Εκδόσεις Gutenberg: Οι νέες κυκλοφορίες για το πρώτο εξάμηνο του 2026

Σπουδαίοι συγγραφείς, κλασικά και νέα μυθιστορήματα, ποίηση, φιλοσοφία, ψυχολογία, επιστήμη: το πλούσιο πρόγραμμα των εκδόσεων Gutenberg για το πρώτο εξάμηνο του 2026.

ΣΕΙΡΑ ALDINA

Don DeLllilo

Κυνηγόσκυλο

Μετάφραση: Αποστόλης Πρίτσας

Ένα συναρπαστικό θρίλερ από τον κορυφαίο Αμερικανό συγγραφέα Ντον Ντελίλο. Ένα προφητικό πολιτικό μυθιστόρημα για τον καταιγισμό εικόνων και ανεξέλεγκτων πληροφοριών, τις θεωρίες συνομωσίας, το πάθος για εξουσία και την εμπορευματοποίηση των πάντων, ακόμα και του «απόλυτου κακού».

Νέα Υόρκη, 1970: Σ’ ένα εγκαταλελειμμένο εργοτάξιο αστυνομικοί βρίσκουν το πτώμα ενός άνδρα ντυμένου με γυναικεία ρούχα. Ένας εκκεντρικός έμπορος έργων τέχνης ισχυρίζεται πως το θύμα μετέφερε μια ταινία που φημολογείται ότι καταγράφει ένα σεξουαλικό όργιο στο οποίο συμμετείχε ο Χίτλερ.

Μια νεαρή δημοσιογράφος, ένας γερουσιαστής-συλλέκτης ερωτικών αντικειμένων, ένας βασιλιάς του πορνό, ένας πρώην πράκτορας και βετεράνοι στρατιωτικοί αρχίζουν να αναζητούν το πολύτιμο ντοκουμέντο. Στο κυνήγι γρήγορα εμπλέκονται μυστικές υπηρεσίες, παρακρατικοί, ακόμα και η μαφία.

Juri Felsen

Πλάνη

Μετάφραση από τα ρωσικά: Ελένη Μπακοπούλου

Το σπουδαίο έργο του συγγραφέα που τον αποκαλούσαν «Ρώσο Προυστ» (The Guardian), του Γιούρι Φέλζεν (Αγία Πετρούπολη 1894 - Άουσβιτς 1943). Έρωτας και αυταπάτη σε ένα μυθιστόρημα που, παρά τη φήμη του στην εποχή του, είχε χαθεί για χρόνια, από τότε που ο Φέλζεν έπεσε θύμα του Ολοκαυτώματος.

Στο Παρίσι του μεσοπολέμου, όπου έχουν καταφύγει πολλοί Ρώσοι αυτοεξόριστοι, ένας νεαρός Ρώσος γνωρίζει μια γοητευτική συμπατριώτισσά του, τη Λιόλια, στην οποία προσκολλάται με εμμονή. Την αναζητά διαρκώς και ερμηνεύει με τον δικό του τρόπο κάθε της βλέμμα, κάθε λέξη, κάθε κίνηση. Εκείνη, από την άλλη, άλλοτε τρυφερή μαζί του, άλλοτε ψυχρή, άλλοτε παρέα με κάποιον κοινό τους φίλο, τον κάνει να φλέγεται από πάθος και ζήλια.

«Αληθινή λογοτεχνία, καθαρή και έντιμη» έχει πει ο Β. Ναμπόκοφ για το βιβλίο.

Paul Lynch

Πιο πέρα από τη θάλασσα

Μετάφραση: Άγγελος Aγγελίδης, Μαρία Αγγελίδου

«Ένα συναρπαστικό και υποβλητικό μυθιστόρημα» (The Times), όπου ο βραβευμένος με το Booker 2023 Πολ Λιντς οδηγεί τον αναγνώστη με μια βάρκα στον ωκεανό «για να αντιμετωπίσει τα ίδια πανανθρώπινα ερωτήματα με τους ήρωές του» (Νew Υork Journal of Books).

Πιεσμένος από χρέη ο Μπολίβαρ, έμπειρος ψαράς, βγαίνει με τη βάρκα του στον Ειρηνικό, παρά τις προειδοποιήσεις για επιδείνωση του καιρού. Από ανάγκη παίρνει μαζί του για βοηθό τον μόνο πρόθυμο να τον ακολουθήσει, τον νεαρό Χέκτορ. Η καταιγίδα ξεσπά και γρήγορα βρίσκονται χαμένοι στον ωκεανό. Χωρίς τρόπο να επικοινωνήσουν με τη στεριά και με ελάχιστες ελπίδες διάσωσης, αναγκάζονται να παλέψουν όχι μόνο με τη θάλασσα, αλλά και με τον ίδιο τους τον εαυτό και όσα στοιχειώνουν το παρελθόν τους.

