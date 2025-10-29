Η Κως ξανασυστήνεται μέσα από το κρασί της

Η Κως, το τρίτο μεγαλύτερο νησί των Δωδεκανήσων, αναδεικνύεται σε έναν από τους πιο ενδιαφέροντες νέους προορισμούς για οινικά ταξίδια. Μπορεί να μην έχει τη φήμη της Σαντορίνης ή τη βαριά παράδοση της Ρόδου, όμως διαθέτει κάτι πιο σπάνιο: τη φρεσκάδα ενός τόπου που ξαναχτίζει τον αμπελώνα του σχεδόν από το μηδέν.
Έπειτα από δεκαετίες όπου η καλλιέργεια είχε σχεδόν εγκαταλειφθεί, η Κως επιστρέφει δυναμικά στον οινικό χάρτη, με κρασιά που φέρουν την ένδειξη ΠΓΕ Κως και διηγούνται τη δική της ιστορία – αυτή της αναγέννησης.
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