ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Netflix: Σε μετρητά η νέα βελτιωμένη πρόταση για εξαγορά της Warner Bros - 27,75 δολάρια ανά μετοχή
Ειδήσεις
15:49 - 20 Ιαν 2026

Netflix: Σε μετρητά η νέα βελτιωμένη πρόταση για εξαγορά της Warner Bros - 27,75 δολάρια ανά μετοχή

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης διαμάχης για το μέλλον της Warner Bros. Discovery, το Netflix δηλώνει πλέον ότι είναι έτοιμο να καταβάλει εξ ολοκλήρου μετρητά για την απόκτηση της Warner Bros. και του HBO, αντί για τον αρχικό συνδυασμό μετρητών και μετοχών.

Σύμφωνα με το CNN, Netflix και Warner Bros. Discovery (WBD) ανακοίνωσαν το τροποποιημένο σχέδιο το πρωί της Τρίτης (20/1), περίπου έξι εβδομάδες μετά την αρχική συμφωνία-μαμούθ, η οποία θα αναδιαμόρφωνε τον κλάδο της ψυχαγωγίας.

Οι δύο εταιρείες εκτιμούν ότι η νέα πρόταση, που προβλέπει αποκλειστικά καταβολή μετρητών, θα συμβάλει στην αποτροπή της ανταγωνιστικής πρότασης εξαγοράς της Paramount για το σύνολο της WBD.

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, το Netflix προσφέρει 27,75 δολάρια ανά μετοχή της WBD για το κινηματογραφικό στούντιο και τα streaming assets της εταιρείας, τα οποία πρόκειται να αποσχιστούν και να ενταχθούν σε μια νέα εισηγμένη εταιρεία με την επωνυμία Warner Bros. αργότερα μέσα στη χρονιά.

Σημειώνεται ότι το CNN και τα υπόλοιπα τηλεοπτικά κανάλια που ανήκουν στη WBD θα ενταχθούν σε μια ξεχωριστή εταιρεία με την ονομασία Discovery Global.

Αρχικά, το Netflix είχε καταθέσει πρόταση ύψους 23,25 δολαρίων ανά μετοχή σε μετρητά, με το υπόλοιπο να καταβάλλεται σε μετοχές του Netflix, γεγονός που επέτρεψε στην Paramount να υποστηρίξει ότι η δική της προσφορά, που ήταν εξ ολοκλήρου σε μετρητά, ήταν ανώτερη.

Το Netflix ανέφερε την Τρίτη ότι η συναλλαγή θα χρηματοδοτηθεί «μέσω συνδυασμού διαθέσιμων μετρητών, υφιστάμενων πιστωτικών γραμμών και δεσμευμένης χρηματοδότησης».

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η νέα αυτή δομή «απλοποιεί τη συναλλαγή, παρέχει μεγαλύτερη βεβαιότητα αξίας για τους μετόχους της WBD και επιταχύνει τη διαδικασία για τη διεξαγωγή ψηφοφορίας από τους μετόχους της εταιρείας».

Ο διευθύνων σύμβουλος της WBD, Ντέιβιντ Ζάσλαβ, δήλωσε την Τρίτη ότι, μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος της συναλλαγής από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC), η εταιρεία θα προχωρήσει στον ορισμό έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων για την έγκριση της συμφωνίας. Σύμφωνα με εκτίμηση του ιδίου, αυτό θα πραγματοποιηθεί την άνοιξη.

Η Paramount είχε προεξοφλήσει την αναθεωρημένη πρόταση πλήρους καταβολής μετρητών και προχωρά στο σχέδιό της να εξαγοράσει μετοχές της WBD προς 30 δολάρια η καθεμία. Νωρίτερα μέσα στον μήνα, ο διευθύνων σύμβουλος της Paramount, Ντέιβιντ Έλισον, απείλησε επίσης με proxy fight, δηλώνοντας ότι θα προτείνει μια λίστα υποψηφίων μελών διοικητικού συμβουλίου φιλικών προς την Paramount, με στόχο να αναλάβουν τον έλεγχο του διοικητικού συμβουλίου της WBD.

Υπενθυμίζεται ότι η WBD έχει απορρίψει τις κινήσεις της Paramount, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία με το Netflix, σε συνδυασμό με τη δημιουργία της Discovery Global, τοποθετεί τους επενδυτές σε σαφώς καλύτερη θέση.

