ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Νέο πλαίσιο φορολογικής διαφάνειας στα κρυπτονομίσματα με αυτόματη ανταλλαγή στοιχείων μέσω ΟΟΣΑ
Οικονομία
08:26 - 04 Φεβ 2026

Νέο πλαίσιο φορολογικής διαφάνειας στα κρυπτονομίσματα με αυτόματη ανταλλαγή στοιχείων μέσω ΟΟΣΑ

Γιώργος Αλεξάκης
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε ένα νέο καθεστώς φορολογικής διαφάνειας περνά η αγορά των κρυπτονομισμάτων, καθώς η Ελλάδα ενσωματώνεται στο διεθνές πλαίσιο αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών του ΟΟΣΑ για τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. 

Με την επικύρωση της πολυμερούς συμφωνίας για το Crypto-Asset Reporting Framework (CARF), η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων αποκτά τη δυνατότητα συστηματικής παρακολούθησης της δραστηριότητας των φορολογικών κατοίκων σε πλατφόρμες συναλλαγών crypto, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Η εφαρμογή του CARF βάζει τέλος στο καθεστώς «αδιαφάνειας» που χαρακτήριζε έως σήμερα τα κρυπτονομίσματα για τη φορολογική διοίκηση, επεκτείνοντας ένα μοντέλο που ήδη εφαρμόζεται στον τραπεζικό τομέα. Πρόκειται για το CRS (Common Reporting Standard), το διεθνές σύστημα αυτόματης ανταλλαγής φορολογικών πληροφοριών για τραπεζικούς λογαριασμούς, μέσω του οποίου τα κράτη ανταλλάσσουν δεδομένα σχετικά με καταθέσεις, τόκους και εισοδήματα πολιτών που διατηρούν λογαριασμούς στο εξωτερικό. Η ίδια φιλοσοφία μεταφέρεται πλέον και στο οικοσύστημα των crypto.

Στην πράξη, όπως οι τράπεζες διαβιβάζουν στοιχεία για τις συναλλαγές των πελατών τους, έτσι και τα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων θα υποχρεώνονται να αποστέλλουν αναλυτικά δεδομένα για τη δραστηριότητα των χρηστών τους. Η ανταλλαγή πληροφοριών θα πραγματοποιείται αυτόματα σε ετήσια βάση μεταξύ των κρατών που συμμετέχουν στη συμφωνία, διαμορφώνοντας ένα διεθνές δίκτυο φορολογικής πληροφόρησης για την ψηφιακή οικονομία.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η ΑΑΔΕ ορίζεται ως η αρμόδια αρχή για τη συγκέντρωση, επεξεργασία και διαβίβαση φορολογικών στοιχείων που αφορούν χρήστες κρυπτοστοιχείων. Από την 1η Ιανουαρίου 2026 και σε ετήσια βάση, τα στοιχεία θα αποστέλλονται αυτόματα στις φορολογικές αρχές των λοιπών συμμετεχουσών χωρών, ενώ αντίστοιχα η Ελλάδα θα λαμβάνει πληροφορίες για Έλληνες φορολογικούς κατοίκους που δραστηριοποιούνται σε ξένες πλατφόρμες.

Στο επίκεντρο του νέου πλαισίου βρίσκονται οι λεγόμενοι «δηλούντες πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων», όπως ανταλλακτήρια, μεσίτες, πλατφόρμες συναλλαγών και ψηφιακά πορτοφόλια που διαχειρίζονται λογαριασμούς πελατών. Οι επιχειρήσεις αυτές θα υποχρεούνται να εφαρμόζουν αυστηρούς μηχανισμούς ταυτοποίησης, να συλλέγουν στοιχεία φορολογικής κατοικίας και ΑΦΜ από τους χρήστες και να διατηρούν λεπτομερή αρχεία για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών.

Οι πληροφορίες που θα διαβιβάζονται δεν περιορίζονται σε βασικά στοιχεία. Περιλαμβάνουν το σύνολο των αγορών και πωλήσεων κρυπτονομισμάτων σε ευρώ ή άλλα νομίσματα, τις ανταλλαγές μεταξύ διαφορετικών ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, τις μεταφορές προς και από εξωτερικά πορτοφόλια, καθώς και τον αριθμό και την αξία των συναλλαγών ανά έτος. Στη γλώσσα της αγοράς, πολλά από τα ψηφιακά αυτά περιουσιακά στοιχεία αναφέρονται ως «tokens», δηλαδή μονάδες αξίας που εκδίδονται και διακινούνται μέσω δικτύων blockchain και μπορούν να αντιπροσωπεύουν νόμισμα, επενδυτικό δικαίωμα ή πρόσβαση σε συγκεκριμένες υπηρεσίες.