Michael Deagler

Μέρες χωρίς αλκοόλ

Μετάφραση: Πάνος Τομαράς

Το πρώτο μυθιστόρημα του Μάικλ Ντίγκλερ που έχει κερδίσει το βραβείο PEN/Hemingway. «Μια εξαιρετικά ειλικρινής, χιουμοριστική και συγκινητική απεικόνιση της ζωής μετά από εθισμούς», όπως τονίζει η επιτροπή του βραβείου. «Ένα σοφό βιβλίο» (The New York Times Book Review) από έναν «πρωτοεμφανιζόμενο συγγραφέα με εντυπωσιακά χαρίσματα» (TLS).

Λίγο αφότου Ο Ντέρεκ ξεκινά την πρώτη του σοβαρή προσπάθεια να αποτοξινωθεί από το αλκοόλ οι γονείς του τον διώχνουν από το σπίτι. Φιλοξενείται σε φίλους, κοιμάται σε καναπέδες, περιπλανιέται στη Φιλαδέλφεια, χωρίς μόνιμη στέγη, δουλειά και σχέδια για το μέλλον, ενώ προσπαθεί να διατηρήσει τη νηφαλιότητά του. Στην προσπάθειά του να βρει τη θέση του στον νέο κόσμο που ανακαλύπτει, συναντιέται με παλιούς φίλους και γνωστούς, με τους οποίους είχε αποξενωθεί εξαιτίας του ποτού. Μέσα από αυτές τις επαφές να συνειδητοποιήσει πως η ανάρρωση δεν είναι το ευτυχές τέλος που πίστευε, αλλά η αρχή ενός νέου αγωνιώδους κεφαλαίου στη ζωή του.

Richard Powers

Παιχνιδότοπος

Μετάφραση: Γιώργος Κυριαζής

«Ένα συγκλονιστικά όμορφο βιβλίο. Ένα ανατριχιαστικό θρίλερ με θέμα την τεχνητή νοημοσύνη, ένα μαγικό μυθιστόρημα για τα θαύματα της ωκεάνιας ζωής, μια μεταποικιακή αλληγορία και η ιστορία μιας φιλίας» (The Guardian). Από τον βραβευμένο με Pulitzer και το Εθνικό Βραβείο Λογοτεχνίας των ΗΠΑ Ρίτσαρντ Πάουερς.

Ο Τοντ Κιν είναι δισεκατομμυριούχος χάρη σε μια πρωτότυπη ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά έχει αρχίσει να πάσχει από άνοια. Ο Ράφι είναι ο παλιός του φίλος από το πανεπιστήμιο που συνέβαλε στη δημιουργία του τεχνολογικού κολοσσού Κιν, χωρίς ο Τοντ να του το αναγνωρίσει ποτέ. Η Ίνα είναι η γυναίκα του Ράφι, γλύπτρια από την Πολυνησία, και η Έβι ασχολείται με τη θαλάσσια βιολογία και είναι συγγραφέας ενός παιδικού βιβλίου που είχε επηρεάσει τον νεαρό Τοντ. Οι ήρωες, πολύ διαφορετικοί χαρακτήρες και με διαφορετική πορεία στη ζωή θα ξαναβρεθούν μετά από πολλά χρόνια στη Μακατέα, ένα ειδυλλιακό νησάκι του Ειρηνικού όπου ζουν ο Ράφι και η Ίνα. Το νησί έχει επιλεγεί από μια καλιφορνέζικη κοινοπραξία ως βάση για τη δημιουργία πλωτών πόλεων. Για να πραγματοποιηθεί όμως το σχέδιο αυτό πρέπει να συμφωνήσουν οι κάτοικοι και όταν ο Ράφι μαθαίνει ότι ανάμεσα στους επενδυτές είναι και ο Τοντ κάνει τα πάντα για να το αποτρέψει.

Kiran Desai

Η μοναξιά της Σόνια και του Σάνι

Μετάφραση: Ρένα Χατχούτ

Το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Κίραν Ντεσάι. Μια εικοσαετία σχεδόν από τότε που, σε ηλικία μόλις τριάντα πέντε ετών, τιμήθηκε με το Booker 2006, η Ινδή συγγραφέας επιστρέφει με το μυθιστόρημα που έγραφε επί δέκα χρόνια, ένα «πανέμορφο βιβλίο» (The Times), το οποίο την έφερε για ακόμα μια φορά στη βραχεία λίστα του σημαντικού αυτού βραβείου.

