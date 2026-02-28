Ιπτάμενος Καραλής στα 6,17μ: Πανελλήνιο ρεκόρ και νο2 επίδοση όλων των εποχών στον κόσμο!

Ο Εμμανουήλ Καραλής σημείωσε μια ακόμα μεγάλη προσωπική επίδοση και έγραψε ιστορία.

Με άλμα στα 6.17μ. στο πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου διέλυσε το πανελλήνιο ρεκόρ που ο ίδιος κατείχε (6.08μ.) και παράλληλα κατέγραψε τη δεύτερη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών στον κόσμο.



Την κορυφαία επίδοση έχει ασφαλώς ο Μόντο Ντουμπλάντις με άλμα στα 6.28μ. που είναι και το παγκόσμιο ρεκόρ.



Με το 6.17μ. ο Καραλής ανέβηκε δεύτερος αφήνοντας πίσω του τον σπουδαίο ακτή Ρενό Λαβινελί που έχει ατομικό ρεκόρ καριέρας τα 6.16μ. αλλά και τον Σεργκέι Μπούμπκα (6.15μ.).



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