Με αυτόν τον μηχανισμό, οι φορολογικές αρχές θα αποκτούν πλήρη εικόνα της επενδυτικής δραστηριότητας κάθε χρήστη, διευκολύνοντας τους ελέγχους και τις διασταυρώσεις με τις φορολογικές δηλώσεις. Για τους ιδιώτες επενδυτές, η εξέλιξη αυτή σημαίνει ότι η δραστηριότητα σε οργανωμένα ανταλλακτήρια παύει να είναι «αόρατη». Έλληνας φορολογικός κάτοικος που συναλλάσσεται μέσω πλατφόρμας του εξωτερικού θα γνωστοποιείται αυτόματα στην ΑΑΔΕ, χωρίς να απαιτείται πρόσθετη έρευνα ή αίτημα. Αντίστοιχα, αλλοδαποί χρήστες ελληνικών παρόχων θα δηλώνονται στις φορολογικές αρχές των χωρών τους. Βασικός στόχος είναι ο περιορισμός της φοροδιαφυγής και η εξομοίωση της φορολογικής αντιμετώπισης των crypto με εκείνη των παραδοσιακών επενδυτικών προϊόντων.

Την ίδια στιγμή, το κανονιστικό πλαίσιο δεν καλύπτει άμεσα τις καθαρά ιδιωτικές συναλλαγές μεταξύ χρηστών, εφόσον δεν μεσολαβεί κάποιος ρυθμιζόμενος πάροχος. Ωστόσο, από τη στιγμή που τα κεφάλαια διέρχονται μέσω ανταλλακτηρίου ή άλλης οργανωμένης υπηρεσίας, καταγράφονται και καθίστανται προσβάσιμα στις αρμόδιες αρχές.

Τελευταία τροποποίηση στις 04/02/2026 - 08:27
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ο Ινφαντίνο στον ρόλο του «ειρηνοποιού» και οι φόβοι ενός σόου Τραμπ στο Μουντιάλ
Ειδήσεις

Ο Ινφαντίνο στον ρόλο του «ειρηνοποιού» και οι φόβοι ενός σόου Τραμπ στο Μουντιάλ

Τα 7 σημεία κλειδιά για το Αιγαίο και την Αν. Μεσόγειο - Ο ρόλος των ΗΠΑ
Πολιτική

Τα 7 σημεία κλειδιά για το Αιγαίο και την Αν. Μεσόγειο - Ο ρόλος των ΗΠΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΑΑΔΕ: 48ωρα λουκέτα και πρόστιμα σε εστιατόρια, mini market και ενοικιαζόμενα δωμάτια σε Σαντορίνη και Νάξο
Οικονομία

ΑΑΔΕ: 48ωρα λουκέτα και πρόστιμα σε εστιατόρια, mini market και ενοικιαζόμενα δωμάτια σε Σαντορίνη και Νάξο

Στο «θηκάρι» τα τάμπλετ των εφοριακών για τους ελέγχους του Αυγούστου – Δεκαήμερη απεργία-αποχή
Φορολογία

Στο «θηκάρι» τα τάμπλετ των εφοριακών για τους ελέγχους του Αυγούστου – Δεκαήμερη απεργία-αποχή

ΑΑΔΕ: Τι ισχύει για μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών και οικείων προσώπων
Φορολογία

ΑΑΔΕ: Τι ισχύει για μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών και οικείων προσώπων

Bitcoin: Νέα πίεση κάτω από τα 64.000 δολάρια – Σε πτώση Ethereum και XRP
Νομίσματα

Bitcoin: Νέα πίεση κάτω από τα 64.000 δολάρια – Σε πτώση Ethereum και XRP

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
17/08/2026 - 10:41

Ο ναύαρχος Κούπερ χαρακτήρισε την ψυχική υγεία προτεραιότητα μετά την επίσκεψή του στο USS Lincoln

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/08/2026 - 10:38

Bentley Caldera Collection: Δύο μοναδικές δημιουργίες εμπνευσμένες από την εμβληματική καλντέρα της Σαντορίνης

Ειδήσεις
17/08/2026 - 10:32

Αποκάλυψη WSJ για μυστικό σχέδιο κλιμάκωσης του πολέμου από το Ιράν

Σχόλια Αγοράς
17/08/2026 - 10:13

Χρηματιστήριο: Αναμέτρηση του ΓΔ με το υψηλό των 17 ετών

Ειδήσεις
17/08/2026 - 09:56

Ενδιαφέρον από τα κορυφαία διεθνή ΜΜΕ για τον καθαρισμό των μαρμάρων του Παναθηναϊκού Σταδίου

