Netflix: Σε μετρητά η νέα βελτιωμένη πρόταση για εξαγορά της Warner Bros - 27,75 δολάρια ανά μετοχή

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης διαμάχης για το μέλλον της Warner Bros. Discovery, το Netflix δηλώνει πλέον ότι είναι έτοιμο να καταβάλει εξ ολοκλήρου μετρητά για την απόκτηση της Warner Bros. και του HBO, αντί για τον αρχικό συνδυασμό μετρητών και μετοχών.

Σύμφωνα με το CNN, Netflix και Warner Bros. Discovery (WBD) ανακοίνωσαν το τροποποιημένο σχέδιο το πρωί της Τρίτης (20/1), περίπου έξι εβδομάδες μετά την αρχική συμφωνία-μαμούθ, η οποία θα αναδιαμόρφωνε τον κλάδο της ψυχαγωγίας.

Οι δύο εταιρείες εκτιμούν ότι η νέα πρόταση, που προβλέπει αποκλειστικά καταβολή μετρητών, θα συμβάλει στην αποτροπή της ανταγωνιστικής πρότασης εξαγοράς της Paramount για το σύνολο της WBD.

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, το Netflix προσφέρει 27,75 δολάρια ανά μετοχή της WBD για το κινηματογραφικό στούντιο και τα streaming assets της εταιρείας, τα οποία πρόκειται να αποσχιστούν και να ενταχθούν σε μια νέα εισηγμένη εταιρεία με την επωνυμία Warner Bros. αργότερα μέσα στη χρονιά.

Σημειώνεται ότι το CNN και τα υπόλοιπα τηλεοπτικά κανάλια που ανήκουν στη WBD θα ενταχθούν σε μια ξεχωριστή εταιρεία με την ονομασία Discovery Global.

Αρχικά, το Netflix είχε καταθέσει πρόταση ύψους 23,25 δολαρίων ανά μετοχή σε μετρητά, με το υπόλοιπο να καταβάλλεται σε μετοχές του Netflix, γεγονός που επέτρεψε στην Paramount να υποστηρίξει ότι η δική της προσφορά, που ήταν εξ ολοκλήρου σε μετρητά, ήταν ανώτερη.

Το Netflix ανέφερε την Τρίτη ότι η συναλλαγή θα χρηματοδοτηθεί «μέσω συνδυασμού διαθέσιμων μετρητών, υφιστάμενων πιστωτικών γραμμών και δεσμευμένης χρηματοδότησης».

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η νέα αυτή δομή «απλοποιεί τη συναλλαγή, παρέχει μεγαλύτερη βεβαιότητα αξίας για τους μετόχους της WBD και επιταχύνει τη διαδικασία για τη διεξαγωγή ψηφοφορίας από τους μετόχους της εταιρείας».

Ο διευθύνων σύμβουλος της WBD, Ντέιβιντ Ζάσλαβ, δήλωσε την Τρίτη ότι, μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος της συναλλαγής από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC), η εταιρεία θα προχωρήσει στον ορισμό έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων για την έγκριση της συμφωνίας. Σύμφωνα με εκτίμηση του ιδίου, αυτό θα πραγματοποιηθεί την άνοιξη.

Η Paramount είχε προεξοφλήσει την αναθεωρημένη πρόταση πλήρους καταβολής μετρητών και προχωρά στο σχέδιό της να εξαγοράσει μετοχές της WBD προς 30 δολάρια η καθεμία. Νωρίτερα μέσα στον μήνα, ο διευθύνων σύμβουλος της Paramount, Ντέιβιντ Έλισον, απείλησε επίσης με proxy fight, δηλώνοντας ότι θα προτείνει μια λίστα υποψηφίων μελών διοικητικού συμβουλίου φιλικών προς την Paramount, με στόχο να αναλάβουν τον έλεγχο του διοικητικού συμβουλίου της WBD.

Υπενθυμίζεται ότι η WBD έχει απορρίψει τις κινήσεις της Paramount, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία με το Netflix, σε συνδυασμό με τη δημιουργία της Discovery Global, τοποθετεί τους επενδυτές σε σαφώς καλύτερη θέση.

Από την πλευρά της, η Paramount υποστηρίζει ότι τα τηλεοπτικά κανάλια έχουν ελάχιστη ή και μηδενική αξία ιδίων κεφαλαίων.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Paramount κατέθεσε αγωγή στο Ντέλαγουερ, ζητώντας περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αποτίμηση, «ώστε», όπως δήλωσε ο Έλισον, «οι μέτοχοι της WBD να έχουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να μπορέσουν να λάβουν μια τεκμηριωμένη απόφαση σχετικά με το αν θα προσφέρουν τις μετοχές τους στο πλαίσιο της δικής μας πρότασης».

Ωστόσο, το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα της Paramount για επίσπευση της διαδικασίας.

Κλείνοντας, επισημαίνεται ότι σήμερα το Netflix αναμένεται να ανακοινώσει τα τριμηνιαία οικονομικά του αποτελέσματα μετά το κλείσιμο της αγοράς.