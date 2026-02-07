Οι πιο δημοφιλείς κουζίνες στα social media το 2026 - 8η στο Instagram η Ελλάδα

Νέα παγκόσμια ευρήματα από την πιο πρόσφατη ανάλυση της Chef’s Pencil για τις τάσεις φαγητού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν μία δυναμική άνοδο της Ελλάδας στον κόσμο της γαστρονομίας.

Η έκθεση του 2026 δείχνει ότι η ελληνική κουζίνα κατατάσσεται στην 8η θέση παγκοσμίως ανάμεσα στις ταχύτερα αναπτυσσόμενες διεθνείς κουζίνες στο Instagram και στην 11η θέση παγκοσμίως συνολικά σε όλες τις μεγάλες πλατφόρμες, καθιστώντας την τη δεύτερη υψηλότερα καταταγμένη ευρωπαϊκή κουζίνα διεθνώς.

Η ελληνική κουζίνα βρίσκεται πάνω από πολλές μεγαλύτερες και πιο καθιερωμένες γαστρονομικές παραδόσεις, αντανακλώντας τη διαρκώς αυξανόμενη διεθνή απήχησή της. Με βάση κανονικοποιημένα δεδομένα από Instagram, TikTok και Facebook, η μελέτη του Chef’s Pencil αναδεικνύει ότι η ελληνική κουζίνα συνεχίζει να κερδίζει έδαφος χάρη:

στη γοητεία της μεσογειακής διατροφικής κουλτούρας

το έντονα οπτικό περιεχόμενο και το περιεχόμενο που συνδέεται με τον τουρισμό

τα δημοφιλή παραδοσιακά πιάτα και γλυκά

το αυξανόμενο ενδιαφέρον για σπιτική μαγειρική και τοπικές συνταγές

Τα social media συνεχίζουν να διαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο ανακαλύπτουμε εστιατόρια, εξερευνούμε νέες κουζίνες και συζητάμε γενικότερα για το φαγητό, όμως οι διεθνείς κουζίνες αποδίδουν διαφορετικά σε κάθε πλατφόρμα. Το Instagram, που κάποτε κυριαρχούνταν από στατικές αλλά εντυπωσιακές φωτογραφίες φαγητού, έχει γίνει όλο και πιο προσανατολισμένο στα reels, επιβραβεύοντας την κίνηση, τη διαδικασία και την προσωπικότητα. Το TikTok παραμένει το επίκεντρο των σύντομων food trends και της γρήγορης πολιτισμικής διάδοσης, ενώ το Facebook, το οποίο επίσης έχει στραφεί έντονα στο βίντεο, εξακολουθεί να παίζει σημαντικό ρόλο σε κοινότητες φαγητού, ομάδες και πιο εκτενή αλληλεπίδραση.

Ιταλική, Ινδική και Ιαπωνική κουζίνα στην κορυφή

Η ιταλική κουζίνα ηγείται της κατάταξης όχι μόνο επειδή «μεταφράζεται» εξαιρετικά στα social media, αλλά επειδή είναι βαθιά ενσωματωμένη στις καθημερινές διατροφικές συνήθειες μεγάλου μέρους του κόσμου. Από τις οικιακές κουζίνες μέχρι τα απλά εστιατόρια και την υψηλή γαστρονομία, το ιταλικό φαγητό διατηρεί εδώ και δεκαετίες μια μοναδική παγκόσμια απήχηση. Τα πιο αναγνωρίσιμα πιάτα του, όπως η πίτσα, τα ζυμαρικά και το τιραμισού, προσαρμόζονται αβίαστα σε κάθε format: γρήγορα βίντεο μαγειρικής, καλαίσθητες εικόνες εστιατορίων και νοσταλγικό περιεχόμενο σπιτικής μαγειρικής που μοιράζεται σε κοινότητες. Αυτή η ευρεία οικειότητα και αγάπη καθιστούν την ιταλική κουζίνα όχι απλώς εξαιρετικά ορατή online, αλλά πραγματικά αγαπητή διαπολιτισμικά, εξηγώντας τη διαχρονική της κυριαρχία.

Η ινδική κουζίνα κατατάσσεται δεύτερη συνολικά, με τη θέση της να είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή σε βάθος χρόνου. Τα τελευταία τρία χρόνια, το ινδικό φαγητό υπήρξε η πιο κυρίαρχη κουζίνα στο Instagram, δημιουργώντας σχεδόν διπλάσιο αριθμό νέων tags σε σύγκριση με την ιταλική κουζίνα. Αυτή η σταθερή ανάπτυξη αντικατοπτρίζει κάτι πολύ περισσότερο από μια παροδική τάση: δείχνει βαθιά και διαρκή εμπλοκή του κοινού σε όλες τις πλατφόρμες.

