Οι Προφίλ παρουσιάζουν το νέο τους άλμπουμ «Τραγούδια στις Στοές» - Release Party στις 10 Μαρτίου

Οι Προφίλ επιστρέφουν με το νέο τους δίσκο «Τραγούδια στις Στοές», που θα κυκλοφορήσει ψηφιακά σε όλες τις πλατφόρμες, την Τρίτη 10 Μαρτίου. Την ίδια ημέρα, η μπάντα γιορτάζει την κυκλοφορία στο Βαρνάβα καφέ, όπου θα γίνει η πρώτη -ακουστική- παρουσίαση των τραγουδιών.

«Τραγούδια στις στοές»

Μία συλλογή από τραγούδια που δημιουργήθηκαν τα τελευταία χρόνια και ηχογραφήθηκαν στο χώρο που η μπάντα επί σειρά ετών έκανε πρόβες και έβρισκε καταφύγιο. Οι στίχοι και τα κείμενα που απαρτίζουν τον δίσκο είναι εμπνευσμένα από οτιδήποτε συμβαίνει γύρω μας. Κοινωνικο-πολιτικά τεκταινόμενα, χαρές, λύπες, όνειρα και ελπίδες, ντυμένα με μουσική βγαλμένη μέσα από την καρδιά και την ψυχή της μπάντας. Συνθετικά κινούνται στον χώρο του ελληνόφωνου ανεξάρτητου rock, όμως οι κύριες επιρροές τους προέρχονται από την ξένη κιθαριστική σκηνή αλλά και από σχήματα της ελληνικής ροκ σκηνής.

Στον δίσκο εκτός από τα μέλη της μπάντας συμμετέχουν ο Ανδρέας Πολυζωγόπουλος (τρομπέτα στο «Να ξέρεις το γιατί»), Υβόννη Μέλισσα (βιολί στο «Κάλαντα»). Η ηχοληψία και η μίξη του ήχου έγινε από τον Γιώργο Συλλιγάρδο. Ο δίσκος ολοκληρώθηκε στο Lotus Studio Athens με την πολύτιμη βοήθεια του Βασίλη Ντοκάκη (τελική μίξη - mastering). Το γραφιστικό του booklet είναι μία δημιουργία της Busy Building.

Booklet

Τα “Τραγούδια στις στοές” κυκλοφορούν σε ψηφιακή μορφή σε όλες τις πλατφόρμες, ενώ η μπάντα έχει ετοιμάσει ένα υπέροχο booklet με download link (QR code), το οποίο θα διατίθεται σε επιλεγμένα δισκοπωλεία, συναυλίες ή κατόπιν παραγγελίας στη σελίδα των Προφίλ. To μουσικό υλικό προλογίζει με κείμενο του στο booklet ο Δημήτρης Μητσοτάκης, o οποίος επίσης υπογράφει στιχουργικά 2 από τα τραγούδια της συλλογής (“Να ξέρεις το γιατί” και “Τι να χάσει ο Χαμένος”).

Οι Προφίλ

Δημιουργήθηκαν το μακρινό 2000 από μία σχολική παρέα. Έχουν στο ενεργητικό τους σημαντικό αριθμό live εμφανίσεων σε γνωστούς χώρους της Αθήνας και της επαρχίας, όπως: Αν club, Κύτταρο, Σταυρός του Νότου, Fuzz, Temple, Ίλιον +, Underathens κ.α.

Έχουν εμφανιστεί ως support με γνωστά συγκροτήματα της εγχώριας σκηνής όπως: Υπόγεια Ρεύματα, Ενδελέχεια, Magic de Spell και έχουν συνεργαστεί με ονόματα και συγκροτήματα της νέας ελληνικής ανεξάρτητης σκηνής.

Δισκογραφία

Οι Προφίλ έχουν κυκλοφορήσει (αποκλειστικά χέρι – χέρι και σε συναυλίες τους) 2 demo e.p. (2008 και 2010), 1 promo l.p. (Καλημέρα Τυχερέ Άνθρωπε, 2007), τον πρώτο ολοκληρωμένο δίσκο τους Αόρατα Παιδιά τον Μάιο 2015, καθώς και πλήθος single releases.

Release date

Τρίτη 10 Μαρτίου, 2026

Σε όλες τις πλατφόρμες και στο www.profil-athens.gr

Release Party

Τρίτη 10 Μαρτίου, 2026

Από τις 21.00



Βαρνάβα καφέ

Πλ. Βαρνάβα 1, Αθήνα 116 35

Είσοδος ελεύθερη