια περίοδο όπου η ελληνική ναυτιλία έχει εξελιχθεί σε βασικό παράγοντα για την ενεργειακή ασφάλεια της Δύσης.

Στις συναντήσεις του με Αμερικανούς αξιωματούχους και εκπροσώπους της ναυτιλιακής βιομηχανίας, το επίκεντρο δεν ήταν μόνο οι γεωπολιτικές ισορροπίες στον Περσικό Κόλπο και την Ερυθρά Θάλασσα, αλλά και η δυναμική παρουσία των ελληνικών στόλων LNG που μεταφέρουν φυσικό αέριο από τις ΗΠΑ προς την Ευρώπη.

Ωστόσο και πολύ πριν την έλευση του κ. Κικίλια στην Ουάσιγκτον οι ελληνικών συμφερόντων εταιρείες, οι οποίες διαχειρίζονται σχεδόν το ένα πέμπτο του παγκόσμιου στόλου μεταφοράς LNG, είχαν ισχυρή παρουσία στην αγορά των ΗΠΑ.

Ο όμιλος Αγγελικούση μέσω της Maran Gas έχει 49 ενεργά πλοία και 11 υπό ναυπήγηση, αποτελώντας τον μεγαλύτερο παίκτη. Η GasLog του Λιβανού διαθέτει 35 LNG carriers και δύο ακόμη σε παραγγελία, ενώ η Capital Gas του Ευάγγελου Μαρινάκη έχει στόλο 18 πλοίων και τουλάχιστον έξι υπό κατασκευή. Ο Γιώργος Οικονόμου με την TMS Cardiff Gas διαχειρίζεται 16 LNG και έχει τέσσερα υπό ναυπήγηση στη Νότια Κορέα.

Στη λίστα προστίθεται η Dynagas του Γιώργου Προκοπίου, με έξι LNG carriers σε λειτουργία και νέες παραγγελίες υπερμεγέθων πλοίων 200.000 κυβικών, η Thenamaris με οκτώ LNG, η Minerva Gas των Μαρτίνων με πέντε σε λειτουργία και δύο υπό παράδοση, καθώς και η Alpha Gas, η οποία έφτασε τα οκτώ πλοία με παραδόσεις το 2024 και το 2025.

Οι αριθμοί αυτοί δεν είναι απλή στατιστική. Σηματοδοτούν ότι η Ελλάδα έχει μετατραπεί στον πιο αξιόπιστο κρίκο της αλυσίδας που μεταφέρει αμερικανικό LNG προς την Ευρώπη, ειδικά μετά την κρίση στην Ουκρανία και την αποδέσμευση από το ρωσικό αέριο. Κάθε συμφωνία για νέες παραδόσεις αμερικανικού LNG προς την ΕΕ περνά πρακτικά μέσα από τα ελληνικά πλοία.

Τελευταία τροποποίηση στις 18/09/2025 - 12:35
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