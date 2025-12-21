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Πέθανε η συγγραφέας Ντόρα Γιαννακοπούλου
Magazino
17:45 - 21 Δεκ 2025

Πέθανε η συγγραφέας Ντόρα Γιαννακοπούλου

Reporter.gr Newsroom
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Η συγγραφέας Ντόρα Γιαννακοπούλου απεβίωσε το πρωί της Κυριακής 21 Δεκεμβρίου, σε ηλικία 88 ετών.

Η Ντόρα Γιαννακοπούλου –κατά κόσμον Θεοδώρα Κοτοπούλη– γεννήθηκε το 1937 και μεγάλωσε στη Μυτιλήνη. Με το τέλος των θεατρικών της σπουδών στην Αθήνα έπαιξε και τραγούδησε στο έργο «Ένας Όμηρος» του Μπρένταμ Μπήαν, που ανέβασε ο Λεωνίδας Τριβιζάς στο «Κυκλικό Θέατρο» με τραγούδια που είχε γράψει ο Μίκης Θεοδωράκης. Ένα από αυτά είναι και το εμβληματικό «Γελαστό Παιδί» που το τραγούδησε τότε σε χιλιάδες συναυλίες.

Την ίδια περίοδο, άρχισε μια παράλληλη καριέρα στο θέατρο και στο τραγούδι, με εμφανίσεις στον κινηματογράφο και στις πρώτες μπουάτ στην Πλάκα. Κυκλοφόρησε δίσκους με την «Όμορφη Πόλη» των Θεοδωράκη, Μποστ, Κακογιάννη και λίγο αργότερα με τις «Μικρές Κυκλάδες» του Οδυσσέα Ελύτη.

Στη διάρκεια της χούντας έφυγε στο εξωτερικό, όπου με μια μικρή ομάδα έκανε τουρνέ σε χώρες της δυτικής και της ανατολικής Ευρώπης, με ένα πρόγραμμα βασισμένο στη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη. Μετά τη μεταπολίτευση σταμάτησε σχεδόν αμέσως το θέατρο και το τραγούδι.

«Η πρόβα του νυφικού», που κυκλοφόρησε το 1993, ήταν το πρώτο της μυθιστόρημα. Στην πραγματικότητα ήταν το πρώτο της γραπτό κείμενο, με δεύτερο ένα διήγημα στο περιοδικό Η λέξη με τίτλο «O Πάπαρδος», δημοσιευμένο το 1995.

Tο δεύτερο μυθιστόρημά της, «O μεγάλος θυμός», κυκλοφόρη­σε το 1996. Και τα δύο μυθιστορήματα έγιναν σειρές για την τηλεόραση, το πρώτο στον ΑΝΤ-1 και το δεύτερο στο MEGA, σε σκηνοθεσία Κώστα Κουτσομύτη. Aκολούθησαν τα μυθιστορήματα Με τα μάτια του έρωτα (1999), Oι τρεις χήρες (2001), που έγινε σειρά στον ALPHA, Αμαρτωλέ μου άγγελε (2002), Έρως μετ’ εμποδίων (2004), Tο μενταγιόν (2007), Ένοχα μυστικά (2009), Πεθαίνω για σένα (2011) και Στον γκρεμό (2013).

Η Ντόρα Γιαννακοπούλου έκανε δυο γάμους. Από τον πρώτο σύζυγό της κράτησε το επίθετο Γιαννακοπούλου. Δεύτερος σύζυγός της ήταν ο ηθοποιός και κριτικός κινηματογράφου Μηνάς Χρηστίδης, με τον οποίο απέκτησε έναν γιο, τον συγγραφέα Λένο Χρηστίδη.

Λίνα Μενδώνη: Σφράγισε με την πολύχρονη πορεία της τον πολιτισμό μας

Πληροφορούμενη την απώλεια της Ντόρας Γιαννακοπούλου, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Με ιδιαίτερη θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια της Ντόρας Γιαννακοπούλου, μιας γυναίκας που σφράγισε με την πολύχρονη πορεία της τον πολιτισμό μας, και μάλιστα σε πολλές εκφάνσεις του, τη μουσική, το τραγούδι, το θέατρο, τον κινηματογράφο, την τηλεόραση και τη συγγραφή με ένα πλήθος μυθιστορημάτων.

Για την Ντόρα Γιαννακοπούλου μιλούν τα τραγούδια της, συνθέσεις κορυφαίων συνθετών, ταυτισμένα με τις δικές της ερμηνείες. Από την άλλη, οι επιλεκτικές και ποιοτικές της εμφανίσεις στο Θέατρο, στη μεγάλη οθόνη, έδωσαν πρόσωπο στην ερμηνεύτρια που αγάπησε το μεγάλο κοινό. Το πέρασμά της στη λογοτεχνία, μας άφησε έργα ολοκληρωμένα, ορισμένα από τα οποία ευτύχησαν να μεταφερθούν από τον σκηνοθέτη Κώστα Κουτσομύτη με άρτιο τρόπο, στη μικρή οθόνη, επανασυστήνοντάς την.

Η Ντόρα Γιαννακοπούλου υπήρξε μια ολοκληρωμένη καλλιτέχνις, που τίμησε κάθε είδος τέχνης με το οποίο καταπιάστηκε, με σεμνότητα και αφοσίωση, μακριά από τα φώτα της περιττής προβολής. Υπήρξε συνειδητή πολίτης, με κορυφαία, αναμφίβολα, στιγμή τον αγώνα της στο εξωτερικό, σε μια διεθνή σταυροφορία κατά της δικτατορίας, τραγουδώντας Μίκη Θεοδωράκη, σε όλη την Ευρώπη.

Στην οικογένειά της, στον γιό της και τους πολλούς φίλους της απευθύνω ειλικρινέστατα συλλυπητήρια.»

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