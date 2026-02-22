Μουσείο Μπενάκη: 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου

Μια μεγάλη έκθεση έργων και τεκμηρίων, πολλά από τα οποία παρουσιάζονται για πρώτη φορά, δίνει έμφαση στη συμβολή του ηρωικού αγώνα των «ελεύθερων πολιορκημένων» στην αναζωπύρωση του φιλελληνικού κινήματος, προϊόν του οποίου είναι τα πλείστα των εκθεμάτων, και μέσω αυτού στη νικηφόρα έκβαση της Επανάστασης.

Με μία ακόμη φιλόδοξη έκθεση, το Μουσείο Μπενάκη επανέρχεται στη δισεκατονταετηρίδα της Ελληνικής Επανάστασης, αυτή τη φορά με αφορμή τη φετινή επέτειο των 200 ετών από την Έξοδο του Μεσολογγίου.

Μέσα από 130 διαφορετικά εκθέματα, έργα τέχνης αλλά και χάρτες, φυλλάδια, αφίσες, θεατρικά προγράμματα, προπαγανδιστικά μονόφυλλα κ.λπ., η έκθεση στοχεύει να αναδείξει τη ματιά των φιλελλήνων καλλιτεχνών που στήριξαν τον Αγώνα, μετατρέποντας τη μαρτυρική πόλη σε ύψιστο σύμβολο της φιλελληνικής κίνησης, όπως τόνισε, κατά την παρουσίαση της έκθεσης «Μεσολόγγι 1826: 200 χρόνια από την Έξοδο», η συνεπιμελήτριά της, ιστορικός τέχνης Σπυριδούλα Δημητρίου.

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr