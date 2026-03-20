Μπορεί η σοκολάτα να είναι το μυστικό για να μεγαλώνουμε με υγεία;

Αν ψάχνετε το καλό νέο της ημέρας, μπορεί κάλλιστα να είναι αυτό: Η σοκολάτα μπορεί να συμβάλει στην καθυστέρηση της γήρανσης και την καλύτερη υγεία.

Τη σοκολάτα όλοι την αγαπάμε, αλλά συχνά την απολαμβάνουμε με τύψεις. Μία νέα μελέτη έρχεται να… σαρώσει τις τύψεις αυτές και να αποδείξει συσχέτιση της θεοβρωμίνης, μιας ένωσης στο κακάο, με καθυστέρηση του γήρατος σε μοριακό επίπεδο. Η μελέτη αυτή εξέτασε δείγματα αίματος από δύο ευρωπαϊκές πληθυσμιακές ομάδες για να δει πώς η θεοβρωμίνη σχετίζεται με το βιολογικό γήρας, μία μέτρηση που έγινε μέσω εργαλείων που ονομάζονται επιγενετικά ρολόγια (epigenetic clocks) και εκτιμήσεις μήκους τελομερών (telomere length).

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