Η Σόνια, η μοναχοκόρη μιας ευκατάστατης οικογένειας από το Δελχί που ονειρευόταν να γίνει συγγραφέας, μετά από σπουδές στο Βερμόντ και μια κακοποιητική σχέση με έναν υπερβολικά φιλόδοξο καλλιτέχνη, επιστρέφει στην πατρίδα της. Ο Σάνι, δημοσιογράφος στη Νέα Υόρκη, είχε φύγει από την Ινδία εξαιτίας της αυταρχικής μητέρας του και του σκοτεινού παρελθόντος της οικογένειάς του και τώρα επιστρέφει για χάρη ενός φίλου του. Η Σόνια και ο Σάνι συναντιούνται σ’ ένα νυχτερινό τρένο και, παρά την αμηχανία που τους προκαλεί το γεγονός ότι παλαιότερα οι παππούδες τους ήθελαν να τους παντρέψουν, γοητεύονται αμέσως ο ένας από τον άλλο. Αυτή τη φορά όμως, τα εμπόδια που θα αντιμετωπίσουν είναι πολλά.

«Η συναρπαστική ιστορία δύο νέων που προσπαθούν να χαράξουν τον δρόμο τους παλεύοντας με τις αντίξοες δυνάμεις που διαμορφώνουν τη ζωή τους: χώρα, τάξη, φυλή, ιστορία και δεσμούς που περνούν από τη μια γενιά στην άλλη. Μια ιστορία αγάπης, ένα οικογενειακό έπος, το πιο φιλόδοξο και επιτυχημένο μέχρι σήμερα έργο μιας από τις σημαντικότερες σύγχρονες μυθιστοριογράφους» (Επιτροπή Booker).

Cormac McCarthy

Σάτρι

Μετάφραση: Γιώργος Κυριαζής

Για πρώτη φορά στα ελληνικά ένα από τα καλύτερα μυθιστορήματα του Κόρμακ Μακάρθι και, κατά τη γνώμη πολλών, ένα από τα πιο αυτοβιογραφικά του. Γραμμένο το 1979 βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις εμπειρίες του από την εποχή που ζούσε στο Τενεσί. Ο ήρωάς του, ο Κορνήλιος Σάτρι, εγκαταλείπει την άνετη αστική ζωή του, τη γυναίκα και το παιδί του για να εγκατασταθεί σε ένα μισοδιαλυμένο πλωτό σπίτι στην όχθη του ποταμού Τενεσί. Αποκομμένος από την κοινωνία, μοιράζεται την καθημερινότητά του με αλήτες, εγκληματίες, πόρνες και διάφορους εκκεντρικούς «παρίες», εξίσου μοναχικούς με τον ίδιο.

«Μια κραυγή απελπισίας. Ένα μυθιστόρημα με εκπληκτική δύναμη» (The New York Times) που πολλοί συγκρίνουν με τον Οδυσσέα του Τζόις.

ΣΕΙΡΑ ORBIS LITERAE

William Faulkner

Ένας μύθος

Μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου

Για πρώτη φορά στα ελληνικά το βραβευμένο με Pulitzer και το Εθνικό Βραβείο Λογοτεχνίας των ΗΠΑ μυθιστόρημα του Ουίλιαμ Φόκνερ. Ένα έργο το οποίο ο Αμερικανός νομπελίστας δούλευε επί δέκα χρόνια. Όταν εκδόθηκε, το 1954, ξάφνιασε τους θαυμαστές του, μιας και διαδραματίζεται στη Γαλλία στη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, πολύ μακριά από την αγαπημένη του και οικεία περιοχή του Μισισιπή. Μια ιστορία με πολλούς συμβολισμούς και πρωταγωνιστή έναν δεκανέα που αρνείται να υπακούσει στις διαταγές των ανωτέρων του, πείθοντας και άλλους στρατιώτες να κατεβάσουν τα όπλα τους και να κάνουν έτσι την αρχή για να σταματήσει ο πόλεμος.

Μια περίπλοκη και απαιτητική αφήγηση, με σκοτεινές αμφισημίες που εξυπηρετούν τον στόχο του Φόκνερ να αποτυπώσει τον κόσμο ως ένα πεδίο αντιφάσεων όπου το ύψιστο ανθρώπινο αγαθό –το δικαίωμα στη ζωή– βρίσκεται υπό διαρκή απειλή από ένα αδιαπέραστο πλέγμα σκληρών πειθαρχικών θεσμών.

