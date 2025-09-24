Πέθανε η ηθοποιός Κλαούντια Καρντινάλε

Η ηθοποιός Κλαούντια Καρντινάλε, μούσα σκηνοθετών όπως ο Λουκίνο Βισκόντι και ο Φεντερίκο Φελίνι και συμπρωταγωνίστρια με μερικά από τα μεγαλύτερα αστέρια του παγκόσμιου κινηματογράφου — από τον Μπαρτ Λάνκαστερ και τον Αλέν Ντελόν, μέχρι τον Χένρι Φόντα, τον Ζαν-Πολ Μπελμοντό και τον Μαρτσέλο Μαστρογιάννι — έφυγε από τη ζωή την Τρίτη (23/9), σε ηλικία 87 ετών, στο Παρίσι, όπως μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Η αξέχαστη σκηνή από το «Κάποτε στη Δύση» του Σέρτζιο Λεόνε, όπου ο ήρωας του Τζέισον Ρόμπαρντς, λίγο πριν πεθάνει, λέει στην Καρντινάλε: «Δεν φαντάζεσαι πόση ευτυχία μπορεί να δώσει σε έναν άντρα το απλό γεγονός ότι σε κοιτάζει… Κι αν κάποιος τολμήσει να σου τσιμπήσει τα οπίσθια, κάνε πως δεν συνέβη τίποτα – γιατί αυτός θα νιώσει πλήρης», συμπυκνώνει τη γοητεία που ασκούσε. Όσοι αντίκριζαν το βαθύ, μαύρο βλέμμα της, ένα από τα πιο ερωτικά στην ιστορία του σινεμά, έμεναν μαγεμένοι.

Το 1968, όταν εμφανίστηκε σε αυτόν τον θρυλικό ρόλο με το μακρύ φόρεμα και το μικρό καπέλο που κρατούσε ανέμελα τα μαλλιά της, έγινε το απόλυτο σύμβολο του κινηματογραφικού αισθησιασμού. Οι νότες του Ένιο Μορικόνε την απογείωναν μουσικά, κι εκείνη ενσάρκωνε το σύμβολο του πολιτισμού, την ιδέα μιας θεάς σε έναν ανδροκρατούμενο κόσμο.

Μέχρι και στα 87 της, η μελαχρινή σταρ διατηρούσε την ακτινοβολία της. Ακόμα και όταν βρισκόταν δίπλα στην ξανθιά θρυλική Μπριζίτ Μπαρντό στη σατιρική γουέστερν ταινία «Les Pétroleuses» (1971), δεν περνούσε σε δεύτερη μοίρα.

Ήταν η ιδανική ενσάρκωση της μεσογειακής ομορφιάς. Η Κλωντ Ζοζεφίν Ροζ Καρντινάλ γεννήθηκε στις 15 Απριλίου του 1938 στην Τύνιδα, τότε γαλλικό προτεκτοράτο. Με ρίζες από τη Σικελία, ήταν η πρωτότοκη κόρη τεσσάρων παιδιών. Ο πατέρας της ήταν μηχανικός στους σιδηροδρόμους και η ίδια μεγάλωσε άγρια, ελεύθερη και ευτυχισμένη κάτω από τον ήλιο της Βόρειας Αφρικής.

Ωστόσο, η ζωή της σημαδεύτηκε νωρίς από ένα βαθύ τραύμα. Το 1957 υπήρξε θύμα βιασμού — γεγονός που απέκρυψε για πολλά χρόνια. Από αυτή την εμπειρία γεννήθηκε ο γιος της, Πάτρικ. Η Καρντινάλε αποφάσισε να προστατεύσει την εικόνα της, αποκρύπτοντας το παρελθόν της ώστε να μην επηρεάσει τη φιλόδοξη πορεία της προς την κορυφή του κινηματογράφου.

