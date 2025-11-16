ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τετέη - Καρέτσας και... γκολ στο ρατσισμό
Magazino
17:55 - 16 Νοε 2025

Τετέη - Καρέτσας και... γκολ στο ρατσισμό

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Μέσα μία σύντομη ανάρτησή του στα social media ο Γιώργος Μπαντής θέλησε να αναδείξει πώς μία σημαντική κοινωνική εκδήλωση, όπως είναι το ποδόσφαιρο, μπορεί να περάσει σπουδαία μηνύματα.

Με αφορμή το γκολ που σημείωσε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, μετά από εντυπωσιακή ενέργεια και ασίστ του Ανδρέα Τεττέη, στην νίκη της εθνικής Ελλάδας επί της Σκωτίας με 3-2 για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών και Ποδοσφαιριστριών, Γιώργος Μπαντής, έγραψε χαρακτηριστικά:

«Ο Ανδρέας Τεττέη, που γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ελλάδα από γονείς με καταγωγή από τη Γκάνα, δίνει την ασίστ στον Κωνσταντίνο Καρέτσα, που γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Βέλγιο από Έλληνες γονείς.

Άραγε, πίσω από αυτό το γκολ πόσες ιστορίες ανθρώπων να κρύβονται;

Πόσα άγρυπνα βράδια με άγχος και φόβο να είχαν ζήσει οι οικογένειες των παιδιών πριν πάρουν την απόφαση της μετανάστευσης;

Τί είναι ικανό το ποδόσφαιρο να κάνει. Πόσο διδακτικό μπορεί να γίνει.

Εγώ αυτό το ποδόσφαιρο αγάπησα: το ποδόσφαιρο που ενώνει τους ανθρώπους, που δημιουργεί ιστορίες προς όφελος της ανθρωπότητας, που διαλύει όλες τις διακρίσεις. Το ποδόσφαιρο είναι το μεγαλύτερο αντιρατσιστικόκίνημα και μόνοέτσιτοέχει ανάγκη η κοινωνία».

Τελευταία τροποποίηση στις 16/11/2025 - 21:14
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πώς εξαπατούσε ηλικιωμένους το κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες - Είχαν λεία €7,5 εκατ.
Ειδήσεις

Πώς εξαπατούσε ηλικιωμένους το κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες - Είχαν λεία €7,5 εκατ.

Eνεργειακή συμφωνία για μεταφορά αμερικανικού LNG από την Ελλάδα στην Ουκρανία - Το Δεκέμβριο η έναρξή της
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Eνεργειακή συμφωνία για μεταφορά αμερικανικού LNG από την Ελλάδα στην Ουκρανία - Το Δεκέμβριο η έναρξή της

Ανδρουλάκης: Εκτός πραγματικότητας ο πρωθυπουργός για την ακρίβεια
Πολιτική

Ανδρουλάκης: Εκτός πραγματικότητας ο πρωθυπουργός για την ακρίβεια

Δούκας: Δράση ευαισθητοποίησης για την οδική ασφάλεια - Η οδήγηση δεν είναι video game
Αυτοδιοίκηση

Δούκας: Δράση ευαισθητοποίησης για την οδική ασφάλεια - Η οδήγηση δεν είναι video game

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γκίλφοϊλ για Ρούμπιο: «Σπουδαίος φίλος της Ελληνικής Δημοκρατίας»
Ειδήσεις

Γκίλφοϊλ για Ρούμπιο: «Σπουδαίος φίλος της Ελληνικής Δημοκρατίας»

Κυκλοφορεί το Βιβλίο του Μιχάλη Σάλλα «ΤΙ ΠΗΓΕ ΛΑΘΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - και τι θα μπορούσε να διορθωθεί»
Magazino

Κυκλοφορεί το Βιβλίο του Μιχάλη Σάλλα «ΤΙ ΠΗΓΕ ΛΑΘΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - και τι θα μπορούσε να διορθωθεί»

Ελλάδα–Φινλανδία: Κοινό μήνυμα για ασφάλεια, υβριδικές απειλές και ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία
Πολιτική

Ελλάδα–Φινλανδία: Κοινό μήνυμα για ασφάλεια, υβριδικές απειλές και ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία

Τα «κρυμμένα διαμάντια» της ναυτιλίας των Ελλήνων
Γιώργος Σ. Σκορδίλης

Τα «κρυμμένα διαμάντια» της ναυτιλίας των Ελλήνων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
28/05/2026 - 23:45

ΑΑΔΕ: Ολοκληρώθηκε η καταβολή 185 εκατ. ευρώ σε ενισχύσεις έτους 2025

Επιχειρήσεις
28/05/2026 - 23:35

Anthropic στα $965 δισ.: Ο γίγαντας της AI που προσπερνά την OpenAI μετά τον mega γύρο των $65 δισ.

