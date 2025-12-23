Δήμος Αθηναίων: Αναβολή της «Νύχτας των Ευχών» λόγω καιρικών συνθηκών

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Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις της ΕΜΥ, αναμένεται καταιγίδα στην Αθήνα την Παραμονή των Χριστουγέννων (24/12), όπου και είχε προγραμματιστεί «Η Νύχτα των Ευχών».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τελικά την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου, στις 18.00.

«Η Νύχτα των Ευχών» αποκτά ακόμα πιο γιορτινή διάσταση

Για πρώτη φορά, τα φαναράκια θα «πετάξουν» με φόντο το μαγικό σκηνικό της νέας Χριστουγεννιάτικης Αγοράς που έχει στήσει ο Δήμος Αθηναίων στην πλατεία Κοτζιά. Παρουσιαστές της βραδιάς θα είναι η Νικόλ Δημητρακοπούλου και ο Παναγιώτης Μπουγιούρης.



Δείτε εδώ φωτογραφίες: https://shared.cityofathens. gr/index.php/s/rJLpMwGnmCYJZMj

Δείτε εδώ το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων του Δήμου Αθηναίων για τα «Χριστούγεννα στην Αθήνα»: https://cultureisathens.gr/ event/xmas-program-2025/