Βοκάκιος

Δεκαήμερο ή Ο πρίγκιπας Γκαλεότο

Μετάφραση: Ζωή Βαλάση

Αυτό το μνημειώδες έργο και αριστούργημα λόγου έχει υπάρξει ανεξάντλητη πηγή έμπνευσης για συγγραφείς όπως ο Σαίξπηρ, ο Τσόσερ, ο Μολιέρος, ο Λόπε ντε Βέγα, ο Κιτς, ο Τένισον, ο Ντε Σαντ και για ολόκληρη την ευρωπαϊκή τέχνη και λογοτεχνία από το 1348 μέχρι σήμερα.

Μια απολαυστική συλλογή εκατό ιστοριών που δεν είναι όλες φανταστικές, αλλά πολλές προέρχονται από τη λαϊκή παράδοση, από τα παραμύθια της Ανατολής, από τον πλούτο των αρχαίων μύθων, και προπάντων από την παρατήρηση της καθημερινής ζωής και των ανθρώπινων χαρακτήρων. Τις ιστορίες αφηγούνται επτά νέα κορίτσια και τρία αγόρια που έχουν απομονωθεί στην εξοχή της Φλωρεντίας την εποχή της πανώλης το 1348, προκειμένου να γλιτώσουν και να βρουν παρηγοριά στη φύση, τους χορούς και τις παρέες.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

S.A. Cosby

Ο Βασιλιάς της στάχτης

Μετάφραση: Γιώργος Μαραγκός

«Ο μετρ του αστυνομικού μυθιστορήματος επιστρέφει με ένα θρίλερ πολλών οκτανίων» (The New York Times).

Όταν ο πατέρας του πέφτει θύμα τροχαίου, ο Ρομάν, επιτυχημένος χρηματοοικονομικός σύμβουλος στην Ατλάντα, αναγκάζεται να ταξιδέψει στο πατρικό του σπίτι, σε μια μικρή πόλη της Βιρτζίνια. Η κατάσταση εκεί είναι χαώδης. Ο πατέρας του χαροπαλεύει. Η αδελφή του Νέβια είναι εξαντλημένη από την προσπάθεια να σώσει την οικογενειακή επιχείρηση, το Αποτεφρωτήριο Καράδερς, από την καταστροφή και παράλληλα να ανακαλύψει τι συνέβη στη μητέρα τους που εξαφανίστηκε όταν ήταν παιδιά. Ο αδελφός του Ντάντε χρωστά χιλιάδες δολάρια σε κακοποιούς. Όταν αποδεικνύεται πως το ατύχημα του πατέρα του ήταν προειδοποίηση των κακοποιών στον Ντάντε για το τι θα συμβεί και σ’ εκείνον αν δεν τους επιστρέψει τα χρήματα, ο Ρομάν αποφασίζει να δράσει πιστεύοντας πως θα καταφέρει να αντιμετωπίσει τους εγκληματίες και να σώσει την οικογένειά του.

ΠΟΙΗΣΗ

Φραγκίσκος Πετράρχης

Ασματολόγιο

Μετάφραση: Γιώργος Κεντρωτής

Για πρώτη φορά στα ελληνικά ολόκληρο το αριστούργημα του Πετράρχη.

Σονέτα, ωδές, σιξτίνες, μπαλάντες, μαδριγάλια, 366 ποιήματα ερωτικού, θρησκευτικού και πολιτικού περιεχομένου που επηρέασαν όλους τους μεγάλους κατοπινούς ποιητές, όπως τον Τσόσερ τον Σαίξπηρ, τον Ντε Ρονσάρ, τον Γκόνγκορα, τον Κεβέδο, τον Διονύσιο Σολωμό.

Γραμμένα σε χρονική περίοδο μεγαλύτερη των σαράντα ετών (μεταξύ 1327 και

1368) είναι, εκτός ελαχίστων, εμπνευσμένα από μια ιδανική γυναικεία μορφή, τη Λάουρα, που ο ποιητής ερωτεύτηκε με την πρώτη ματιά το 1327 στην Αβινιόν.

Αντόνιο Πόρτσια

Φωνές

Εισαγωγή - μετάφραση: Βασίλης Λαλιώτης

Επίμετρο: Γιάννης Ανδριανάτος

Το ολοκληρωμένο έργο των Φωνών του Αντόνιο Πόρτσια. «Ένα από τα 100 βιβλία που πρέπει να περιλαμβάνει μια ιδανική βιβλιοθήκη» (Χένρι Μίλερ). Αποφθέγματα «που δεν είναι κατάληξη, αλλά απαρχή», όπως έγραψε ο Μπόρχες, και «σκιαγραφούν την εικόνα ενός μοναχικού ανθρώπου που τα βλέπει όλα με διαύγεια και έχει συνείδηση του μοναδικού μυστηρίου κάθε στιγμής».