Από την πλευρά της, η Paramount υποστηρίζει ότι τα τηλεοπτικά κανάλια έχουν ελάχιστη ή και μηδενική αξία ιδίων κεφαλαίων.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Paramount κατέθεσε αγωγή στο Ντέλαγουερ, ζητώντας περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αποτίμηση, «ώστε», όπως δήλωσε ο Έλισον, «οι μέτοχοι της WBD να έχουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να μπορέσουν να λάβουν μια τεκμηριωμένη απόφαση σχετικά με το αν θα προσφέρουν τις μετοχές τους στο πλαίσιο της δικής μας πρότασης».

Ωστόσο, το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα της Paramount για επίσπευση της διαδικασίας.

Κλείνοντας, επισημαίνεται ότι σήμερα το Netflix αναμένεται να ανακοινώσει τα τριμηνιαία οικονομικά του αποτελέσματα μετά το κλείσιμο της αγοράς.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Επικρατούν οι πωλητές στην αγορά crypto: Έχασε τα $91.000 το Bitcoin – Βαθύ «κόκκινο» στα alts
Νομίσματα

Επικρατούν οι πωλητές στην αγορά crypto: Έχασε τα $91.000 το Bitcoin – Βαθύ «κόκκινο» στα alts

Επανεξελέγη, για τέταρτη συνεχόμενη θητεία, ο Παύλος Ξηραδάκης στη διοίκηση της Ένωσης Πλοιοκτητών Ρυμουλκών
Ναυτιλία

Επανεξελέγη, για τέταρτη συνεχόμενη θητεία, ο Παύλος Ξηραδάκης στη διοίκηση της Ένωσης Πλοιοκτητών Ρυμουλκών

Πλεύρης: Ανάκληση ασύλου από Παλαιστίνιο που πανηγύριζε τις σφαγές της Χαμάς στο Ισραήλ
Ειδήσεις

Πλεύρης: Ανάκληση ασύλου από Παλαιστίνιο που πανηγύριζε τις σφαγές της Χαμάς στο Ισραήλ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Paramount – Warner Bros. Discovery: Νέα εμπλοκή στο deal των 110 δισ. δολαρίων
Επιχειρήσεις

Paramount – Warner Bros. Discovery: Νέα εμπλοκή στο deal των 110 δισ. δολαρίων

ΗΠΑ: Δικαστήριο «παγώνει» το mega deal Paramount - Warner Bros
Επιχειρήσεις

ΗΠΑ: Δικαστήριο «παγώνει» το mega deal Paramount - Warner Bros

Wall σε κλοιό πιέσεων: Βουτιά Nasdaq, καταρρέουν οι μετοχές ημιαγωγών
Χρηματιστήρια

Wall σε κλοιό πιέσεων: Βουτιά Nasdaq, καταρρέουν οι μετοχές ημιαγωγών

Βρετανία: Εξετάζει παρέμβαση στην εξαγορά της Warner Bros λόγω ανησυχιών για την πολυφωνία στα ΜΜΕ
Ειδήσεις

Βρετανία: Εξετάζει παρέμβαση στην εξαγορά της Warner Bros λόγω ανησυχιών για την πολυφωνία στα ΜΜΕ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
02/08/2026 - 16:22

Σύγκρουση δύο ελικοπτέρων που επιχειρούσαν στη φωτιά στην Ψάθα (video)

Οικονομία
02/08/2026 - 15:45

Πιερρακάκης: Μόνιμες φοροελαφρύνσεις στη ΔΕΘ - Στο επίκεντρο οι ελεύθεροι επαγγελματίες

Αναλύσεις
02/08/2026 - 15:15

Η σκακιέρα της νέας εποχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών - «Βασίλισσα» η Metlen

Ειδήσεις
02/08/2026 - 12:38

Οι περισσότεροι μετανάστες έφυγαν από τη Θέουτα: Οι μαρτυρίες, η κριτική της Ευρώπης και η απάντηση Σάντσεθ

Πολιτική
02/08/2026 - 11:55

ΠΑΣΟΚ: Ο Πρωθυπουργός ισχυρίζεται πως επένδυσε στην Πολιτική Προστασία, το αποτέλεσμα δεν τον δικαιώνει

Ειδήσεις
02/08/2026 - 11:48

Κυκλώνει τα Μέγαρα πυρκαγιά – Διαδοχικά 112 και στην Κεφαλονιά

Ειδήσεις
02/08/2026 - 11:18

Κρίση απασχόλησης της Gen Z στην Ινδία - Οργισμένη νεολαία στους δρόμους

Πολιτική
02/08/2026 - 10:54

Γεραπετρίτης, Διαμαντοπούλου και Χριστοδουλάκης διαψεύδουν δημοσίευμα για δήθεν δείπνο «συγκυβέρνησης»

Πολιτική
02/08/2026 - 10:25

Μητσοτάκης για φωτιές: H ένταση των φαινομένων ξεπερνά κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό

Ειδήσεις
02/08/2026 - 10:20

Ο Τραμπ ανακάλεσε τη σχεδιαζόμενη επίθεση κατά του Ιράν, επικαλούμενος διπλωματική πρόοδο

Ανεμοδείκτης
02/08/2026 - 09:36

Βουτιά στο... χάος

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
02/08/2026 - 09:21

Τα ηλεκτρικά αλλάζουν τις συνήθειες των αγοραστών - Τη διαφορά κάνει η γρήγορη φόρτιση

Πολιτική
01/08/2026 - 22:00

Τσουκαλάς: Ποιο είναι το περιεχόμενο και τα ανταλλάγματα της αδιαφανούς «συμφωνίας κυρίων» με τις ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις;

Ειδήσεις
01/08/2026 - 21:30

WSJ: Πώς η OpenAI έχασε τα «πρωτεία» στην τεχνητή νοημοσύνη από την Anthropic

Ειδήσεις
01/08/2026 - 21:00

NY Times: Fact-checking των ισχυρισμών Τραμπ – Το πραγματικό κόστος του πολέμου για τις ΗΠΑ

Πολιτική
01/08/2026 - 20:30

Τσουκαλάς: Η ΕΛΑΣ κάνει «light αντιπολίτευση» στη ΝΔ και μονομέτωπο απέναντι στο ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις
01/08/2026 - 19:40

Ανεξέλεγκτα τα πύρινα μέτωπα σε Πόρτο Γερμενό και Δωρίδα - Απανωτά μηνύματα από 112 και συνεχείς εκκενώσεις

Ειδήσεις
01/08/2026 - 19:15

Red Code την Κυριακή (2/8) σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια - Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς

Αυτοδιοίκηση
01/08/2026 - 18:36

Δήμος Αθηναίων: Αίρεται η απαγόρευση πρόσβασης στο Λυκαβηττό - Κλειστός θα παραμείνει ο Λόφος Φινόπουλου

Ειδήσεις
01/08/2026 - 18:00

Γάζα: Νέοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί - Καταστράφηκαν αποθήκες φαρμακευτικού υλικού

Πολιτική
01/08/2026 - 17:15

ΠΑΣΟΚ: Η κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών δεν αποτελεί μεταρρύθμιση - Το δημόσιο σχολείο χρειάζεται στήριξη, όχι αποδόμηση

Ειδήσεις
01/08/2026 - 16:25

Times: Η Ισπανία επικρίνει τις χώρες της ΕΕ για την αντίδρασή τους στη μεταναστευτική κρίση

Magazino
01/08/2026 - 15:45

Φεστιβάλ Χαϊμαλίνα: «Δεν πειράζει να φοβόμαστε - Το θέμα είναι να μη δειλιάζουμε»

Ειδήσεις
01/08/2026 - 15:40

CNBC: Το πολύπλοκο πλέγμα εξουσίας στο Ιράν δυσχεραίνει τις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία

Ειδήσεις
01/08/2026 - 15:00

ΕΛ.ΑΣ.: Συλλήψεις για υπόθεση εμπορίας 57 ανθρώπων

Ειδήσεις
01/08/2026 - 14:30

Επίθεση ουκρανικών drones στη Μαύρη Θάλασσα - Βυθίστηκε πλοίο της Rosatom

Magazino
01/08/2026 - 14:00

Η UEFA δηλώνει ότι «έχει χάσει την εμπιστοσύνη της» στην ηγεσία του Ινφαντίνο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
01/08/2026 - 13:25

ΔΕΗ: Αμετάβλητο το πράσινο τιμολόγιο - Οι τιμές για τον Αύγουστο

Πολιτική
01/08/2026 - 12:58

Μητσοτάκης από Συντονιστικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας: Πλήρης στήριξη και εμπιστοσύνη στην Πυροσβεστική

Ειδήσεις
01/08/2026 - 12:30

Καιρός: Σταδιακή εξασθένηση των ανέμων από το βράδυ (1/8) - Οι περιοχές με ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