Όλα άλλαξαν όταν κέρδισε τον τίτλο της «Ομορφότερης Ιταλίδας της Τύνιδας» σε διαγωνισμό που διοργάνωσε ιταλική κινηματογραφική εταιρεία. Ένα ταξίδι στη Μόστρα της Βενετίας ήταν αρκετό για να μαγνητίσει τα βλέμματα των φωτογράφων. Το όνομά της αντήχησε δυνατά: «Claudia! Claudia!» — κι έτσι ξεκίνησε ο μύθος.

Η πρώτη της εμφάνιση έγινε με τον Μάριο Μονιτσέλι στην ταινία «Le Pigeon», δίπλα στους Γκάσμαν, Μαστρογιάννι και Τοτό. Παρόλα αυτά, αρχικά επέστρεψε στις σπουδές της, σχεδιάζοντας να γίνει δασκάλα σε σχολείο της Τυνησίας.

Από τις αρχές της δεκαετίας του ’60, η παρουσία της στο διεθνές σινεμά καθιερώθηκε. Παρά τις γλωσσικές δυσκολίες, η λάμψη της ήταν αναμφισβήτητη. Με τον παραγωγό (και μετέπειτα σύζυγό της), Φράνκο Κριστάλντι, συνεργάστηκε σε επιτυχημένα έργα όπως το «Austerlitz» και το αριστούργημα του Βισκόντι, «Ρόκο και τα αδέλφια του».

Η μεγάλη καταξίωση ήρθε με τον «Γατόπαρδο» (1963), το «8½» του Φελίνι και τον «Ροζ Πάνθηρα» του Μπλέικ Έντουαρντς. Ο Ντέιβιντ Νίβεν της είπε τότε: «Κλαούντια, μαζί με τα μακαρόνια, είσαι η ωραιότερη εφεύρεση των Ιταλών».

Η φιλμογραφία της διευρύνθηκε με ταινίες πλάι σε ονόματα όπως οι Τζον Γουέιν, Λι Μάρβιν, Ρόμπερτ Ράιαν, Ρίτα Χέιγουορθ. Το 1972 επανενώθηκε με τον Μπελμοντό στη «Scoumoune». Από το 1974 και για σχεδόν τέσσερις δεκαετίες, είχε σχέση με τον σκηνοθέτη Πασκουάλε Σκουιτιέρι, με τον οποίο απέκτησε μια κόρη, επίσης ονόματι Κλαούντια.

Στη δεκαετία του ’80 πρωταγωνίστησε στο «Fitzcarraldo» του Βέρνερ Χέρτσογκ, δίπλα στον εκρηκτικό Κλάους Κίνσκι. Η φιλμογραφία της περιλαμβάνει πάνω από 150 ταινίες, ενώ τιμήθηκε με τον Χρυσό Λέοντα στη Βενετία (1993) και τη Χρυσή Άρκτο στο Βερολίνο (2002), μεταξύ άλλων.

Η Καρντινάλε δεν ήταν μόνο ηθοποιός. Ήταν και ενεργή ακτιβίστρια: στήριξε δράσεις της UNESCO, συμμετείχε σε εκστρατείες κατά του AIDS και των μυοπαθειών, ενώ στάθηκε στο πλευρό του Ροκ Χάντσον λίγο πριν πεθάνει. Υποστήριξε επίσης με πάθος την Amnesty International και αγωνίστηκε για τα δικαιώματα των γυναικών, την προστασία του περιβάλλοντος και την αποδοχή της φυσικής ομορφιάς, μακριά από τις υπερβολές της αισθητικής χειρουργικής.

Το 2023 ιδρύθηκε το Ίδρυμα Claudia Cardinale, με στόχο τη στήριξη νέων καλλιτεχνών. Με το απαράμιλλο χαμόγελο και τη βραχνή, χαρακτηριστική φωνή της, η Καρντινάλε παρέμεινε μέχρι την τελευταία της ανάσα, το διαχρονικό πρότυπο της μεσογειακής γυναικείας ομορφιάς και του κινηματογραφικού μεγαλείου.