Ο Αντόνιο Πόρτσια, εξαιρετικά δημοφιλής και επιδραστικός σήμερα συγγραφέας, πότε δεν θεώρησε τον εαυτό του λογοτέχνη. Γεννήθηκε στην Ιταλία το 1885 και στα 17 του χρόνια μετανάστευσε στην Αργεντινή όπου, μιας και δεν είχε ιδιαίτερη μόρφωση, ασκούσε διάφορα απολύτως χειρωνακτικά επαγγέλματα, μέχρι τον θάνατό του, το 1968. Λίγα αποσπάσματα από τις κατοπινές Φωνές ήταν όμως αρκετά για να αποφασίσει ο αρχισυντάκτης του διάσημου περιοδικού Sur Ροζέ Καϊουά να τον μεταφράσει στα γαλλικά. Χάρη στη μετάφραση αυτή ο Πόρτσια κέρδισε την εκτίμηση σπουδαίων συγγραφέων όπως ο Αντρέ Μπρετόν και έγινε διάσημος σε όλο τον κόσμο.

ΔΟΚΙΜΙΑ

Susan Sontag

Ενάντια στην ερμηνεία και άλλα δοκίμια

Μετάφραση: Έφη Γιαννοπούλου

Η πρώτη συλλογή δοκιμίων της Σούζαν Σόνταγκ και αυτή που την έκανε διάσημη και την καθιέρωσε ως μία από τις σημαντικότερες διανοούμενες του 20ού αιώνα. Περιλαμβάνει δύο από τα γνωστότερα κείμενά της: το Σημειώσεις για το Καμπ, δηλαδή για «μια μορφή αισθητισμού, κάτι σαν ιδιωτικό κώδικα, σαν διακριτικό σήμα ταυτότητας, ανάμεσα σε μικρές αστικές κλίκες» και το Περί ύφους, όπου εξετάζει αντιλήψεις περί ύφους και περιεχομένου ενός έργου τέχνης. Περιλαμβάνει επίσης εξαιρετικά δοκίμια για τον Σαρτρ, τον Γκ. Λούκατς, τον Καμύ, τη Σιμόν Βέιλ, τον Γκοντάρ, τον Μπρεσόν, τον κινηματογράφο, το θέατρο, τη λογοτεχνία. Πυρήνας του βιβλίου το Ενάντια στην ερμηνεία, όπου καταγγέλλει την υπερανάλυση έργων τέχνης. «Να ερμηνεύεις σημαίνει να φτωχαίνεις, να στερεύεις τον κόσμο – προκειμένου να στήσεις έναν σκιώδη κόσμο “νοημάτων”», γράφει η Σόνταγκ και μας καλεί «να βλέπουμε περισσότερο, να αισθανόμαστε περισσότερο», να προσεγγίζουμε την τέχνη «ερωτικά».

Robert Fulghum

Όσα χρειάζεται να ξέρω τα έμαθα στο νηπιαγωγείο

Ασυνήθιστες σκέψεις για συνηθισμένα πράγματα

Μετάφραση: Ζωή Κόκκα

Ένα βιβλίο παγκόσμιο μπεστ σέλερ επί δεκαετίες. Έχει μεταφραστεί σε 37 γλώσσες, έχει πουλήσει εκατομμύρια αντίτυπα σε 103 χώρες, έχει διασκευαστεί εκατοντάδες φορές για το θέατρο, και έχει εμπνεύσει σχολικά προγράμματα.

Μήπως όσα πρέπει να ξέρουμε τα μάθαμε στο νηπιαγωγείο; Μέσα από προσωπικές ιστορίες και δοκίμια γραμμένα με παιγνιώδη διάθεση και ευαισθησία, ο Ρόμπερτ Φούλγκαμ μετατρέπει καθημερινές στιγμές σε μαθήματα ζωής. Μας προτρέπει να θυμηθούμε όσα μάθαμε παιδιά, να τα επεκτείνουμε με ενήλικους όρους και να τα εφαρμόσουμε στην οικογενειακή ζωή, στη δουλειά, στο κράτος και στον πλανήτη. «Όλες οι ηθικές αρχές και η αγάπη… η οικολογία και η πολιτική και η ισότητα και η ψυχική υγεία» βρίσκονται στην παιδική χαρά. «Η κοσμοθεωρία του νηπιαγωγείου δεν είναι για παιδιά. Δεν είναι απλοϊκή. Είναι βασική».

Ο Ρ. Φούλγκαμ είναι συγγραφέας, κληρικός, φιλόσοφος και περιζήτητος δημόσιος ομιλητής. Γεννήθηκε στο Τέξας το 1937 και σήμερα μοιράζει τον χρόνο του ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κρήτη.

