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ΗΡΩΝ: Αμετάβλητο για τέταρτο μήνα το πράσινο τιμολόγιο
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
11:43 - 02 Ιαν 2026

ΗΡΩΝ: Αμετάβλητο για τέταρτο μήνα το πράσινο τιμολόγιο

Reporter.gr Newsroom
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Για τέταρτο συνεχόμενο μήνα, αμετάβλητες παραμένουν οι τιμές του «πράσινου τιμολογίου» του Ήρων τον Ιανουάριο, παρά την αύξηση στη χονδρική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας τον Δεκέμβριο.

Το «πράσινο τιμολόγιο» του παρόχου, θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, εκτιμάται ότι συγκαταλέγεται στα πιο ανταγωνιστικά της αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη την τελική τιμή προμήθειας με την έκπτωση συνέπειας.

Πρόγραμμα

Πάγιο (€)

Τιμή Προμήθειας

με Έκπτωση Συνέπειας

(€/kWh)

Έκπτωση Συνέπειας

ΗΡΩΝ BASIC HOME

5,0

0,14760

-41,37%

https://www.heron.gr/energy/electricity/gia-to-spiti/basic-home/

ΗΡΩΝ BASIC BUSINESS S

5,0

0,17780

-21,27%

https://www.heron.gr/energy/electricity/epixeirisi/basic-business-small/

ΗΡΩΝ BASIC BUSINESS L

5,0

0,17941

-21,24%

https://www.heron.gr/energy/electricity/epixeirisi/basic-business-large/

Θυμίζουμε τις πολύ ανταγωνιστικές τιμές των σταθερών οικιακών προγραμμάτων HΡΩΝ ΒLUE GENEROUS, με το 18μηνο συμβόλαιο ΗΡΩΝ BLUE GENEROUS MAX να παραμένει κάτω από τα 9,5 λεπτά την κιλοβατώρα, εξασφαλίζοντας χαμηλή & σταθερή τιμή ως και την επόμενη άνοιξη.

Πρόγραμμα

Πάγιο (€)

Τιμή Προμήθειας

με Έκπτωση Συνέπειας

(€/kWh)

Έκπτωση Συνέπειας

Διάρκεια

(μήνες)

ΗΡΩΝ BLUE GENEROUS MAX HOME

9,90

0,09450

-50%

18

https://www.heron.gr/energy/electricity/gia-to-spiti/blue-generous-max-home/

ΗΡΩΝ BLUE GENEROUS HOME

9,90

0,10945

-45%

12

https://www.heron.gr/energy/electricity/gia-to-spiti/blue-generous-home/

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