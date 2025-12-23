Δήμος Αθηναίων: Αναβολή της «Νύχτας των Ευχών» λόγω καιρικών συνθηκών

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τελικά την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου, στις 18.00.
«Η Νύχτα των Ευχών» αποκτά ακόμα πιο γιορτινή διάσταση
Για πρώτη φορά, τα φαναράκια θα «πετάξουν» με φόντο το μαγικό σκηνικό της νέας Χριστουγεννιάτικης Αγοράς που έχει στήσει ο Δήμος Αθηναίων στην πλατεία Κοτζιά. Παρουσιαστές της βραδιάς θα είναι η Νικόλ Δημητρακοπούλου και ο Παναγιώτης Μπουγιούρης.
Δείτε εδώ φωτογραφίες: https://shared.cityofathens.
Δείτε εδώ το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων του Δήμου Αθηναίων για τα «Χριστούγεννα στην Αθήνα»: https://cultureisathens.gr/