Maurice Daumas

Τι είναι ο μισογυνισμός

Μετάφραση: Κατερίνα Γούλα

Υπήρξε άραγε εποχή που οι γυναίκες δεν αποτελούσαν θύματα διακρίσεων και οι άνδρες δεν είχαν προνομιακή θέση; Για ποιο λόγο ο αντιφεμινισμός παραμένει και σήμερα τόσο δριμύς; Μήπως είστε κι εσείς θύτης ή θύμα στην υπόθεση του μισογυνισμού χωρίς να το γνωρίζετε;

Μισογυνισμός είναι βέβαια οι προσβολές και οι πράξεις βίας, αλλά όχι μόνο: είναι επίσης η άρρητη, η συμβολική εκείνη διαδικασία διά της οποίας οι γυναίκες υποτάσσονται στην ανδρική κυριαρχία. Αυτός ο συγκαλυμμένος μισογυνισμός παρεισφρέει στα γραφεία, στους θεσμούς, στον δρόμο, στις φιλίες, βαθύτερα όμως απ’ οπουδήποτε αλλού στην οικειότητα του ζευγαριού. Βρίσκεται στην καρδιά της κοινωνικής (και συζυγικής) ζωής μας εδώ και περισσότερο από πέντε αιώνες.

Ο ιστορικός Μορίς Ντομάς το καταδεικνύει με θαυμαστή δεξιοτεχνία, αντλώντας από την ιστορία, την κοινωνιολογία και την ψυχανάλυση. Ανατέμνοντας ένα θέμα που ανακύπτει όλο και πιο τακτικά στην επικαιρότητα, το πολύτιμο αυτό βιβλίο θα καταφέρει οπωσδήποτε πολλές φορές να σας εκπλήξει και θα σας κάνει να αμφισβητήσετε όλα όσα νομίζατε ότι γνωρίζετε για τις σχέσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών, από τον Μεσαίωνα έως την υπόθεση Ντομινίκ Στρος-Καν.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Helmut Flashar

Αριστοτέλης: Διδάσκαλος της Δύσης

Μετάφραση: Συμεών Σταμπουλού

Επιμέλεια: Γιάννης Καλογεράκος, Μαρία Λιάτση, Αθηνά Μπάζου

Κανένας άλλος αρχαίος φιλόσοφος δεν άσκησε τόσο βαθιά επιρροή στην ανάπτυξη σχεδόν όλων των επιστημονικών κλάδων, στη δημιουργία όρων και εννοιών, τη συστηματική οργάνωση της γνώσης, τη δραματική ποίηση όσο ο Αριστοτέλης. Κανένας άλλος αρχαίος συγγραφέας δεν έχει μεταφραστεί, σχολιαστεί, δοξαστεί, επικριθεί και λειτουργήσει όσο εκείνος ως καταλύτης για περαιτέρω σκέψη, από την εποχή που κλήθηκε στη Μακεδονία να εκπαιδεύσει τον νεαρό Αλέξανδρο μέχρι σήμερα και από την Δύση μέχρι τον αραβικό κόσμο. Ωστόσο το έργο του δεν είναι εύκολα προσβάσιμο στον σύγχρονο αναγνώστη.

Ο Χέλμουτ Φλάσαρ, από τους σημαντικότερους κλασικούς φιλολόγους, υπήρξε για περισσότερα από 40 χρόνια επιμελητής των εκτενώς σχολιασμένων εκδόσεων έργων του Αριστοτέλη στα γερμανικά. Στο βιβλίο αυτό μας μεταδίδει τους καρπούς της μακροχρόνιας ενασχόλησής του με τον φιλόσοφο και ανοίγει στο ευρύτερο κοινό τον δρόμο για να τον προσεγγίσει. Ξεκινά με βιογραφικά στοιχεία, αξιολογώντας προσεκτικά τις σχετικές πληροφορίες. Παρουσιάζει τα σωζόμενα κείμενα και τις απόψεις του Σταγειρίτη περί ηθικής, περί ρητορικής, περί ποίησης και δράματος, περί ερμηνευτικής, διαλεκτικής, γλώσσας και κατανόησης, περί κοσμολογίας, βιολογίας, φυσικής, μεταφυσικής και ψυχής και αναλύει διεξοδικά τη σκέψη του. Τέλος εντοπίζει τις χρονικές περιόδους που ο Αριστοτέλης και οι ιδέες του ανακαλύπτονται ξανά και περιγράφει τις συζητήσεις γύρω από το έργο του και τις επιστημονικές αντιπαραθέσεις που προκάλεσε σε διάφορες εποχές.