Η ινδική κουζίνα αποδίδει εξίσου δυναμικά σε Instagram, TikTok και Facebook, συνδυάζοντας υψηλή οπτική απήχηση με μια ισχυρή, κοινοτικά καθοδηγούμενη παρουσία. Η εμβέλειά της εκτείνεται από την καθημερινή σπιτική μαγειρική και το street food έως ολοένα και πιο εκλεπτυσμένες εμπειρίες εστιατορίων και αφηγήσεις υψηλής γαστρονομίας.

Η ιαπωνική κουζίνα ακολουθεί από κοντά. Το σούσι, το ράμεν και τα πιάτα τύπου bento συνεχίζουν να αποδίδουν εξαιρετικά οπτικά, ενώ το περιεχόμενο γύρω από το ιαπωνικό φαγητό επωφελείται από τη δυνατή διασύνδεση μεταξύ σπιτικής μαγειρικής, κουλτούρας εστιατορίων και αισθητικής της pop κουλτούρας.

Μεξικανική και Κορεατική κουζίνα στην κορυφή του TikTok

Μία από τις πιο ξεκάθαρες μεταβολές εμφανίζεται αμέσως κάτω από την πρώτη τριάδα. Η μεξικανική και η κορεατική κουζίνα είναι οι πιο δημοφιλείς διεθνείς κουζίνες στο TikTok.

Τα tacos, το street food και τα τοπικά μεξικανικά πιάτα ταιριάζουν ιδανικά στο γρήγορο, νεανικό και γεμάτο ενέργεια κοινό του TikTok. Αυτό επιβεβαιώνει όσα υπαινίσσονταν προηγούμενες αναλύσεις τάσεων της Chef’s Pencil: η μεξικανική κουζίνα έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο προσαρμόσιμες και αγαπημένες γαστρονομικές κουλτούρες, τόσο online όσο και offline.

Η κορεατική κουζίνα κατατάσσεται πέμπτη συνολικά, συνεχίζοντας μια τάση που είχε παρατηρηθεί σε παλαιότερες αναφορές επικεντρωμένες στο TikTok, με τη δυναμική της πλέον να εκτείνεται πολύ πέρα από τη viral απήχηση των σύντομων βίντεο. Παρότι το κορεατικό φαγητό δεν φτάνει ακόμη την ιταλική ή ιαπωνική κουζίνα σε συνολικό όγκο στο Instagram, υπεραποδίδει σταθερά στο TikTok, χάρη στα ιδιαίτερα οπτικά πιάτα, τις ισχυρές κοινότητες δημιουργών και την παγκόσμια εμβέλεια της σύγχρονης κορεατικής κουλτούρας.

Μεσογειακές ρίζες, σύγχρονη δυναμική: Ελληνική και Τουρκική κουζίνα

Ανάμεσα στις ευρωπαϊκές κουζίνες, η ελληνική και η τουρκική ξεχωρίζουν για την ισχυρή τους διαπλατφορμική παρουσία, καταλαμβάνοντας την 11η και 13η θέση παγκοσμίως το 2026. Και οι δύο ξεπερνούν αρκετές ευρωπαϊκές γαστρονομικές παραδόσεις που ιστορικά απολάμβαναν μεγαλύτερο κύρος στη fine dining σκηνή.

Η ελληνική κουζίνα συνεχίζει να ωφελείται από τη στενή της σύνδεση με τη μεσογειακή διατροφή, ενώ παράλληλα αντανακλά μια πλούσια τοπική παράδοση που διαμορφώθηκε από τη νησιωτική, παράκτια και ηπειρωτική μαγειρική. Το εύρος της περιλαμβάνει καθημερινά σπιτικά φαγητά, θαλασσινά, ψητά κρέατα και μια πλούσια γκάμα αρτοσκευασμάτων και γλυκών, στοιχεία που «μεταφράζονται» εξαιρετικά σε όλα τα formats των social media.

Η τουρκική κουζίνα, από την άλλη, αντλεί από ένα εξίσου πολυεπίπεδο γαστρονομικό τοπίο, που περιλαμβάνει street food, σπιτική μαγειρική και έντονα τοπικές παραδόσεις, με πιάτα και τεχνικές που προσαρμόζονται φυσικά σε video-first και κοινοτικά καθοδηγούμενες πλατφόρμες.