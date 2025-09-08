Φεστιβάλ Βενετίας: Ο Χρυσός Λέων στον Τζάρμους - Ποιες ακόμα ταινίες ξεχώρισαν

Ο Τζιμ Τζάρμους κέρδισε για πρώτη φορά στην καριέρα του τον Χρυσό Λέοντα στο φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Η ταινία “Father Mother Sister Brother” παρουσιάζει την ιστορία μιας οικογένειας που έρχεται αντιμέτωπη με μυστικά, συγκρούσεις και δεσμούς που δοκιμάζονται μέσα στον χρόνο. Ο πατέρας και η μητέρα, κουβαλώντας διαφορετικά όνειρα και ανεκπλήρωτες προσδοκίες, προσπαθούν να κρατήσουν την οικογένεια ενωμένη, ενώ τα δύο αδέλφια – η αδελφή και ο αδελφός – αναζητούν τον δικό τους δρόμο, παλεύοντας με την αγάπη, τη ζήλια και την ανάγκη για ελευθερία.

Μέσα από έντονες στιγμές, τρυφερότητα αλλά και συγκρούσεις, η ταινία ξεδιπλώνει το πώς οι οικογενειακοί δεσμοί μπορούν να γίνουν άλλοτε καταφύγιο κι άλλοτε παγίδα, οδηγώντας τελικά τους ήρωες σε μια συγκινητική αναμέτρηση με τον εαυτό τους και τους ανθρώπους που αγαπούν.

Το The Voice of Hind Rajab για τη Γάζα απέσπασε το Silver Lion και ένα συγκινητικό standing ovation. Ο Beno Safdie ξεχώρισε για την σκηνοθεσία του στο The Smashing Machine και ο Gianfranco Rosi απέσπασε το Special Jury Prize για το ντοκιμαντέρ του Below the Clouds.

Οι ερμηνείες που ξεχώρισαν ήταν αυτές των Toni Servillo (La Grazia) και Xin Zhilei (The Sun Rises on Us All).

H λίστα με τους νικητές

ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (COMPETITION)

Χρυσός Λέοντας Καλύτερης Ταινίας: Father Mother Sister Brother, σκηνοθεσία Jim Jarmusch

Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής (Grand Jury Prize): The Voice of Hind Rajab, σκηνοθεσία Kaouther Ben Hania

Αργυρός Λέοντας Καλύτερης Σκηνοθεσίας: Benny Safdie, The Smashing Machine

Ειδικό Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής (Special Jury Prize): Below the Clouds, Gianfranco Rosi

Καλύτερο Σενάριο: Valérie Donzelli και Gilles Marchand, À pied d’œuvre (At Work)

Volpi Cup Καλύτερης Ηθοποιού: Xin Zhilei, The Sun Rises on Us All

Volpi Cup Καλύτερου Ηθοποιού: Toni Servillo, La Grazia

Βραβείο Marcello Mastroianni (Ανερχόμενος Ηθοποιός): Luna Wedler, Silent Friend

Βραβείο Κοινού Armani Beauty: Calle Malaga, σκηνοθεσία Maryam Touzani

Βραβείο Luigi De Laurentiis (Καλύτερο Ντεμπούτο): Short Summer, σκηνοθεσία Nastia Korkia



ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ (ORIZZONTI)

Καλύτερη Ταινία: En el camino (On the Road), σκηνοθεσία David Pablos

Καλύτερη Σκηνοθεσία: Anuparna Roy, Songs of Forgotten Trees

Ειδικό Βραβείο Κριτικής Επιτροπής: Harà Watan (Lost Land), σκηνοθεσία Akio Fujimoto

Καλύτερη Ηθοποιός: Benedetta Porcaroli, Il Rapimento di Arabella (The Kidnapping of Arabella)

Καλύτερος Ηθοποιός: Giacomo Covi, Un Anno di Scuola (A Year of School)

Καλύτερο Σενάριο: Hiedra (The Ivy), Ana Cristina Barragán

Καλύτερη Ταινία Μικρού Μήκους: Without Kelly, σκηνοθεσία Lovisa Sirén



VENICE CLASSICS

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ για τον Κινηματογράφο: Mata Hari, Joe Beshenkovsky και James A. Smith

Καλύτερη Αποκατεστημένη Ταινία: Bashu, the Little Stranger, σκηνοθεσία Bahram Beizai



VENICE IMMERSIVE

Grand Prize: The Clouds Are Two Thousand Meters Up, Singing Chen

Special Jury Prize: Less Than 5gr of Saffron, Négar Motevalymeidanshah

Achievement Prize: A Long Goodbye, Kate Voet και Victor Maes