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Καρλ Γκούσταβ Γιουνγκ

Ψυχολογία και θρησκεία

Μετάφραση: Σίσσυ Παπαδάκη

Επιμέλεια-μετάφραση λατινικών αποσπασμάτων: Γιάννης Α. Δημητρακόπουλος

Στο θεμελιώδες αυτό έργο του, ο Καρλ Γκούσταβ Γιουνγκ προσεγγίζει τη θρησκεία όχι ως δόγμα, αλλά ως ψυχικό φαινόμενο. Μέσα από την ανάλυση ονείρων και αρχετύπων, μετά από προσεκτική μελέτη δυτικών και ανατολικών θρησκειών, με αναφορές σε μύθους, τελετές, αλχημιστές του μεσαίωνα, αλλά και περιγραφές θεραπευτικών συνεδριών, δείχνει ότι το θρησκευτικό βίωμα και τα σύμβολα που το συνοδεύουν πηγάζουν από το ασυνείδητο. Εκφράζουν βαθύτερες ψυχικές διεργασίες και είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την ψυχική μας εξέλιξη.

Το βιβλίο Ψυχολογία και θρησκεία αποτελείται από τρεις διαλέξεις που έδωσε ο Κ. Γιουνγκ στο πανεπιστήμιο Yale το 1937. Στο πρώτο μέρος μιλά για την αυτονομία του ασυνείδητου και τις σχέσεις της πρακτικής Ψυχολογίας με τη θρησκεία. Στη συνέχεια πραγματεύεται τα δεδομένα εκείνα που αποδεικνύουν την ύπαρξη γνήσιας θρησκευτικής λειτουργίας μέσα στο ασυνείδητο και καταδεικνύει ότι τα όνειρα και οι νευρώσεις συχνά εμφανίζουν θρησκευτικό ή μυθικό χαρακτήρα. Τέλος, εξετάζει τη λειτουργία συμβόλων που επανέρχονται σε θρησκείες και όνειρα, υποστηρίζοντας ότι αυτά τα σύμβολα εκφράζουν την επιθυμία της ψυχής για ολότητα.

ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Anna Katharina Shaffner

Εξάντληση

Ένα αντίδοτο στο burnout

Μετάφραση: Φωτεινή Βλαχοπούλου

Γιατί νιώθουμε όλοι τόσο εξαντλημένοι; Μήπως παλεύουμε ν’ ανταποκριθούμε στα υψηλά πρότυπα που θέτει ο τελειομανής εαυτός μας ή απλώς πασχίζουμε να αντεπεξέλθουμε στις πολλαπλές απαιτήσεις της σύγχρονης ζωής; H Anna Katharina Schaffner, ιστορικός του πολιτισμού και εξειδικευμένη coach για το burnout καταπιάνεται με όλους εκείνους τους παράγοντες που μας στερούν την ελευθερία και μας αρρωσταίνουν. Αντλώντας από την επιστήμη, τη λογοτεχνία και τη φιλοσοφία, η Schaffner ανιχνεύει τα αίτια και την ιστορία της εξάντλησης και παράλληλα αναδεικνύει νέους τρόπους για την καταπολέμηση του στρες και της αρνητικότητας. Ένα αντισυμβατικό και ευρηματικό βιβλίο, παρηγορητικό και ανακουφιστικό, γεμάτο πρακτικές συμβουλές που μας δείχνει πώς μπορούμε να ελέγξουμε την εξάντλησή μας και να ξαναβρούμε τη χαρά της ζωής. «Αντίδοτο στον εξαντλητικό σύγχρονο τρόπο ζωής» (The Sunday Times).

Andrea Wachter

Ξεπερνώντας την υπερφαγία για παιδιά στην εφηβεία

Μετάφραση: Έλλη Γκαλτέμη

Επιστημονική Επιμέλεια: Ζωή Ντουλαπτσή, Φανή Σιαμούλη

Πολλοί έφηβοι τρώνε γιατί νιώθουν λυπημένοι, θυμωμένοι ή στρεσαρισμένοι. Η υπερφαγία στους εφήβους έχει καταστροφικές επιπτώσεις στην υγεία, αλλά και σοβαρές επιδράσεις στην ποιότητα ζωής.

