Φεστιβάλ Βενετίας: Ο Χρυσός Λέων στον Τζάρμους - Ποιες ακόμα ταινίες ξεχώρισαν

Η ταινία “Father Mother Sister Brother” παρουσιάζει την ιστορία μιας οικογένειας που έρχεται αντιμέτωπη με μυστικά, συγκρούσεις και δεσμούς που δοκιμάζονται μέσα στον χρόνο. Ο πατέρας και η μητέρα, κουβαλώντας διαφορετικά όνειρα και ανεκπλήρωτες προσδοκίες, προσπαθούν να κρατήσουν την οικογένεια ενωμένη, ενώ τα δύο αδέλφια – η αδελφή και ο αδελφός – αναζητούν τον δικό τους δρόμο, παλεύοντας με την αγάπη, τη ζήλια και την ανάγκη για ελευθερία.
Μέσα από έντονες στιγμές, τρυφερότητα αλλά και συγκρούσεις, η ταινία ξεδιπλώνει το πώς οι οικογενειακοί δεσμοί μπορούν να γίνουν άλλοτε καταφύγιο κι άλλοτε παγίδα, οδηγώντας τελικά τους ήρωες σε μια συγκινητική αναμέτρηση με τον εαυτό τους και τους ανθρώπους που αγαπούν.
Το The Voice of Hind Rajab για τη Γάζα απέσπασε το Silver Lion και ένα συγκινητικό standing ovation. Ο Beno Safdie ξεχώρισε για την σκηνοθεσία του στο The Smashing Machine και ο Gianfranco Rosi απέσπασε το Special Jury Prize για το ντοκιμαντέρ του Below the Clouds.
Οι ερμηνείες που ξεχώρισαν ήταν αυτές των Toni Servillo (La Grazia) και Xin Zhilei (The Sun Rises on Us All).
H λίστα με τους νικητές
ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (COMPETITION)
Χρυσός Λέοντας Καλύτερης Ταινίας: Father Mother Sister Brother, σκηνοθεσία Jim Jarmusch
Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής (Grand Jury Prize): The Voice of Hind Rajab, σκηνοθεσία Kaouther Ben Hania
Αργυρός Λέοντας Καλύτερης Σκηνοθεσίας: Benny Safdie, The Smashing Machine
Ειδικό Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής (Special Jury Prize): Below the Clouds, Gianfranco Rosi
Καλύτερο Σενάριο: Valérie Donzelli και Gilles Marchand, À pied d’œuvre (At Work)
Volpi Cup Καλύτερης Ηθοποιού: Xin Zhilei, The Sun Rises on Us All
Volpi Cup Καλύτερου Ηθοποιού: Toni Servillo, La Grazia
Βραβείο Marcello Mastroianni (Ανερχόμενος Ηθοποιός): Luna Wedler, Silent Friend
Βραβείο Κοινού Armani Beauty: Calle Malaga, σκηνοθεσία Maryam Touzani
Βραβείο Luigi De Laurentiis (Καλύτερο Ντεμπούτο): Short Summer, σκηνοθεσία Nastia Korkia
ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ (ORIZZONTI)
Καλύτερη Ταινία: En el camino (On the Road), σκηνοθεσία David Pablos
Καλύτερη Σκηνοθεσία: Anuparna Roy, Songs of Forgotten Trees
Ειδικό Βραβείο Κριτικής Επιτροπής: Harà Watan (Lost Land), σκηνοθεσία Akio Fujimoto
Καλύτερη Ηθοποιός: Benedetta Porcaroli, Il Rapimento di Arabella (The Kidnapping of Arabella)
Καλύτερος Ηθοποιός: Giacomo Covi, Un Anno di Scuola (A Year of School)
Καλύτερο Σενάριο: Hiedra (The Ivy), Ana Cristina Barragán
Καλύτερη Ταινία Μικρού Μήκους: Without Kelly, σκηνοθεσία Lovisa Sirén
VENICE CLASSICS
Καλύτερο Ντοκιμαντέρ για τον Κινηματογράφο: Mata Hari, Joe Beshenkovsky και James A. Smith
Καλύτερη Αποκατεστημένη Ταινία: Bashu, the Little Stranger, σκηνοθεσία Bahram Beizai
VENICE IMMERSIVE
Grand Prize: The Clouds Are Two Thousand Meters Up, Singing Chen
Special Jury Prize: Less Than 5gr of Saffron, Négar Motevalymeidanshah
Achievement Prize: A Long Goodbye, Kate Voet και Victor Maes