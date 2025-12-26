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Στο Παρά Πέντε: Το επικό reunion που μάς έκανε να πούμε «εμείς ευχαριστούμε» (όρθια)
Magazino
18:00 - 26 Δεκ 2025

Στο Παρά Πέντε: Το επικό reunion που μάς έκανε να πούμε «εμείς ευχαριστούμε» (όρθια)

Reporter.gr Newsroom
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Το «Στο Παρά Πέντε» επέστρεψε 20 χρόνια μετά και αυτά είναι όλα όσα εμείς ξεχωρίσαμε από το επικό αυτό reunion. Στιγμές, ατάκες και γενικότερες επιλογές που λειτούργησαν και μάς υπενθύμισαν γιατί αγαπάμε διαχρονικά αυτή τη σειρά.

Το «Στο Παρά Πέντε» δεν είναι απλώς μια τηλεοπτική σειρά, είναι ένα πολιτισμικό φαινόμενο βαθιά χαραγμένο στο συλλογικό DNA της ελληνικής ποπ κουλτούρας. Από την πρώτη του προβολή το 2005 μέχρι και σήμερα, το 2025, οι ατάκες του συνεχίζουν να κυκλοφορούν αυτούσιες στην καθημερινή μας γλώσσα, σαν να μην πέρασε ούτε μέρα. Παράλληλα, τουλάχιστον η μισή Ελλάδα γνωρίζει το σενάριο της σειράς απ’ έξω κι ανακατωτά… με μεγαλύτερη ακρίβεια απ’ ό,τι θυμούνται τα άτομα της θεωρητικής κατεύθυνσης την περίφημη πρώτη σελίδα του βιβλίου ιστορίας που ξεκινά με το «Η Ελλάδα δεν ήταν μόνο φτωχή, με απαρχαιωμένες παραγωγικές δομές…».

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