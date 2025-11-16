Τετέη - Καρέτσας και... γκολ στο ρατσισμό

Μέσα μία σύντομη ανάρτησή του στα social media ο Γιώργος Μπαντής θέλησε να αναδείξει πώς μία σημαντική κοινωνική εκδήλωση, όπως είναι το ποδόσφαιρο, μπορεί να περάσει σπουδαία μηνύματα.

Με αφορμή το γκολ που σημείωσε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, μετά από εντυπωσιακή ενέργεια και ασίστ του Ανδρέα Τεττέη, στην νίκη της εθνικής Ελλάδας επί της Σκωτίας με 3-2 για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών και Ποδοσφαιριστριών, Γιώργος Μπαντής, έγραψε χαρακτηριστικά:

«Ο Ανδρέας Τεττέη, που γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ελλάδα από γονείς με καταγωγή από τη Γκάνα, δίνει την ασίστ στον Κωνσταντίνο Καρέτσα, που γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Βέλγιο από Έλληνες γονείς.

Άραγε, πίσω από αυτό το γκολ πόσες ιστορίες ανθρώπων να κρύβονται;

Πόσα άγρυπνα βράδια με άγχος και φόβο να είχαν ζήσει οι οικογένειες των παιδιών πριν πάρουν την απόφαση της μετανάστευσης;

Τί είναι ικανό το ποδόσφαιρο να κάνει. Πόσο διδακτικό μπορεί να γίνει.

Εγώ αυτό το ποδόσφαιρο αγάπησα: το ποδόσφαιρο που ενώνει τους ανθρώπους, που δημιουργεί ιστορίες προς όφελος της ανθρωπότητας, που διαλύει όλες τις διακρίσεις. Το ποδόσφαιρο είναι το μεγαλύτερο αντιρατσιστικόκίνημα και μόνοέτσιτοέχει ανάγκη η κοινωνία».