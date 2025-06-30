ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Στο στόχαστρο νέου υπερόπλου της ΑΑΔΕ 1.000 «ύποπτα» τραπεζικά προφίλ
Οικονομία
08:52 - 30 Ιουν 2025

Στο στόχαστρο νέου υπερόπλου της ΑΑΔΕ 1.000 «ύποπτα» τραπεζικά προφίλ

Γιώργος Αλεξάκης
Με τη χρήση του συστήματος Αυτοματοποιημένου Ελέγχου Προσαύξησης Περιουσίας (BANCAPP) περισσότεροι από 1.000 τραπεζικοί λογαριασμοί έχουν μπει στο «μικροσκόπιο» της ΑΑΔΕ. Οι λογαριασμοί συνδέονται με πρόσωπα, που αν και εμφανίζονται με περιορισμένες εισοδηματικές δυνατότητες, έχουν «φουσκωμένα» νούμερα καταθέσεων.

Αναλυτικά, σύμφωνα με πληροφορίες, με τη χρήση του “έξυπνου” αυτού όπλου (BANCAPP), η ΑΑΔΕ μέχρι στιγμής έχει “σκανάρει” πάνω από 1.000 λογαριασμούς υπόπτων για φοροδιαφυγή, που έχουν εμφανίσει αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας.

“Το όπλο” αυτό, με χρήση τεχνικών ανάλυσης δεδομένων ‘ξεσκονίζει” τους τραπεζικούς λογαριασμούς, τις θυρίδες και τα ηλεκτρονικά πορτοφόλια και έτσι διαμορφώνει το προφίλ των ελεγχόμενων. Αξιοποιεί, παράλληλα με διασταυρώσεις, δεδομένα από τις τράπεζες, τις φορολογικές δηλώσεις και έτσι εντοπίζει με ακρίβεια αποκλίσεις ανάμεσα σε εισοδήματα και καταθέσεις.

Με βάση, δε, τα πρώτα ευρήματα φορολογούμενοι εμφανίζονται με ετήσια εισοδήματα κάτω των 10.000 ευρώ, αλλά την ΄ίδια ώρα φαίνονται να έχουν στην κατοχή τους καταθέσεις που φτάνουν ή υπερβαίνουν τις 300.000 ευρώ.

Σε περιπτώσεις, πάντως, διαπιστωμένων με τεκμήρια αποκλίσεων, όπου εντοπίζονται αδήλωτα εισοδήματα οι “καμπάνες” είναι “βαριές” καθώς κάθε αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας λογίζεται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολογείται με συντελεστή 33%.

Το υπερόπλο της ΑΑΔΕ

Πιο συγκεκριμένα, μέσω του «Bank Account Nexus Crosscheck APPplication» - BANCAPP» οι φοροελεγκτές εξετάζουν όλες τις οδούς διακίνησης χρήματος, με το που εκδοθεί μια εντολή ελέγχου εισοδήματος και περιουσίας για έναν φορολογούμενο. Μάλιστα το αίτημα για άρση τραπεζικού απορρήτου αποστέλλεται αυτόματα, με την έκδοση εντολής ελέγχου, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, ώστε να μην υπάρχουν "διαορροές" κτλ. Σε διάστημα δύο ημερών η ΑΑΔΕ, εν συνεχεία, έχει τις σχετικές απαντήσεις για τους τραπεζικούς λογαριασμούς και τα περιουσιακά στοιχεία της τελευταίας πενταετίας.

Ακολούθως, οι φοροελεγκτές επεξεργάζονται και διασταυρώνουν τα τραπεζικά δεδομένα με τις φορολογικές δηλώσεις προκειμένου να διαπιστωθεί αν το ύψος της κινητής περιουσίας και αν οι δαπάνες διαβίωσης δικαιολογούνται από τα εισοδήματα που εμφανίζουν στην εφορία οι φορολογούμενοι που ελέγχονται για παράνομη προσαύξηση περιουσίας.

Οι έλεγχοι

Για την άρση απορρήτου, μέσω του νέου συστήματος, απαιτείται η γνώση και συμπλήρωση του ΑΦΜ του φυσικού ή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας για το οποίο πραγματοποιείται η άρση του τραπεζικού απορρήτου ενώ για την υποβολή αιτήματος άρσης πρέπει να έχουν προηγηθεί όλες οι απαραίτητες διαδικασίες έγκρισης της άρσης του τραπεζικού απορρήτου που προβλέπονται για τις ελεγκτικές υπηρεσίες.

Η διαδικασία

1. Με την έκδοση εντολής ελέγχου, το αίτημα προωθείται αυτομάτως από την ΑΑΔΕ μέσω του κόμβου ηλεκτρονικής διασύνδεσης και επικοινωνίας στα πιστωτικά ιδρύματα και σε όλα τα υπόχρεα πρόσωπα.

2. Υποχρεούνται σε απάντηση και αποστολή των αρχείων εντός δύο εργάσιμων ημερών, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που το αίτημα καταλαμβάνει ελεγχόμενο διάστημα μεγαλύτερο των πέντε ετών, οπότε και η αποστολή των αρχείων θα γίνεται εντός πέντε εργάσιμων ημερών.

3. Η επικοινωνία των αιτημάτων μεταξύ της ΑΑΔΕ και των υπόχρεων προσώπων θα πραγματοποιείται μέσω των υποδομών της «Τειρεσίας». Η πληροφορία που ανταλλάσσεται μέσω των καναλιών διαβίβασης της «Τειρεσίας Α.Ε.» αφορά τα στοιχεία των ελεγχόμενων.

4. Για την εξασφάλιση της εμπιστευτικότητας της διαδικασίας, όλα τα φορολογικά ή/και χρηματοοικονομικά δεδομένα που ανταλλάσσονται κρυπτογραφούνται.

Τα στοιχεία

Στο νέο σύστημα θα πρέπει να διαβιβάσουν δεδομένα τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων και των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, τα ιδρύματα πληρωμών ,τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος ,τα οποία δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια, με ή χωρίς φυσική εγκατάσταση, και τηρούνται στο Μητρώο της Τράπεζας της Ελλάδας.

Τα στοιχεία που αποστέλλουν τραπεζικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αφορούν:

- Καταθέσεις πρώτης ζήτησης και προθεσμιακές

- Χορηγήσεις

- Επενδυτικούς λογαριασμούς με παντός είδους χαρτοφυλάκια επενδυτικών προϊόντων και αξιογράφων, όπως αμοιβαία κεφάλαια, ομόλογα, μετοχές, τραπεζοασφάλιστρα, παράγωγα, Repos κ.λπ.

- Πιστωτικές κάρτες

- Τραπεζικές θυρίδες

- Λογαριασμούς Πληρωμών

- Προπληρωμένες Κάρτες

- Ηλεκτρονικά πορτοφόλια.

Κάθε αίτημα πρέπει να απαντηθεί το αργότερο εντός δύο εργάσιμων ημερών, με εξαίρεση στις περιπτώσεις που το αίτημα καταλαμβάνει ελεγχόμενο διάστημα μεγαλύτερο των πέντε ετών οπότε και η αποστολή των αιτούμενων αρχείων διενεργείται εντός πέντε εργάσιμων ημερών. Για την εξασφάλιση της εμπιστευτικότητας της διαδικασίας, όλα τα φορολογικά ή/και χρηματοοικονομικά δεδομένα που ανταλλάσσονται κρυπτογραφούνται μέσω διαδικασιών ασύμμετρης κρυπτογράφησης.

