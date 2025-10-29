Η Κως ξανασυστήνεται μέσα από το κρασί της

Μια σύντομη επίσκεψη στην Κω, μάς αποκάλυψε τον οινικό της πλούτο, τις ιστορίες πίσω από τα οικογενειακά οινοποιεία και τις δυνατότητες του οινοτουρισμού να εμπλουτίσει το ήδη ελκυστικό τουριστικό προφίλ του νησιού.

Η Κως, το τρίτο μεγαλύτερο νησί των Δωδεκανήσων, αναδεικνύεται σε έναν από τους πιο ενδιαφέροντες νέους προορισμούς για οινικά ταξίδια. Μπορεί να μην έχει τη φήμη της Σαντορίνης ή τη βαριά παράδοση της Ρόδου, όμως διαθέτει κάτι πιο σπάνιο: τη φρεσκάδα ενός τόπου που ξαναχτίζει τον αμπελώνα του σχεδόν από το μηδέν.

Έπειτα από δεκαετίες όπου η καλλιέργεια είχε σχεδόν εγκαταλειφθεί, η Κως επιστρέφει δυναμικά στον οινικό χάρτη, με κρασιά που φέρουν την ένδειξη ΠΓΕ Κως και διηγούνται τη δική της ιστορία – αυτή της αναγέννησης.

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