Το βιβλίο Ξεπερνώντας την υπερφαγία για παιδιά στην εφηβεία είναι ένα διασκεδαστικό, διαδραστικό βιβλίο με ασκήσεις από την ψυχοθεραπεύτρια Andrea Wachter που θα βοηθήσει τους αναγνώστες να συνειδητοποιήσουν πλήρως τα συναισθήματά τους, τη σχέση τους με το φαγητό και τη διατροφή, ώστε να κατανοήσουν τις βαθύτερες αιτίες για την υπερκατανάλωση τροφής. Προσφέρει χρήσιμες συμβουλές και τα απαραίτητα εργαλεία ώστε οι έφηβοι να διαχειρίζονται με καλύτερο τρόπο τα συναισθήματά τους, να αποδεχτούν και να συμφιλιωθούν με τον εαυτό τους και να ξεπεράσουν τη δυσαρέσκεια για την εικόνα του σώματός τους αναπτύσσοντας ένα υγιές πλάνο διατροφής.

Χουάν Χοσέ Μιγιάς – Χουάν Λουίς Αρσουάγα

Η ζωή όπως τη διηγείται ένας σάπιενς σε έναν νεάντερνταλ

Μετάφραση: Κώστας Αθανασίου

Tι θα μπορούσε να πει ένας σάπιενς σε έναν νεάντερνταλ; Πώς θα του εξηγούσε την πορεία της ανθρωπότητας από τότε που βγήκε από τις σπηλιές μέχρι σήμερα; Ο Χουάν Λουίς Αρσουάγα, ένας από τους τους κορυφαίους ανθρωπολόγους στον κόσμο, και ο βραβευμένος συγγραφέας Χουάν Χοσέ Μιγιάς αναλαμβάνουν τον ρόλο του sapiens, ο πρώτος, και του νεάντερνταλ, ο δεύτερος, και στήνουν «έναν σωκρατικό διάλογο μεταξύ περίεργων ανθρωποειδών» (El Cultural), δημιουργώντας «ένα βιβλίο - θαύμα πρωτοτυπίας που συνδυάζει την επιστήμη, τη λογοτεχνία, τα ταξίδια, τη φαντασία και το χιούμορ για να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε από πού ερχόμαστε, ποιοι είμαστε και πού πηγαίνουμε» (La Verdad).

Ταξιδεύοντας σε διάφορους αρχαιολογικούς χώρους ή με αφορμή σκηνές της καθημερινότητας συζητούν για το πώς εξελίχθηκε το σώμα και ο εγκέφαλός μας, πώς γεννήθηκε η γλώσσα, ο πολιτισμός, η συμβολική σκέψη, διάφοροι κοινωνικοί κανόνες, ο φόβος του θανάτου. Μιλούν ακόμα για το άγχος, την αποξένωση, την υπερβολική εξάρτηση από την τεχνολογία και τονίζουν τον ρόλο της φαντασίας, της συνεργασίας και της αφήγησης στην επιβίωση του είδους μας.

Francis Mark Mondimore, MD

Διπολική διαταραχή

Ένας οδηγός για εσάς και τα αγαπημένα σας πρόσωπα

Μετάφραση: Ευαγγελία Στανίτσα

Ο Ουίνστον Τσόρτσιλ, ο Λόρδος Μπάιρον, η Βιρτζίνια Γουλφ, ο Έντγκαρ Άλαν Πόε, ο Ναπολέων, ο Βαν Γκογκ είναι μόνο μερικοί που, παρότι είχαν διπολική διαταραχή, άφησαν το

στίγμα του μεγαλείου τους στον κόσμο. Το 2% του πληθυσμού πάσχει σήμερα από κάποια μορφή διπολικής διαταραχής και αν κάποιος συμπεριλάβει και τις ηπιότερες μορφές της, αυτός ο αριθμός αυξάνεται σχεδόν σε 5%. Δεν είναι όλοι σπουδαίοι καλλιτέχνες ή πολιτικοί, οι περισσότεροι είναι απλοί άνθρωποι που θέλουν να έχουν μια ήρεμη καθημερινότητα. Για αυτούς, τις οικογένειες και τους φίλους τους είναι γραμμένο αυτό το βιβλίο.

Ο συγγραφέας του, ο δόκτορ Francis Mondimore, Αναπληρωτής Καθηγητής

Ψυχιατρικής στο πανεπιστήμιο Τζον Χόπκινς και, από το 2012 ως το 2019, διευθυντής της Κλινικής Διαταραχών Διάθεσης του Ψυχιατρικού Τμήματος, απαντά αναλυτικά σε όλα τα ερωτήματα που έχουν σχέση με την ασθένεια: Τι είναι η διπολική διαταραχή; Τι την προκαλεί; Ποια είναι τα συμπτώματά της; Πώς αντιμετωπίζεται; Πότε γίνεται επικίνδυνη; Τι σχέση έχει με τη δημιουργικότητα; Πώς μπορεί κάποιος να βοηθήσει τον ασθενή και να οργανώσει ένα ασφαλές υποστηρικτικό δίκτυο;