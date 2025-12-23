Πέντε + παραστάσεις που θα θυμάμαι από το 2025

Δέκα δημοσιογράφοι, δύο θεατρολόγοι κι ένας φιλόλογος ξεχωρίζουν και φέτος τις καλύτερες παραστάσεις της σεζόν 2024-2025.

Αυτό δεν είναι μόνο το καθιερωμένο κλείσιμο της χρονιάς. Είναι το άνοιγμα της δεύτερης δεκαετίας ζωής για την απολογιστική, πολυφωνική στήλη του monopoli.gr. Δημοσιογράφοι, θεατρολόγοι, κριτικοί θεάτρου από τον ηλεκτρονικό, έντυπο και οπτικοακουστικό Τύπο συμμετέχουν τα τελευταία 11 (αισίως) χρόνια, στο «Πέντε + παραστάσεις που θα θυμάμαι» κάνοντας παραδοσιακά μια ανασκόπηση της θεατρικής σεζόν που πέρασε. Το φετινό αφιέρωμα ανατρέχει στην περίοδο Σεπτέμβριος 2024 – Αύγουστος 2025, με την καθεμιά και τον καθένα από εμάς να εντοπίζουμε τις θεατρικές παραγωγές που αγαπήσαμε πολύ για να θυμόμαστε ένα χρόνο μετά.

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