Ειδήσεις
28/05/2026 - 23:20

Μουντιάλ 2026: «No-Fly Zone» πάνω από τα γήπεδα – Καθολική απαγόρευση drones για λόγους ασφαλείας

Χρηματιστήρια
28/05/2026 - 23:17

Wall σε νέα ρεκόρ: Εκτόξευση Nasdaq και S&P 500 με «καύσιμο» το ράλι της τεχνολογίας

Πολιτική
28/05/2026 - 23:10

Real Polls σε ΠΑΣΟΚ: Καταγγέλλει «επιχείρηση απαξίωσης» & προειδοποιεί για νομικές κινήσεις

Ειδήσεις
28/05/2026 - 23:10

Στα Δυτικά Βαλκάνια ο Αντόνιο Κόστα με αιχμή την ευρωπαϊκή διεύρυνση

Οικονομία
28/05/2026 - 22:55

Πιερρακάκης: Η ελληνική βιομηχανία τροφίμων είναι υποδομή εθνικής ασφάλειας

Ειδήσεις
28/05/2026 - 22:40

ΕΕ: Οι εξαγωγές προς ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 30% σε ετήσια βάση το α τρίμηνο του 2026

Ανακοινώσεις
28/05/2026 - 22:25

Y/KNOT Invest: Σύμβαση τριετούς μίσθωσης γραφείων με την Paritzo

Πολιτική
28/05/2026 - 22:10

Υπερψηφίστηκε το ερανιστικό νομοσχέδιο - Παπαστεργίου: Η Ελλάδα περνά μια νέα εποχή ψηφιακής λειτουργίας

Πολιτική
28/05/2026 - 21:55

Ανδρουλάκης: Το δημογραφικό θα είναι η μεγάλη οικονομική και κοινωνική νάρκη τα επόμενα χρόνια

Επιχειρήσεις
28/05/2026 - 21:40

Mega deal στα καζίνο: Η Fertitta εξαγοράζει τη Caesars έναντι $17,6 δισ.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
28/05/2026 - 21:25

Κεφαλογιάννη: Η Αθήνα «ανοικτή» σε νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, συνεργασίες και ευκαιρίες

Ειδήσεις
28/05/2026 - 21:05

Σκληρό μήνυμα ΕΕ στην Άγκυρα: «Απαράδεκτος ο αποκλεισμός της Κύπρου από την COP31»

Ναυτιλία
28/05/2026 - 21:01

Seanergy: Ισχυρή κερδοφορία και 18ο συνεχόμενο μέρισμα με φόντο την αγορά των Capesize

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
28/05/2026 - 20:50

Σε κλοιό πίεσης η μεταποίηση τροφίμων – Τα «καμπανάκια» του ΣΕΒΤ

Υγεία
28/05/2026 - 20:32

«Παγιδευμένοι» στην οθόνη 3 στους 4 νέους κάνουν doomscrolling

Πολιτική
28/05/2026 - 20:12

Αθήνα προς Κίεβο: Επίσημο διάβημα για το περιστατικό με το drone στη Λευκάδα

Χρηματιστήρια
28/05/2026 - 19:55

Ευρωπαϊκές αγορές: Πτώση δεικτών παρά το ράλι στις μετοχές άμυνας

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
28/05/2026 - 19:25

Κυρανάκης: Νέα πλατφόρμα καταγγελιών για «λάδωμα» και παρατυπίες στις εξετάσεις οδήγησης

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
28/05/2026 - 19:20

Νέο δρομολόγιο Λισαβόνα-Αθήνα ξεκινά την 1η Ιουλίου

Ειδήσεις
28/05/2026 - 19:07

Μπέσεντ: Απειλές για κυρώσεις στο Ομάν – Στο επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ

Ανακοινώσεις
28/05/2026 - 18:50

Πλαστικά Θράκης: Νέο μέλος στην Επιτροπή Ελέγχου και ανασυγκρότηση σε σώμα

Ανακοινώσεις
28/05/2026 - 18:39

ΑΕΚ: Νέα κεφαλαιακή ενίσχυση 2,75 εκατ. ευρώ με απόφαση Γενικής Συνέλευσης

Ειδήσεις
28/05/2026 - 18:30

Γκίλφοϊλ για Ρούμπιο: «Σπουδαίος φίλος της Ελληνικής Δημοκρατίας»

Ειδήσεις
28/05/2026 - 18:22

Μερτς για φήμες αντικατάστασης του: «Δεν υπάρχει άλλη κυβερνητική εναλλακτική»

Ανακοινώσεις
28/05/2026 - 18:06

Lavipharm: Αύξηση 11,2% στα ΕBITDA α τριμήνου – Αύξηση 9,1% στα μεικτά κέρδη

Ειδήσεις
28/05/2026 - 17:55

Ψηφιακές ταυτότητες: Με διαγωνισμό - μαμούθ 515 εκατ. ευρώ προχωρά το νέο σύστημα ασφαλείας

Σχόλια Αγοράς
28/05/2026 - 17:46

Χρηματιστήριο: Διόρθωση μετά το 6Χ6 - Ποιες μετοχές αντιστάθηκαν

Ειδήσεις
28/05/2026 - 17:36

Χρυσοχοΐδης από Χαλκιδική: Ενισχύουμε τις Υπηρεσίες με 200 αστυνομικούς, ώστε να συνεχίσει να είναι ασφαλής

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