Επιχειρήσεις
17/08/2026 - 09:49

Reskilling gap στις πωλήσεις για 4 στους 10 επαγγελματίες

Ανεμοδείκτης
17/08/2026 - 09:43

Τι έλεγε ο Στέφανος Μάνος για το Ελληνικό και δεν εισακούστηκε

Ανακοινώσεις
17/08/2026 - 09:33

Bally’s Intralot: Προσαρμοσμένο EBITDA €184,8 εκατ. στο α’ εξάμηνο του 2026

Magazino
17/08/2026 - 09:29

Μικροί θησαυροί με ελληνική υπογραφή στο Hellenic Heritage shop

Φορολογία
17/08/2026 - 08:57

Τραπεζικές μεταφορές και IRIS: Πότε μπαίνουν στο «ραντάρ» της Εφορίας - Τι να προσέξετε

Οικονομία
17/08/2026 - 08:13

Η θέση της Αθήνας στο μισθολογικό χάρτη των 69 μεγαλύτερων πόλεων του κόσμου

Ειδήσεις
17/08/2026 - 08:05

Ο... συμπαίκτες του Τζεφ Μπέζος στη Λίβερπουλ - Γιατί επέλεξε να επενδύσει στο ποδόσφαιρο

Magazino
17/08/2026 - 08:00

Είναι η νεότερη βασίλισσα του σκακιού — και είναι μόλις 11 ετών

Εργασιακά
17/08/2026 - 07:46

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Εφάπαξ και επιδόματα ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ

Ειδήσεις
16/08/2026 - 23:34

Ασημένιος στο επί κοντώ ο Εμμανουήλ Καραλής που κόντραρε στα ίσια τον Ντουμπλάντις (videos)

Πολιτική
16/08/2026 - 22:02

Διατάγματα Ερντογάν για δύο Θαλάσσια Πάρκα σε βόρειο και νότιο Αιγαίο - «Είναι παράνομα», απαντά η Ελλάδα

Magazino
16/08/2026 - 21:55

Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας: Όλα τα ντοκιμαντέρ που διαγωνίζονται

Ειδήσεις
16/08/2026 - 21:40

Πρωταθλητής Ευρώπης ο Απόστολος Χρήστου στα 100μ. ύπτιο (video)

Ειδήσεις
16/08/2026 - 21:32

Ο Κούσνερ και αντιπροσωπεία της Χαμάς στην Αίγυπτο για συνομιλίες σχετικά με το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα

Ειδήσεις
16/08/2026 - 18:24

Φωτιά στη Σαλαμίνα: Απεγκλωβίστηκαν 364 άτομα δια θαλάσσης

Χρηματιστήρια
16/08/2026 - 17:53

Ευρωπαϊκές μετοχές: Η αγορά που όλοι υποτιμούν κρύβει σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες

Ειδήσεις
16/08/2026 - 17:18

Τραγωδία στη Σαλαμίνα: Δύο νεκροί στις πυρκαγιές και οκτώ εγκαυματίες

Αυτοδιοίκηση
16/08/2026 - 15:58

Απεβίωσε ο Δήμαρχος Φούρνων Κορσεών, Δημήτρης Καρύδης

Ειδήσεις
16/08/2026 - 15:23

Μάνη: Εικόνες καταστροφής μετά τις πλημμύρες

Magazino
16/08/2026 - 14:59

Στα 68 της, η Madonna παραμένει το πιο φρέσκο κορίτσι της pop

Ειδήσεις
16/08/2026 - 14:45

Μια Millennial σχεδιάστρια επίπλων βρίσκεται πίσω από τα drones που σφυροκοπούν τη Ρωσία

Ειδήσεις
16/08/2026 - 14:33

Μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ κατέρριψαν ύποπτο ρωσικό drone πάνω από τη Ρουμανία

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
16/08/2026 - 14:18

Η Audi διευρύνει τις δυνατότητες εξατομίκευσης του νέου Audi Q3

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
16/08/2026 - 14:01

O Carlos Sainz Sr. πίσω από το τιμόνι της Mustang GTD στη νέα πίστα MADRING της Formula 1

Ακίνητα
16/08/2026 - 12:28

Ακίνητα: Ποιοι μπορούν να μην πληρώνουν 3 χρόνια φόρο για τα ενοίκια - Η κρίσιμη προθεσμία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